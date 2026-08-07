Новият Geely се оказа реална заплаха за Volkswagen Polo в Германия

Китайският автомобилен гигант Geely се подготвя за мащабна офанзива на европейска почва, като в центъра на вниманието попада компактният електрически хечбек E2. Компанията инвестира сериозни средства за лансирането на модела с ясно поставена цел – светкавично овладяване на осезаем пазарен дял в най-оспорвания сегмент. Местните индустриални наблюдатели вече виждат в лицето на китайския кандидат директна заплаха и сериозен съперник на наскоро показания Volkswagen ID. Polo, при това на родния за немската марка пазар.

Основното оръжие на източния производител е финансовата достъпност. Стартовата цена за Geely E2 на германския пазар е закована на 19 990 евро – сума, която застава с цели 5000 евро под прага, искан от дилърите за базовия електрически представител от Волфсбург. Не по-малко агресивно е и лизинговото предложение: месечната вноска от 99 евро за китайския модел поставя германците в трудно положение, тъй като подобни условия просто липсват в ценовата им листа.

За допълнително привличане на купувачите, от Geely добавят в стартовата оферта и безплатен пакет за зареждане на обща стойност 621 евро. Той включва ваучер на стойност 500 евро, както и пълен едногодишен гратисен период за ползване на оператора EnBW. Тази комбинация гарантира значителни спестявания за бъдещите собственици още от първия изминат километър.

Самият Geely E2 представлява петврат градски хечбек с дължина от 4 135 милиметра и съвременна конструкция. Базовата модификация на модела се захранва от батериен пакет с капацитет от 35 киловатчаса, осигуряващ автономност до 252 километра с едно зареждане по измервателния цикъл WLTP. Въпреки че детайлните технически данни за мощността на задвижването за европейските версии все още се пазят в тайна, комбинацията от практични размери и изключително изгодни финансови параметри вече дава сериозни заявки да пренареди пазарните нагласи в сегмента.