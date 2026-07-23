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Заслужава ли си инвестицията в електрифициран автомобил

Заслужава ли си инвестицията в електрифициран автомобил

23 Юли, 2026 11:30 1 031 10

  • електрифицирани автомобили-
  • хибриди-
  • двг

Анализ на европейския и българския пазар

Заслужава ли си инвестицията в електрифициран автомобил - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ускореният преход към по-чиста мобилност поставя хиляди шофьори пред дилема: време ли е за преминаване към електричество, или традиционните двигатели с вътрешно горене все още държат надмощие? Сметката при придобиване на алтернативно задвижване зависи предимно от начина на употреба, наличната инфраструктура и прогнозната остатъчна стойност.

Намаляването на разходите за гориво безспорно остава сред най-силните аргументи в полза на електрификацията. При класическите хибриди разходът в градска среда пада почти наполовина, докато напълно електрическите модели могат да свият текущите оперативни разходи с до 80%, особено при възможност за нощно зареждане у дома. Към това се добавят специфични регионални предимства. В редица европейски държави действат директни субсидии за покупка, докато у нас собствениците се възползват от пълно освобождаване от годишен данък МПС и безплатно паркиране в синя и зелена зона в големите градове.

Концепцията на самозарядните хибриди се разкрива най-пълноценно в градските задръствания, където електродвигателят поема основното натоварване при ниски скорости. Изцяло електрическите машини пък предлагат пълна липса на локални емисии и тишина в купето, но изискват по-внимателно планиране.

Предизвикателствата обаче не са за пренебрегване. Липсата на достатъчно гъста мрежа от бързозарядни станции извън основните пътни артерии продължава да създава затруднения при дълги пътувания. Зимните условия също нанасят удар върху ефективността, като капацитетът на батериите и пробегът с едно зареждане спадат осезаемо при ниски температури. Наред с това поддръжката извън гаранционния срок крие финансови рискове поради високите цени на специфичните компоненти.

На вторичния пазар се забелязва ясна разлика в ликвидността. Хибридните модели, особено утвърдените японски и корейски предложения, запазват стабилна препродажна цена и се радват на високо търсене заради доказаната си надеждност. При употребяваните изцяло електрически автомобили обезценяването е по-динамично. Бързият технологичен скок – появата на модели с по-голям пробег и по-бързо зареждане – прави по-старите поколения по-малко атрактивни, а притесненията относно състоянието на тяговата батерия допълнително охлаждат интереса на купувачите на второстепенния пазар.

Развитието на сервизната мрежа и постепенното увеличаване на автопарка постепенно омекотяват тези негативи. За запазване на добра стойност при препродажба на хибрид ключова роля играят изрядната сервизна история и прозрачният пробег, докато при изцяло електрическите коли прозрачността за здравето на батерията се превръща в основен фактор за купувачите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отговор

    12 1 Отговор
    Не, не си заслужава.

    Коментиран от #8

    11:36 23.07.2026

  • 2 Истината

    9 0 Отговор
    Трябва да се преосмисли данъчната и таксовата политика на държавата.

    Не може този, който най-много руши интраструктурата (заради теглото),
    да не плаща за възстановяването и.

    Същото и в градовете - заема ли място - заема; - защо тогава да не си плаща!?

    И моят автомобил не замърсява по всички наложени правила - това, че си затварят очите пред цапащите коли е проблем на държавата и хилядите високоплатени служби, че не си вършат работата ...

    11:40 23.07.2026

  • 3 ?????

    9 0 Отговор
    Уф.
    Толкова много реклама и данъчни облекчения за електричките и пак ги карат само бозавите понита пиещи спаначени смудита.

    11:49 23.07.2026

  • 4 Тралала

    9 0 Отговор
    По-скъпа с 30% и след като я платиш се обезценява двойно повече от тези с вътрешно горене. Пробега ти зависи от времето и висиш, като сопол на зарядна, ако нямаш къща, на цена колкото бензина стига да си сметнал дали ще се добере до станцията. Ще си купя две..

    11:49 23.07.2026

  • 5 Слънчасалия

    0 8 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    11:50 23.07.2026

  • 6 Аз бре

    4 0 Отговор
    В града се придвижвам с електрическо колело или елтротинетка,не мисля къде ще ги паркирам.
    Ел кола не бих си взел,всъщност въобще нямам кола в момента.Исках платен годишен абонамент на общинския паркинг на ул.Гурко-места няма,честито.Синята зона места няма,стигал съм до 40 минути обикаляне за парко място,ааа не.Колата я разкарах и рахатясах.

    11:55 23.07.2026

  • 7 шофьор

    2 0 Отговор
    Всички мои познати които си купиха електрички ,си държат нормалните коли .Получава се така ,че вместо да подържат една кола бензин или дизел , подържат две коли .Електричките са добри за града . Аз все още се въздържам и си карам бензинова , не бързам за електричка .

    12:10 23.07.2026

  • 8 Не може

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отговор":

    да отговриш диреткно, еднозначен отговор на този въпрос няма . Решението опира до много неща - имаш ли къде да го зарежаш (вкъщи), имаш ли соларни панели (примерно), колко и къде караш (т.е предимно градско, 20-30км на ден). Тогава в дългосрочен план, може и да си заслужава. НО все оше не си заслужава, ако я използваш като основна кола и за дълги пътувания.
    Само да вметна, че в западна Европа, 90% отиват на семйна почивка скола, и да изминат 1000км (на посока) е пвече от нормално. Така че БГ, която по диагонал е 500км е доста "частен" случай и длаи се кара предимно из страната.

    Но като цяло - на този етап единствено като 2-ра кола, стига човек да може да си позволи

    12:13 23.07.2026

  • 9 идиоти вън

    0 0 Отговор
    НЕ!!! Всичко е рвклама защото фирмите са вложили много милярди в тези производства!!!!

    12:32 23.07.2026

  • 10 Край

    0 0 Отговор
    Сефте на море с елетричка. Е няма такъв кеф. Зарядни в България много и никакъв проблем. Волво ех 60 е следващата ми кола

    12:33 23.07.2026