90% от пожарите у нас са в резултат на човешка небрежност

Около 90% от пожарите в България са причинени от хора, най-често заради небрежност. Това налага институциите да засилят мерките за превенция. Горските стопанства в страната започнаха кампания под мотото „Безотговорността е най-опасната искра“. Само за няколко секунди една искра може да запали сухата трева, а след това пламъците да обхванат и гората, пише Нова телевизия.

Хасковска област е сред районите в страната с най-много горски пожари. През миналата година огънят е засегнал близо 30 000 декара гори, а година по-рано – над 120 000 декара, основно в района на Свиленград. Затова през пожароопасния сезон горските стопанства разполагат патрули и противопожарна техника директно на терен.

„От няколко години практикуваме тази дейност. Пожарният автомобил е изнесен на терен и успява за много кратко време да достигне до мястото на пожара. В много случаи това ни позволява да се намесим своевременно и да ограничим разпространението му“, обясни директорът на Регионална дирекция по горите – Свиленград Михаил Михайлов.

Бързата реакция е особено важна в отдалечените райони, където огнеборците понякога достигат до пожара, след като вече са засегнати стотици декари. „Късното откриване на произшествието спомага пожарите да се развият. Още повече че до най-отдалечените места в отделните общини понякога ни е необходимо повече от половин час“, посочи директорът на ОД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково Митко Чакалов.

Само пожарът край Тополовград през последните дни е унищожил близо 1500 декара гори. За ограничаването му са помогнали и предварително изградените противопожарни просеки.

„Изграждането на тези бариерни прегради и минерализовани ивици се извършва от собствениците на горските територии – държавните горски и ловни стопанства и общините“, обясни заместник-директорът на РДГ – Кърджали Антоанета Стоянова.

В Хасковска област противопожарните ивици са с обща дължина около 240 километра. От пожарната обаче настояват на места те да бъдат разширени, тъй като не навсякъде са достатъчно ефективни.

В превенцията от тази година участват активно и доброволци. Те правят обходи в селата и наблюдават районите, в които рискът от пожари е най-висок. „Обикаляме тези райони и имаме постове за наблюдение. Хората вече свикнаха да ни виждат и малко се съобразяват какво палят. Засичали сме нарушители. Миналата седмица хванахме в едно от селата в общината възрастен човек, който около 14:30 ч. беше запалил съчки в двора си“, разказа Петранка Кузманова от доброволното формирование „Тракия“.

Глобите за неправомерно палене на огън и причиняване на пожар могат да достигнат до 1000 евро. От началото на годината в Хасковска област са санкционирани 15 души. Според областния управител на Хасково Тодор Иванов настоящите административни наказания не са достатъчно строги. „Земеделци и други лица, които не спазват забраните, трябва да бъдат санкционирани по-строго. В момента административните наказания са абсолютно ниски“, коментира той.

Земеделската техника често е сред причините за възникване на пожари в горите. Такъв беше и един от най-мащабните пожари в региона преди две години, когато край село Студена изгоряха над 100 000 декара.

Възстановяването на опожарените територии ще отнеме десетилетия. На мястото на изгорелите гори вече се засаждат и по-устойчиви на пожари видове. „Всички горски територии, които са опожарени в голяма степен, вече са залесени и отгледани. Резултатите показват, че има добро прихващане, така че след години там ще се създаде нова гора“, каза Михаил Михайлов.