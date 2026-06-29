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V8 двигателите се завръщат и автомобилните фенове не могат да са по-доволни

V8 двигателите се завръщат и автомобилните фенове не могат да са по-доволни

29 Юни, 2026 10:06 618 7

  • бензин-
  • v8-
  • двг-
  • двигател

Причините за това са няколко

V8 двигателите се завръщат и автомобилните фенове не могат да са по-доволни - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В сериозен обрат на строгия график на индустрията за преминаване изцяло към електромобили, легендарният V8 двигател с вътрешно горене прави мащабно стратегическо завръщане в гамите на автомобилите от премиум сегмента и тези с висока производителност. Това неочаквано възкресение се дължи на мощна двойна комбинация, масивна административна промяна от страна на регулаторните органи в САЩ, които ефективно отмениха агресивните корпоративни цели за средна икономия на гориво и премахнаха тежките санкции за емисии на парникови газове, както и дълбоко вкоренена съпротива сред купувачите на луксозни автомобили от висок клас, които категорично отказват да заменят емоционалната душа на многоцилиндровия двигател с електрическата платформа.

Начело на тази офанзива е Stellantis, където новоназначеният главен изпълнителен директор Антонио Филоса осъществи зрелищна корпоративна промяна на курса, като разпореди незабавното завръщане на емблематичния Hemi V8 в гамата на пикапа Ram 1500. Тази решителна корекция на курса идва, след като неговият предшественик, Карлос Тавареш, по спорен начин премахна този мощен двигател в полза на по-екологичния редови шестцилиндров Hurricane, защитна мярка за спазване на нормативните изисквания, която предизвика незабавен, почти катастрофален срив в продажбите в Северна Америка. Бързият риск, поет от Филоса, се отплати незабавно, като повторно въведеният „Hemi“ заема внушителните 40 процента от всички първоначални поръчки за „Ram“, вливайки незабавни печалби обратно в корпоративния баланс и проправяйки пътя за агресивна експанзия на подмарката SRT за високопроизводителни „мускулести“ автомобили.

Междувременно вълните от този ренесанс на V8 напълно променят продуктовите цикли на европейските елитни марки, които разчитат силно на американския пазар, благосклонен към двигателите с вътрешно горене, за да компенсират неотдавнашния спад в продажбите в Източна Азия. След като се сблъска с острата критика на ентусиастите за внедряването на сложна и тежка четирицилиндрова plug-in хибридна система в AMG C63 с мощност 671 конски сили, Mercedes-Benz бързо прави крачка назад, разработвайки по-плавен и силно оптимизиран V8 с двойна турбина, който да закрепи върховите позиции на премиум SUV сериите GLE и GLS. В BMW корпоративният председател Оливер Ципсе с гордост подчертава солидната, многопосочна гама от задвижващи системи на компанията от Мюнхен – в която на преден план се откроява серията V8, в която са вложени значителни инвестиции, наред с предстоящата електрическа архитектура „Neue Klasse“ – позиционирайки механичното разнообразие на марката като пряка контраофанзива срещу строгата електрическа култура, която в момента се налага от нововъзникващите регионални конкуренти.

Може би най-завладяващата сцена на това възраждане на многоцилиндровите двигатели се разгръща под огромния корпоративен чадър на Geely, което доказва, че дори най-новите световни гиганти признават, че осемцилиндровият модел остава върховният символ на международния автомобилен престиж. Чрез новосъздаденото си съвместно предприятие Horse Powertrain с Renault, Geely инвестира огромни средства за научноизследователска и развойна дейност в изцяло нова, ултракомпактна архитектура на V8 двигател. Според главния изпълнителен директор на Lotus Фенг Цинфенг този високотехнологичен двигател ще бъде емоционалното сърце на предстоящия хибриден суперкар с мощност 1 000 конски сили, с кодово име „Esprit“, с което ще се сложи край на десетилетната зависимост на британската марка от външни двигатели на Toyota и AMG. Дългосрочният тактически план на Geely предвижда също така този нов мощен V8 да бъде интегриран в екстремен, премиум офроуд SUV и в луксозен спортен седан от гамата на Lynk & Co, който ще се съревновава с M5, докато конкурентният китайски гигант Great Wall Motor едновременно тества своя собствен 4,0-литров V8 с двойно турбо за своето подразделение за луксозни автомобили Tank.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ън те така!

    6 0 Отговор
    Геювити и веганите да реват, и да пасат!
    Аа.......и да блеЯт...

    10:09 29.06.2026

  • 2 Кога

    0 0 Отговор
    и в Европа?! Но тука има и един друг проблем, че голям дял от прадажбите в Евроапа са фирмените автопаркове, а там има директива до 2030 да са само на ток. Е ако тази директива падне, и върнат V6 (+дизел), не 40 ами 90% ще са продажбите.

    10:19 29.06.2026

  • 3 мхм

    0 3 Отговор
    Автомобилните фенове могат да са много доволни, че още дълго време децата им ще дишат токсични газове, които им причиняват рак. Честито на автомобилните фенове! Дано да си е струвало бръмченето!

    Коментиран от #6

    10:32 29.06.2026

  • 4 Българин

    3 0 Отговор
    "Новата класа" е пълен провал! БМВ са поръчали толкова бедно обурудване на жълтурите, че вече изглежда остаряло. Разход? Не може на пълно заредена батерия(100% а не 80) да показва 850 км пробег, а щом тръгнеш по магистралата и се движеш с 130 км/ч да падне до 250. Пичове това е смешно!!!!

    Коментиран от #7

    10:34 29.06.2026

  • 5 хех

    0 0 Отговор
    Руснаците напоследък рязко намразиха V8 и станаха най-заклетите фенове на електромобилите.

    10:39 29.06.2026

  • 6 Модерн

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "мхм":

    ти знаеш ли в какви времена са израснали и са те създали твоите родители, да не кажа баби и дядовци и въпреки това доживяват години, които ти може би няма да стигнеш? Та до 1990 дизелите нямаха филтри, знаеш ли какво беш зад камион / автобус катерещ наклон? Но пък въпреки това, зимата в София имаше по 50-100см сняг, Силистра и региона по 2-3м и това не беше трагедия, катко в наши дни с 5см.
    Знаеш ли, че повече умират от цигари и глад, да не кажа войни, отколото от "мръсен въздух". А и като ти толкова мръсен - отиваш на село, а не се буташ в градО.

    10:42 29.06.2026

  • 7 Нима

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    си изненадан? Играта е същатата като при ДВГ - дават се стойности на усреднен разход след 40км градско, 40 извън и около 20 магистрала. Отделно - по равено, при около 20С и без резки ускорения. Като всичко извън градско, подозирам че е на темпомат на 80-90 и магисрално 120 най вероятно. Но такива оптимални условия реално няма!
    Е-кола, която може да измине 800км сетникаква батерия и трябва при 20-22квч/100 разход. Т.е Поне 150квч, а сеге сметни и колко време ще и трябва за зареждне (дори до 80%) ..

    10:54 29.06.2026