Схема за източени стотици хиляди левове от НЗОК

Разбиха схема за неправомерно получаване на средства от НЗОК в Ловешко, съобщиха от МВР.
Действията по случая са започнали след получена информация за дружество, чрез което се осъществява индивидуална практика за първична дентална помощ.
През 2025 г. то е получило от бюджета на НЗОК над 330 000 лева за отчетени дентални дейности. По първоначални данни са отчитани прегледи и лечение на пациенти, които реално не са посещавали стоматологичната практика.
На 13 август са предприети оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, включително претърсване на помещение в Тетевенско, използвано като стоматологичен кабинет.
В хода на действията са намерени медицински документи за около 3600 пациенти, за голяма част от които има данни, че не са посещавали денталната практика. В същото време на тяхно име са били отчетени и заплатени от НЗОК извършването на конкретни стоматологични дейности.
Иззети са и списъци, съдържащи лични данни на български граждани и номера на здравноосигурителни книжки, свързани с отчетените фиктивни прегледи и лечение.
По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
Политици, медии и платформи печелят от лъжата. Губещият винаги е обикновеният човек. Истината е задушена, съзнанието – поробено. Вече няма на кого да вярваш, защото всички говорят, но никой не казва истината. Тогава се ражда гневът. С времето разгневените хакери ще започнат да удрят безразборно не за пари а за истина. Ще сринат банки и енергийни системи ще покажат тайни документи на живо. Белите хакери ще спрат да помагат на държавите. Лошите хакери ще станат народни отмъстители. Държавите няма да могат да ги спрат защото те ще са навсякъде и никъде. Истината ще излезе наяве с удар по сърцевината на властта. Тогава няма да има връщане назад. В един момент промяната няма да е само наложителна, а и неизбежна.
✍️ 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
Коментиран от #5
17:16 14.08.2026
2 Горски
- Прекъснат достъп на олигархичните кръгове до публичен ресурс.
- Защитен държавен интерес при разходването на публични ресурси и
значително намален брой нарушения, свързани с тръжни манипулации.
- Освобождаване на публичен ресурс.
- Развитие на благоприятна конкурентна бизнес среда.
Коментиран от #4
17:25 14.08.2026
3 смешки на търкалета демек нищо забрава
17:26 14.08.2026
4 Не гледай какво върша, а какво ти думам
До коментар #2 от "Горски":Имало още шарани, кълвящи на празна кукичка. 🤣🤣🤣🤣🤣
"Очаквани ефекти от Новия план за управление на България"
17:33 14.08.2026
5 Ква Дезинформация ?
До коментар #1 от "КИБОРГ":Той Най - Откровено Лъже !
И Не признава !
Че Гази Закона !
И Това Го Правят !
И Съдебната Система !
И Прокуратурата !
17:47 14.08.2026
6 За 300 хиляди ?
На Въпрос ?
17:55 14.08.2026