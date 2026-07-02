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Шефът на Nissan призна, че е следвал грешна стратегия до момента

Шефът на Nissan призна, че е следвал грешна стратегия до момента

2 Юли, 2026 11:04 1 045 16

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  • еспиноса

Компанията навлиза в нова ера

Шефът на Nissan призна, че е следвал грешна стратегия до момента - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Малко повече от година след като пое отговорната длъжност, най-висшият ръководител на Nissan се заема с масивно преобразуване на статуквото. Иван Еспиноса, който пое поста на президент и главен изпълнителен директор през април 2025 година, представи безкомпромисна стратегия за преструктуриране, подходящо наречена план за възстановяване „Re:Nissan“. Изправен пред шокиращи системни неефективности и сериозно накърнен имидж на марката, 47-годишният мексикански мениджър започва мащабно глобално съкращаване, целящо да измъкне затруднения японски автомобилен производител от финансовия ръб. Агресивната трансформация ще доведе до съкращаване на около 20 000 работни места в администрацията и производството по целия свят, като същевременно ще затвори завинаги седем завода и две студия за автомобилен дизайн.

Суровите механични показатели на това спешно съкращаване разкриват компания, която агресивно премахва излишъците, за да оцелее. Под строгите указания на Еспиноса Nissan ще съкрати глобалния си годишен производствен капацитет с невероятния размер от 1 милион единици, като той ще се срине от прекомерните 3,5 милиона до 2,5 милиона автомобила. Едновременно с това инженерната сложност ще претърпи масивно орязване, като броят на структурните платформи на компанията ще бъде агресивно консолидиран от 13 различни архитектури до едва 7 основни конфигурации. За да се балансира това отстъпление с отбранителна цел, стратегията „Re:Nissan“ очертава радикално съкращаване на циклите на разработка. Сроковете за разработка на базовите модели от следващото поколение ще се съкратят от 52 на 37 месеца, докато тези за вторичните модели ще паднат от 50 на 30 месеца, което драстично ще ускори появата на напълно обновена гама от автомобили както в основната марка, така и в луксозната дивизия Infinity.

Поглеждайки назад към структурните разриви, които предизвикаха тази криза, Еспиноса беше изключително откровен по отношение на токсичните корпоративни навици, които обезцениха репутацията на производителя – най-вече на критичния северноамерикански пазар. В безкомпромисна оценка на миналите грехове главният изпълнителен директор открито призна, че предишната обсебеност на автомобилния производител да преследва суровия обем на продажбите над всичко останало е довела до катастрофална прекомерна зависимост от продажби на автомобили с ниска печалба за автопаркове за коли под наем в Съединените щати. Тази стратегия за големи обеми се обърна директно срещу компанията, като сериозно срина остатъчната стойност на автомобилите и подкопа потребителското възприятие за марката. Навлизайки в тази нова ера, в която маржът е по-важен от чистия брой, Еспиноса заяви недвусмислено, че възнамерява да се дистанцира коренно от екосистемата на автопарковете за наем, за да възстанови систематично престижа и пазарната стойност на Nissan.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що така бе Ванка?🤥

    3 2 Отговор
    Толкова ли не можахте да направите още по грозен автомобил от Нисан Джук!
    Това е вярната стратегия, вЕрвай ми!😂😂😂😂

    11:11 02.07.2026

  • 2 Ъъъъ

    2 0 Отговор
    Като се обърне Нисана- пътища много!☹️

    11:13 02.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ХЗхзсзп

    2 0 Отговор
    Хм, по време на Ковида, всички производители засвириха на тази плоча - по-малко бройки, но с по-голям марж на печалбата за всяка бройка. Това докара и ситуацията с "новото нормално" при цените.

    Някои производители после пак обърнаха палачинката с фокус към обемите, но като гледам няма срив в продажбите на нови коли, което означава, че потребителите са ОК с цените и това, което получават срещу тези цени, та тоз младеж Иван може и да е прав, но въпреки това ме съмнява да успее да "препозиционира" Нисан. Ще поживеем, ще видим.

    Коментиран от #7

    11:45 02.07.2026

  • 6 Съвет:

    4 0 Отговор
    Спрете да използвате CVT автоматична трансмисия.

    11:46 02.07.2026

  • 7 Новото нормално

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ХЗхзсзп":

    След като вдигнаха цените, новото нормално е да свалят продажбите с по 1 милион. Ето например nissan през 2017 продаваше по 5,8 милиона, Сега ще ги намаляват до 2,5 милиона. ... Засега. После още. То да бяха само nissan - цялата японска промишленост натам се е засилила.

    Като прочетох заглавието си помислих, че накрая са си видяли грешката, че ПОСОКАТА е грешна.

    12:01 02.07.2026

  • 8 Грешната посока

    0 2 Отговор
    След прочитането на заглавието, най-наивно реших, че са решили да сменят посоката като поемат С пълна газ към електромобилите.


    Когато пътуваш в обратна посока, с колкото по-голяма скорост се движиш, толкова повече се отдалечаваш от крайната точка към която е потеглила автомобилната промишленост.

    Колкото по-дълго се движиш в грешната посока с тази огромна скорост, когато осъзнаеш че посоката е грешна, може да се окаже че е невъзможно да пристигнеш на финала да си разделиш баницата с останалите, защото вече са я изяли!

    Коментиран от #9

    12:05 02.07.2026

  • 9 РЧВРчвнцпц

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Грешната посока":

    Мите, само на китайците им излиза пасианса с електрификацията и причините за това всички ги знаем. Нормалните производители вече хич не бързат да се електрифицират, дори и най-заклетите от тях като например ФВ.

    И не обяснявай за липсата на визия, технологии за батерии и т.н., щото нарастването на пазара на електрички в Европа е само и едиствено от административни мерки, а в САЩ изобщо го няма. Китай няма какво да го гледаме, там е всичко друго, но не и нормален пазар.

    Коментиран от #13

    12:28 02.07.2026

  • 10 Факт

    1 0 Отговор
    Китай! Всички изпаднаха в някаква луда, дива еуфория от цените на китайските коли. Напълни се и в България с тях, внесени от знайни и незнайни вносители, дето утре може и да ги няма. Само че никой, ама никой не си дава сметка какво всъщност се крие зад тази ниска цена. Която, между другото, изобщо не е толкова ниска за автомобили с качеството на сайт за евтини парцали. В някои случаи разликата е някакви жалки 15-20 процента в сравнение с модел на европейски производител с над 80 години история, инженеринг и традиции. Да, признавам – на пръв поглед изглеждат добре. Нахакали са им множество екрани, дето в Китай струват по 5 долара бройката в някой склад на едро. Но дали зад целия този блясък и евтини светлинки стои надеждност, сигурност и истинска безопасност? Запитахте ли се изобщо какви тестове се правят там и как така един китайски производител сменя модел на всеки две години? Ало, събудете се! Само реалните, открити тестове на реномираните световни марки отнемат толкова време. Ами така наречените краш тестове? Те по света струват милиони, но в Китай явно се правят на компютър, с помощта на изкуствен интелeкт. На екрана всичко е точно, всичко е перфектно. Обаче какво се случва на пътя с истинските заварки? Какъв е химическият състав на стоманата, какви са примесите в алуминия и дали изобщо има някаква корозионна обработка? Никой не знае. Какво се случва със стъклата при инцидент? Дали изобщо спират UV лъчите, или дали при пряка слънчева светлина действат

    Коментиран от #15

    12:32 02.07.2026

  • 11 Факт

    1 0 Отговор
    Какво се случва със стъклата при инцидент? Дали изобщо спират UV лъчите, или дали при пряка слънчева светлина действат като чиста лупа върху тапицерията? Тапицерия, която надали изобщо е минала някакъв сериозен сертификат за пожароопасност. Помислете си какво става в купето, когато температурите през лятото надхвърлят 60 градуса. Дали просто не започвате бавно да се дрогирате и да се тровите от изпаренията на евтините лепила и кожи, използвани за направата? Дали конзолите на седалките и коланите са готови да запазят живота ви при сблъсък, или при първия удар ще се телепортирате директно в космоса през предното стъкло? А при електромобилите? Там китайците ни пробиха ушите колко са велики и как са лидери в производството на батерии. Това, че тихомълком станаха собственици на най-големите находища на литий и кобалт по целия свят, е съвсем друга тема. Това е част от мащабен план, замислен много преди ние, заспалите европейци, изобщо да се усетим. Преди 25 години те едва ли не тепърва откриваха автомобила като масово превозно средство, а днес слагат на колене световните гиганти. Как ли? С подмолни игри и тежък лобизъм, задействан преди десетилетия с помощта на купени депутати в Европарламента и уж независими организации. Онези същите, които в крайна сметка отвориха кутията на Пандора с Дизелгейт. Нали не сте толкова наивни да вярвате, че държавата, чиято икономика бълва най-много пушек и замърсява най-брутално планетата, изведнъж се е загрижила за околната сред

    12:33 02.07.2026

  • 12 Факт

    0 0 Отговор
    Нали не сте толкова наивни да вярвате, че държавата, чиято икономика бълва най-много пушек и замърсява най-брутално планетата, изведнъж се е загрижила за околната среда и чистия въздух който дишат децата в Париж или София? Китай обяви тиха война на Европа и САЩ, като се прицели право във втория по големина отрасъл в икономиката на западния свят. Не е никаква тайна, че зад повечето китайски марки стои директно комунистическата държава, която ги субсидира до безкрайност. А когато някой техен производител срещне трудности с качеството, сглобката или сервизното обслужване на излъганите клиенти, схемата е проста – обявява се фалит без никакви последствия. И на негово място веднага изниква друга марка, със съвсем ново и модерно име, която продължава да върти същите поточни линии. Нова опаковка за същата илюзия. Преди десетина години в Китай имаше над 500 автомобилни компании и нахъсани стартъпи, дето щяха да превземат вселената. Знаете ли колко са останали днес? Около 200. Повече от половината просто изчезнаха в небитието, завлякоха милиарди държавни субсидии и оставиха милиони балъци с коли без части, без софтуер и без никаква гаранция. Превърнаха се в паметници на глупостта и запълниха цели полета. Ама Китай е голям. Това е истината. Пък вие си купувайте екрани за по 5 долара и вярвайте в коледни чудеса.

    Коментиран от #14, #16

    12:35 02.07.2026

  • 13 Когнитивен дисонанс?

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "РЧВРчвнцпц":

    Антиелектриците така и не излязохте от този когнитивен дисонанс, който си обяснява че субсидиите автоматично намаляват времето за зареждане, вдигат пробега и умножават броя на зарядните станции!.

    Анти електриците продължават се да вярвате че още от първия ден на спиране на субсидиите от политиците, електромобилите стават нежелани, защото пробегът им рязко пада, времето за зареждане рязко се увеличава, а зарядните станции изчезват от картата.


    Не се ли усещаш, че цената определя всичко, а политиците влияят на продажбите ЕДИНСТВЕНО С ЦЕНАТА!

    Има субсидии има продажби, няма субсидии, продажбите падат, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНОЛОГИИТЕ.

    12:49 02.07.2026

  • 14 Напълно вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Преди десетина години имаше 400 автомобилни марки, които се надпреварваха за държавните субсидии , които се получаваха за ПРОДАДЕН АВТОМОБИЛ.

    Имаше всякакви измами, включително фиктивни продажби които пълнеха полетата.

    Но пропускаш факта, че за да оцелеят, останалите трябваше да се съревнувават помежду си в жестока конкуренция, КЛИЕНТЪТ ДА ИЗБЕРЕ ТОЧНО ТЕХНИЯ АВТОМОБИЛ с таблет за 5 долара.

    Малко оцеляха в месомелачката и в момента са само 140 марки, от които повечето няма да оцелеят, но пък останалите ще са калени в боя, за да сборят европейските и японските марки които отдавна са забравили Какво значи борба, защото досега всичко им беше ГАРАНТИРАНО

    13:00 02.07.2026

  • 15 Сигурност

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Вероятно не знаеш, че да сертифицираш автомобил в Китай вече в някои области е много по-трудно отколкото в Европа, да не говорим за САЩ.


    Автомобилите трябва да отговарят на много нови изисквания за сигурност.


    А колко трябва да си изостанал за да не знаеш че в Европа се провеждат тестове с китайските автомобили, които след като веднъж са минали китайската цедка, вземат тези кращи тестове са с най-високите резултати, като засрамяват 100 годишните в Европа, които имат по-ниски оценки за безопасност.

    13:03 02.07.2026

  • 16 Екология

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Надали си запознат, че в Китай само за 2025 година бяха инсталирани повече фотоволтаични панели, отколкото са инсталирани в САЩ за всички времена ?

    Надали знаеш че над 80% от фотоволтаиците и батериите се произвеждат в Китай и съответно се инсталират най-много в Китай. Въпреки че всяка година нуждата от енергия расте с огромни цифри, всичката тази нова енергия се произвежда от възобновяеми източници, а енергията от въглища вече започна да намалява, въпреки ръста на потреблението.

    Разбира се ще отнеме десетилетия, докато намалеят драстично заради мащаба на китайската държава и тяхното производство, но въглищата вече са за сигурност, а не основен източник на енергия

    13:06 02.07.2026