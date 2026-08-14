Схема за източени стотици хиляди левове от НЗОК

Разбиха схема за неправомерно получаване на средства от НЗОК в Ловешко, съобщиха от МВР.

Действията по случая са започнали след получена информация за дружество, чрез което се осъществява индивидуална практика за първична дентална помощ.

През 2025 г. то е получило от бюджета на НЗОК над 330 000 лева за отчетени дентални дейности. По първоначални данни са отчитани прегледи и лечение на пациенти, които реално не са посещавали стоматологичната практика.

На 13 август са предприети оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, включително претърсване на помещение в Тетевенско, използвано като стоматологичен кабинет.

В хода на действията са намерени медицински документи за около 3600 пациенти, за голяма част от които има данни, че не са посещавали денталната практика. В същото време на тяхно име са били отчетени и заплатени от НЗОК извършването на конкретни стоматологични дейности.

Иззети са и списъци, съдържащи лични данни на български граждани и номера на здравноосигурителни книжки, свързани с отчетените фиктивни прегледи и лечение.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.