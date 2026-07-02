Шефът на Nissan призна, че е следвал грешна стратегия до момента

Малко повече от година след като пое отговорната длъжност, най-висшият ръководител на Nissan се заема с масивно преобразуване на статуквото. Иван Еспиноса, който пое поста на президент и главен изпълнителен директор през април 2025 година, представи безкомпромисна стратегия за преструктуриране, подходящо наречена план за възстановяване „Re:Nissan“. Изправен пред шокиращи системни неефективности и сериозно накърнен имидж на марката, 47-годишният мексикански мениджър започва мащабно глобално съкращаване, целящо да измъкне затруднения японски автомобилен производител от финансовия ръб. Агресивната трансформация ще доведе до съкращаване на около 20 000 работни места в администрацията и производството по целия свят, като същевременно ще затвори завинаги седем завода и две студия за автомобилен дизайн.

Суровите механични показатели на това спешно съкращаване разкриват компания, която агресивно премахва излишъците, за да оцелее. Под строгите указания на Еспиноса Nissan ще съкрати глобалния си годишен производствен капацитет с невероятния размер от 1 милион единици, като той ще се срине от прекомерните 3,5 милиона до 2,5 милиона автомобила. Едновременно с това инженерната сложност ще претърпи масивно орязване, като броят на структурните платформи на компанията ще бъде агресивно консолидиран от 13 различни архитектури до едва 7 основни конфигурации. За да се балансира това отстъпление с отбранителна цел, стратегията „Re:Nissan“ очертава радикално съкращаване на циклите на разработка. Сроковете за разработка на базовите модели от следващото поколение ще се съкратят от 52 на 37 месеца, докато тези за вторичните модели ще паднат от 50 на 30 месеца, което драстично ще ускори появата на напълно обновена гама от автомобили както в основната марка, така и в луксозната дивизия Infinity.

Поглеждайки назад към структурните разриви, които предизвикаха тази криза, Еспиноса беше изключително откровен по отношение на токсичните корпоративни навици, които обезцениха репутацията на производителя – най-вече на критичния северноамерикански пазар. В безкомпромисна оценка на миналите грехове главният изпълнителен директор открито призна, че предишната обсебеност на автомобилния производител да преследва суровия обем на продажбите над всичко останало е довела до катастрофална прекомерна зависимост от продажби на автомобили с ниска печалба за автопаркове за коли под наем в Съединените щати. Тази стратегия за големи обеми се обърна директно срещу компанията, като сериозно срина остатъчната стойност на автомобилите и подкопа потребителското възприятие за марката. Навлизайки в тази нова ера, в която маржът е по-важен от чистия брой, Еспиноса заяви недвусмислено, че възнамерява да се дистанцира коренно от екосистемата на автопарковете за наем, за да възстанови систематично престижа и пазарната стойност на Nissan.