Шефът на Nissan призна, че е следвал грешна стратегия до момента

Малко повече от година след като пое отговорната длъжност, най-висшият ръководител на Nissan се заема с масивно преобразуване на статуквото. Иван Еспиноса, който пое поста на президент и главен изпълнителен директор през април 2025 година, представи безкомпромисна стратегия за преструктуриране, подходящо наречена план за възстановяване „Re:Nissan“. Изправен пред шокиращи системни неефективности и сериозно накърнен имидж на марката, 47-годишният мексикански мениджър започва мащабно глобално съкращаване, целящо да измъкне затруднения японски автомобилен производител от финансовия ръб. Агресивната трансформация ще доведе до съкращаване на около 20 000 работни места в администрацията и производството по целия свят, като същевременно ще затвори завинаги седем завода и две студия за автомобилен дизайн.
Суровите механични показатели на това спешно съкращаване разкриват компания, която агресивно премахва излишъците, за да оцелее. Под строгите указания на Еспиноса Nissan ще съкрати глобалния си годишен производствен капацитет с невероятния размер от 1 милион единици, като той ще се срине от прекомерните 3,5 милиона до 2,5 милиона автомобила. Едновременно с това инженерната сложност ще претърпи масивно орязване, като броят на структурните платформи на компанията ще бъде агресивно консолидиран от 13 различни архитектури до едва 7 основни конфигурации. За да се балансира това отстъпление с отбранителна цел, стратегията „Re:Nissan“ очертава радикално съкращаване на циклите на разработка. Сроковете за разработка на базовите модели от следващото поколение ще се съкратят от 52 на 37 месеца, докато тези за вторичните модели ще паднат от 50 на 30 месеца, което драстично ще ускори появата на напълно обновена гама от автомобили както в основната марка, така и в луксозната дивизия Infinity.
Поглеждайки назад към структурните разриви, които предизвикаха тази криза, Еспиноса беше изключително откровен по отношение на токсичните корпоративни навици, които обезцениха репутацията на производителя – най-вече на критичния северноамерикански пазар. В безкомпромисна оценка на миналите грехове главният изпълнителен директор открито призна, че предишната обсебеност на автомобилния производител да преследва суровия обем на продажбите над всичко останало е довела до катастрофална прекомерна зависимост от продажби на автомобили с ниска печалба за автопаркове за коли под наем в Съединените щати. Тази стратегия за големи обеми се обърна директно срещу компанията, като сериозно срина остатъчната стойност на автомобилите и подкопа потребителското възприятие за марката. Навлизайки в тази нова ера, в която маржът е по-важен от чистия брой, Еспиноса заяви недвусмислено, че възнамерява да се дистанцира коренно от екосистемата на автопарковете за наем, за да възстанови систематично престижа и пазарната стойност на Nissan.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що така бе Ванка?🤥
Това е вярната стратегия, вЕрвай ми!😂😂😂😂
11:11 02.07.2026
2 Ъъъъ
11:13 02.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ХЗхзсзп
Някои производители после пак обърнаха палачинката с фокус към обемите, но като гледам няма срив в продажбите на нови коли, което означава, че потребителите са ОК с цените и това, което получават срещу тези цени, та тоз младеж Иван може и да е прав, но въпреки това ме съмнява да успее да "препозиционира" Нисан. Ще поживеем, ще видим.
Коментиран от #7
11:45 02.07.2026
6 Съвет:
11:46 02.07.2026
7 Новото нормално
До коментар #5 от "ХЗхзсзп":След като вдигнаха цените, новото нормално е да свалят продажбите с по 1 милион. Ето например nissan през 2017 продаваше по 5,8 милиона, Сега ще ги намаляват до 2,5 милиона. ... Засега. После още. То да бяха само nissan - цялата японска промишленост натам се е засилила.
Като прочетох заглавието си помислих, че накрая са си видяли грешката, че ПОСОКАТА е грешна.
12:01 02.07.2026
8 Грешната посока
Когато пътуваш в обратна посока, с колкото по-голяма скорост се движиш, толкова повече се отдалечаваш от крайната точка към която е потеглила автомобилната промишленост.
Колкото по-дълго се движиш в грешната посока с тази огромна скорост, когато осъзнаеш че посоката е грешна, може да се окаже че е невъзможно да пристигнеш на финала да си разделиш баницата с останалите, защото вече са я изяли!
Коментиран от #9
12:05 02.07.2026
9 РЧВРчвнцпц
До коментар #8 от "Грешната посока":Мите, само на китайците им излиза пасианса с електрификацията и причините за това всички ги знаем. Нормалните производители вече хич не бързат да се електрифицират, дори и най-заклетите от тях като например ФВ.
И не обяснявай за липсата на визия, технологии за батерии и т.н., щото нарастването на пазара на електрички в Европа е само и едиствено от административни мерки, а в САЩ изобщо го няма. Китай няма какво да го гледаме, там е всичко друго, но не и нормален пазар.
Коментиран от #13
12:28 02.07.2026
10 Факт
Коментиран от #15
12:32 02.07.2026
11 Факт
12:33 02.07.2026
12 Факт
Коментиран от #14, #16
12:35 02.07.2026
13 Когнитивен дисонанс?
До коментар #9 от "РЧВРчвнцпц":Антиелектриците така и не излязохте от този когнитивен дисонанс, който си обяснява че субсидиите автоматично намаляват времето за зареждане, вдигат пробега и умножават броя на зарядните станции!.
Анти електриците продължават се да вярвате че още от първия ден на спиране на субсидиите от политиците, електромобилите стават нежелани, защото пробегът им рязко пада, времето за зареждане рязко се увеличава, а зарядните станции изчезват от картата.
Не се ли усещаш, че цената определя всичко, а политиците влияят на продажбите ЕДИНСТВЕНО С ЦЕНАТА!
Има субсидии има продажби, няма субсидии, продажбите падат, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНОЛОГИИТЕ.
12:49 02.07.2026
14 Напълно вярно
До коментар #12 от "Факт":Преди десетина години имаше 400 автомобилни марки, които се надпреварваха за държавните субсидии , които се получаваха за ПРОДАДЕН АВТОМОБИЛ.
Имаше всякакви измами, включително фиктивни продажби които пълнеха полетата.
Но пропускаш факта, че за да оцелеят, останалите трябваше да се съревнувават помежду си в жестока конкуренция, КЛИЕНТЪТ ДА ИЗБЕРЕ ТОЧНО ТЕХНИЯ АВТОМОБИЛ с таблет за 5 долара.
Малко оцеляха в месомелачката и в момента са само 140 марки, от които повечето няма да оцелеят, но пък останалите ще са калени в боя, за да сборят европейските и японските марки които отдавна са забравили Какво значи борба, защото досега всичко им беше ГАРАНТИРАНО
13:00 02.07.2026
15 Сигурност
До коментар #10 от "Факт":Вероятно не знаеш, че да сертифицираш автомобил в Китай вече в някои области е много по-трудно отколкото в Европа, да не говорим за САЩ.
Автомобилите трябва да отговарят на много нови изисквания за сигурност.
А колко трябва да си изостанал за да не знаеш че в Европа се провеждат тестове с китайските автомобили, които след като веднъж са минали китайската цедка, вземат тези кращи тестове са с най-високите резултати, като засрамяват 100 годишните в Европа, които имат по-ниски оценки за безопасност.
13:03 02.07.2026
16 Екология
До коментар #12 от "Факт":Надали си запознат, че в Китай само за 2025 година бяха инсталирани повече фотоволтаични панели, отколкото са инсталирани в САЩ за всички времена ?
Надали знаеш че над 80% от фотоволтаиците и батериите се произвеждат в Китай и съответно се инсталират най-много в Китай. Въпреки че всяка година нуждата от енергия расте с огромни цифри, всичката тази нова енергия се произвежда от възобновяеми източници, а енергията от въглища вече започна да намалява, въпреки ръста на потреблението.
Разбира се ще отнеме десетилетия, докато намалеят драстично заради мащаба на китайската държава и тяхното производство, но въглищата вече са за сигурност, а не основен източник на енергия
13:06 02.07.2026