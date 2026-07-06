Тези кросоувъри се развалят най-малко - нова US класация с неочакван лидер

Когато купувачът е изправен пред дилемата за избор голям семеен SUV, блясъкът на дигиталните екрани и луксозните детайли бързо отстъпват място на далеч по-прагматични въпроси. „Колко често ще ми се налага да посещавам сервиза?“ е въпросът, който вълнува всеки разумен шофьор.

Експертите от изданието Topspeed решиха да хвърлят светлина по темата, анализирайки анкети на реални собственици и изчислявайки точния брой технически неизправности на всеки 100 превозни средства. Резултатите от тази нова класация за надеждност се оказаха меко казано стряскащи, извеждайки на преден план неочаквани фаворити. Макар класацията да е за пазара в САЩ, то е интересно да разберем кои са отличниците в нея.

На върха на тази престижна подредба гордо се настани Chevrolet Blazer, който буквално скри шапката на традиционните азиатски отличници. Американският кросоувър завоюва впечатляващите 85 от 100 възможни точки, превръщайки се в абсолютен еталон в своя сегмент. Най-хубавото в цялата история? Моделът няма абсолютно нито една сервизна акция за изтегляне от пазара, а годишните разходи за поддръжка са смехотворните 431 долара – истински мехлем за семейния бюджет.

С почти същия точков актив на почетната втора позиция изплува Kia Telluride. Южнокорейският гигант очевидно е успял да излекува „детските болести“ на своя флагман, въпреки регистрираните три сервизни кампании до момента. На крачка зад него, окичвайки се с бронза, остана неговият технологичен събрат Hyundai Palisade, който успя да заслужи сериозните 84 точки.

Борбата в челната петица беше толкова оспорвана, че буквално се стигна до фотофиниш. Четвъртото място бе окупирано от Nissan Pathfinder със същия резултат от 84 точки. Заслугата за този огромен скок в издръжливостта е на японските инженери, които през 2022 година най-после взеха правилното решение да изхвърлят капризната вариаторна кутия (CVT) и да я заменят с класически и надежден автоматик. Веднага след него се нарежда Chevrolet Traverse, събрал 83 точки след мащабното си обновяване през 2024 година.

На шестата позиция се закотви мускулестият Dodge Durango (83 точки). Макар да демонстрира завидна здравина на пътя, той крие една уловка – десетгодишната му поддръжка ще изцеди портфейла ви с близо 11 400 долара. Списъкът на най-коравите семейни машини се допълва от Toyota Grand Highlander (82 точки и две изтегляния от пазара), Honda Passport (82 точки), която поставя рекорд с нищожните 371 долара на година за сервизиране, ветеранът Toyota Highlander (82 точки) и приключенският Subaru Outback с актив от 81 точки.