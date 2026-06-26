Карлос Гон твърди, че само той може да спаси Nissan

Общите събрания на акционерите в съвременния автомобилен сектор обикновено се провеждат по строго предписан и изцяло „стерилизиран“ корпоративен сценарий. Това институционално спокойствие беше напълно разбито тази седмица по време на 127-тото редовно общо събрание на акционерите на Nissan Motor Co., където тлеещият гняв на инвеститорите избухна в истински корпоративен спектакъл. В отговор на години на стагнация в оценките на акциите и рязък спад в глобалния обем на продажбите на дребно, група разгневени инвеститори изненадаха ръководството, като внесоха извънредно официално предложение за връщане на отстранения председател Карлос Гон, с цел да стабилизира положението. Макар че, както се очакваше, бордът в Йокохама използва огромната си блокова гласова сила, за да отхвърли незабавно предложението, безпрецедентната публична демонстрация на неподчинение предизвика шок сред глобалните ръководители.

В пряко интервю за Reuters веднага след гласуването 72-годишният бивш главен изпълнителен директор – исторически наричан „Le Cost Killer“ за това, че организира легендарното, почти чудотворно финансово спасяване на Nissan от пълна неплатежоспособност през 1999 година – с удоволствие заби нож в лидерския екип на настоящия главен изпълнителен директор Иван Еспиноса. Обявявайки състояние на максимална оперативна тревога в цялата глобална производствена мрежа на марката, Гон уверено заяви, че „ако днес има един човек или един профил, който може да го осъществи, това съм аз“, добавяйки, че обикновени консултантски позиции няма да са достатъчни и че само пълното възстановяване на неговата изпълнителна власт за вземане на решения може да спре настоящия многогодишен спад на компанията.

И все пак, колкото и зрелищно да звучи горчивото „Аз ви казах“ на Гон за разочарованите пазарни спекуланти, неговата грандиозна презентация за спасяване на компанията напълно пренебрегва бруталните, структурни реалности на автомобилната арена през 2026 година. Основната стратегия, която позволи на Гон да доминира в индустрията между 1999 и 2017 година – формула, основана почти изцяло на хиперагресивна рационализация на доставчиците, безмилостно съкращаване на персонала в заводите и максимизиране на влиянието при закупуването в рамките на традиционния алианс „Рено-Нисан-Мицубиши“ – е фундаментално остаряла в днешната динамична екосистема. Когато Гон за първи път пристигна в Йокохама, Nissan се задушаваше от конвенционален финансов дълг и сериозен производствен свръхкапацитет, класически проблеми в баланса, които могат да бъдат решени чрез сурова финансова оптимизация. Днес кризата, пред която е изправена марката, е дълбоко структурна и чисто техническа – инженерно препятствие, което не може да бъде преодоляно просто чрез драстично съкращаване на корпоративните разходи или натиск върху доставчиците на части от първи ред.

С активна червена бюлетина на Интерпол, която строго ограничава Гон в страна, с която Япония няма договор за екстрадиция, драматичната му реторика остава нищо повече от носталгичен призрак, оставяйки настоящото ръководство в Йокохама без друг избор, освен да игнорира шума от Бейрут, да стабилизира разклатените отношения с дилърите и бързо да ускори непосредствения си продуктов цикъл, преди пазарът напълно да ги изпревари.