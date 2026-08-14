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Схема за източени стотици хиляди левове от НЗОК

Схема за източени стотици хиляди левове от НЗОК

14 Август, 2026 17:16 818 6

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  • пари-
  • нзок

Действията по случая са започнали след получена информация за дружество, чрез което се осъществява индивидуална практика за първична дентална помощ

Схема за източени стотици хиляди левове от НЗОК - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разбиха схема за неправомерно получаване на средства от НЗОК в Ловешко, съобщиха от МВР.

Действията по случая са започнали след получена информация за дружество, чрез което се осъществява индивидуална практика за първична дентална помощ.

През 2025 г. то е получило от бюджета на НЗОК над 330 000 лева за отчетени дентални дейности. По първоначални данни са отчитани прегледи и лечение на пациенти, които реално не са посещавали стоматологичната практика.

На 13 август са предприети оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, включително претърсване на помещение в Тетевенско, използвано като стоматологичен кабинет.

В хода на действията са намерени медицински документи за около 3600 пациенти, за голяма част от които има данни, че не са посещавали денталната практика. В същото време на тяхно име са били отчетени и заплатени от НЗОК извършването на конкретни стоматологични дейности.

Иззети са и списъци, съдържащи лични данни на български граждани и номера на здравноосигурителни книжки, свързани с отчетените фиктивни прегледи и лечение.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    4 0 Отговор
    Кой печели от дезинформацията?
    Политици, медии и платформи печелят от лъжата. Губещият винаги е обикновеният човек. Истината е задушена, съзнанието – поробено. Вече няма на кого да вярваш, защото всички говорят, но никой не казва истината. Тогава се ражда гневът. С времето разгневените хакери ще започнат да удрят безразборно не за пари а за истина. Ще сринат банки и енергийни системи ще покажат тайни документи на живо. Белите хакери ще спрат да помагат на държавите. Лошите хакери ще станат народни отмъстители. Държавите няма да могат да ги спрат защото те ще са навсякъде и никъде. Истината ще излезе наяве с удар по сърцевината на властта. Тогава няма да има връщане назад. В един момент промяната няма да е само наложителна, а и неизбежна.

    ✍️ 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    Коментиран от #5

    17:16 14.08.2026

  • 2 Горски

    4 1 Отговор
    Масови кражби, нереални цени, прекалено високи заплати за шефове на клиники, а пък в същото време клиниките работят на загуба. Скоро на мой близък му се случва неприятен инцидент при който счупва и двете си ръце. това се случва късно петък, отива в болница спешен кабинет, казват му, че ще му направят операцията когато си плати здравните осигуровки и консумативите за операцията. След много перипетии това се случва чак във вторник на обед. Е, от такова здравеопазване, няма смисъл да очакваш навременна помощ за здраве. Очаквани ефекти от Новия план за управление на България :

    - Прекъснат достъп на олигархичните кръгове до публичен ресурс.
    - Защитен държавен интерес при разходването на публични ресурси и
    значително намален брой нарушения, свързани с тръжни манипулации.
    - Освобождаване на публичен ресурс.
    - Развитие на благоприятна конкурентна бизнес среда.

    Коментиран от #4

    17:25 14.08.2026

  • 3 смешки на търкалета демек нищо забрава

    3 0 Отговор
    По случая се води разследване под надзора на прокуратурата

    17:26 14.08.2026

  • 4 Не гледай какво върша, а какво ти думам

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Имало още шарани, кълвящи на празна кукичка. 🤣🤣🤣🤣🤣
    "Очаквани ефекти от Новия план за управление на България"

    17:33 14.08.2026

  • 5 Ква Дезинформация ?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    Той Най - Откровено Лъже !

    И Не признава !

    Че Гази Закона !

    И Това Го Правят !

    И Съдебната Система !

    И Прокуратурата !

    17:47 14.08.2026

  • 6 За 300 хиляди ?

    1 0 Отговор
    И тва го правите ?

    На Въпрос ?

    17:55 14.08.2026

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