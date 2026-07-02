VW Group може да се принуди да продаде Lamborghini и Ducatti

Веднага след сключването на грандиозна сделка на стойност 7,4 милиарда евро за продажбата на 51-процентов мажоритарен дял в подразделението си за корабни двигатели и промишлена енергетика, Everllence, на американския гигант в областта на частния капитал Bain Capital, най-големият автомобилен конгломерат в Европа установява, че дори тази финансова инжекция не може напълно да помогне в този момент. Изправен пред екзистенциална буря от преструктурирания, включваща планове за съкращаване на до 100 000 работни места по целия свят и окончателно затваряне на четири фабрики с голям производствен обем, според информации високопоставени финансови съветници оказват натиск върху Волфсбург да задейства крайните мерки за извънредна ситуация. Според многобройни информации, циркулиращи във Financial Times, инвестиционните банкери настояват агресивно главният изпълнителен директор Оливър Блуме да преразгледа възможността за пълно изтегляне от инвестициите в италианските „скъпоценности“ на групата: Ducati Motor Holding и Automobili Lamborghini.

Когато дивизията Audi на първоначално придоби Lamborghini през 1998 година, сделката възлезе на скромните 110 милиона долара, но сега пазарна стойност на „разярения бик“ се оценява на над 22 милиарда долара, подкрепена от зашеметяващата оперативна печалба от 888 милиона долара, генерирана само през миналата година. По същия начин Ducati беше погълната от Audi през 2012 година за 909 милиона долара и оттогава се превърна в свръхпечеливш глобален гигант в сферата на лайфстайла, напълно доминиращ в MotoGP и WorldSBK, като същевременно властва в сегмента на премиум продуктите с висока печалба. Макар консервативните автомобилни анализатори да остават дълбоко скептични, че VW би се съгласила доброволно да се лиши от два от най-надеждните си източници на парични потоци по време на сериозно свиване на обемите, огромните капиталови изисквания, необходими за защита срещу бързо разрастващите се китайски производители на електромобили, означават, че абсолютно нищо не е свещено в заседателната зала през 2026 година.