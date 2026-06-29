V8 двигателите се завръщат и автомобилните фенове не могат да са по-доволни

В сериозен обрат на строгия график на индустрията за преминаване изцяло към електромобили, легендарният V8 двигател с вътрешно горене прави мащабно стратегическо завръщане в гамите на автомобилите от премиум сегмента и тези с висока производителност. Това неочаквано възкресение се дължи на мощна двойна комбинация, масивна административна промяна от страна на регулаторните органи в САЩ, които ефективно отмениха агресивните корпоративни цели за средна икономия на гориво и премахнаха тежките санкции за емисии на парникови газове, както и дълбоко вкоренена съпротива сред купувачите на луксозни автомобили от висок клас, които категорично отказват да заменят емоционалната душа на многоцилиндровия двигател с електрическата платформа.

Начело на тази офанзива е Stellantis, където новоназначеният главен изпълнителен директор Антонио Филоса осъществи зрелищна корпоративна промяна на курса, като разпореди незабавното завръщане на емблематичния Hemi V8 в гамата на пикапа Ram 1500. Тази решителна корекция на курса идва, след като неговият предшественик, Карлос Тавареш, по спорен начин премахна този мощен двигател в полза на по-екологичния редови шестцилиндров Hurricane, защитна мярка за спазване на нормативните изисквания, която предизвика незабавен, почти катастрофален срив в продажбите в Северна Америка. Бързият риск, поет от Филоса, се отплати незабавно, като повторно въведеният „Hemi“ заема внушителните 40 процента от всички първоначални поръчки за „Ram“, вливайки незабавни печалби обратно в корпоративния баланс и проправяйки пътя за агресивна експанзия на подмарката SRT за високопроизводителни „мускулести“ автомобили.

Междувременно вълните от този ренесанс на V8 напълно променят продуктовите цикли на европейските елитни марки, които разчитат силно на американския пазар, благосклонен към двигателите с вътрешно горене, за да компенсират неотдавнашния спад в продажбите в Източна Азия. След като се сблъска с острата критика на ентусиастите за внедряването на сложна и тежка четирицилиндрова plug-in хибридна система в AMG C63 с мощност 671 конски сили, Mercedes-Benz бързо прави крачка назад, разработвайки по-плавен и силно оптимизиран V8 с двойна турбина, който да закрепи върховите позиции на премиум SUV сериите GLE и GLS. В BMW корпоративният председател Оливер Ципсе с гордост подчертава солидната, многопосочна гама от задвижващи системи на компанията от Мюнхен – в която на преден план се откроява серията V8, в която са вложени значителни инвестиции, наред с предстоящата електрическа архитектура „Neue Klasse“ – позиционирайки механичното разнообразие на марката като пряка контраофанзива срещу строгата електрическа култура, която в момента се налага от нововъзникващите регионални конкуренти.

Може би най-завладяващата сцена на това възраждане на многоцилиндровите двигатели се разгръща под огромния корпоративен чадър на Geely, което доказва, че дори най-новите световни гиганти признават, че осемцилиндровият модел остава върховният символ на международния автомобилен престиж. Чрез новосъздаденото си съвместно предприятие Horse Powertrain с Renault, Geely инвестира огромни средства за научноизследователска и развойна дейност в изцяло нова, ултракомпактна архитектура на V8 двигател. Според главния изпълнителен директор на Lotus Фенг Цинфенг този високотехнологичен двигател ще бъде емоционалното сърце на предстоящия хибриден суперкар с мощност 1 000 конски сили, с кодово име „Esprit“, с което ще се сложи край на десетилетната зависимост на британската марка от външни двигатели на Toyota и AMG. Дългосрочният тактически план на Geely предвижда също така този нов мощен V8 да бъде интегриран в екстремен, премиум офроуд SUV и в луксозен спортен седан от гамата на Lynk & Co, който ще се съревновава с M5, докато конкурентният китайски гигант Great Wall Motor едновременно тества своя собствен 4,0-литров V8 с двойно турбо за своето подразделение за луксозни автомобили Tank.