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90% от пожарите у нас са в резултат на човешка небрежност

90% от пожарите у нас са в резултат на човешка небрежност

16 Август, 2026 08:43 629 20

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  • природа

Само за няколко секунди една искра може да запали сухата трева, а след това пламъците да обхванат и гората

90% от пожарите у нас са в резултат на човешка небрежност - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Около 90% от пожарите в България са причинени от хора, най-често заради небрежност. Това налага институциите да засилят мерките за превенция. Горските стопанства в страната започнаха кампания под мотото „Безотговорността е най-опасната искра“. Само за няколко секунди една искра може да запали сухата трева, а след това пламъците да обхванат и гората, пише Нова телевизия.

Хасковска област е сред районите в страната с най-много горски пожари. През миналата година огънят е засегнал близо 30 000 декара гори, а година по-рано – над 120 000 декара, основно в района на Свиленград. Затова през пожароопасния сезон горските стопанства разполагат патрули и противопожарна техника директно на терен.

„От няколко години практикуваме тази дейност. Пожарният автомобил е изнесен на терен и успява за много кратко време да достигне до мястото на пожара. В много случаи това ни позволява да се намесим своевременно и да ограничим разпространението му“, обясни директорът на Регионална дирекция по горите – Свиленград Михаил Михайлов.

Бързата реакция е особено важна в отдалечените райони, където огнеборците понякога достигат до пожара, след като вече са засегнати стотици декари. „Късното откриване на произшествието спомага пожарите да се развият. Още повече че до най-отдалечените места в отделните общини понякога ни е необходимо повече от половин час“, посочи директорът на ОД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково Митко Чакалов.

Само пожарът край Тополовград през последните дни е унищожил близо 1500 декара гори. За ограничаването му са помогнали и предварително изградените противопожарни просеки.

„Изграждането на тези бариерни прегради и минерализовани ивици се извършва от собствениците на горските територии – държавните горски и ловни стопанства и общините“, обясни заместник-директорът на РДГ – Кърджали Антоанета Стоянова.

В Хасковска област противопожарните ивици са с обща дължина около 240 километра. От пожарната обаче настояват на места те да бъдат разширени, тъй като не навсякъде са достатъчно ефективни.

В превенцията от тази година участват активно и доброволци. Те правят обходи в селата и наблюдават районите, в които рискът от пожари е най-висок. „Обикаляме тези райони и имаме постове за наблюдение. Хората вече свикнаха да ни виждат и малко се съобразяват какво палят. Засичали сме нарушители. Миналата седмица хванахме в едно от селата в общината възрастен човек, който около 14:30 ч. беше запалил съчки в двора си“, разказа Петранка Кузманова от доброволното формирование „Тракия“.

Глобите за неправомерно палене на огън и причиняване на пожар могат да достигнат до 1000 евро. От началото на годината в Хасковска област са санкционирани 15 души. Според областния управител на Хасково Тодор Иванов настоящите административни наказания не са достатъчно строги. „Земеделци и други лица, които не спазват забраните, трябва да бъдат санкционирани по-строго. В момента административните наказания са абсолютно ниски“, коментира той.

Земеделската техника често е сред причините за възникване на пожари в горите. Такъв беше и един от най-мащабните пожари в региона преди две години, когато край село Студена изгоряха над 100 000 декара.

Възстановяването на опожарените територии ще отнеме десетилетия. На мястото на изгорелите гори вече се засаждат и по-устойчиви на пожари видове. „Всички горски територии, които са опожарени в голяма степен, вече са залесени и отгледани. Резултатите показват, че има добро прихващане, така че след години там ще се създаде нова гора“, каза Михаил Михайлов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    2 1 Отговор
    Може и някоя лисица яла гъбички да е отговорна за пожар,за повече жар.

    09:01 16.08.2026

  • 2 зрител

    6 0 Отговор
    99% са !

    09:01 16.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Учител

    5 5 Отговор
    Затова ран и ът искат да направят населението 1 милион! По малко българи по малко пожари!

    09:06 16.08.2026

  • 5 Робот

    2 4 Отговор
    "90% от пожарите от човешка небрежност – това е най-голямата лъжа, която ни пробутват от години, брат, само през юли 2025 г. у нас са регистрирани близо 3500 пожара – с 20% повече от юли 2024 г., ама те ще ни кажат, че виновни са фасовете и стърнищата, зад тази лъжа се крият политиците и властмащите, за да не си признаят, че климатът се променя и те нищо не правят, истината е, че само около 5% от пожарите са от природни фактори, ама другата истина е, че глобалното затопляне прави всичко останало да гори като треска, по-дълги и горещи сезони, суша, ниска влажност, силни ветрове и натрупване на суха биомаса в неуправляемите гори – това е рецептата за ад, само за 15 години – над 7000 горски пожара, обхванали над 1,1 милиона декара, само през 2024 г. – близо 600 пожара, България е на първо място в ЕС по засегната от пожари територия – 38 000 кв. метра опожарени, щети за над 2,5 милиона евро, и те ще ни лъжат, че е от небрежност, климатичните промени в съчетание с човешката глупост създават "перфектната буря за пожари", ама те си мълчат, защото така е по-удобно, време е да спрем да вярваме на тази пропаганда и да погледнем истината – планетата гори и никой не иска да си признае.

    Коментиран от #14

    09:13 16.08.2026

  • 6 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Останалите 10% са умишлено от дървената мафия 😉

    09:14 16.08.2026

  • 7 Русенец

    4 0 Отговор
    Небрежност или....?

    09:19 16.08.2026

  • 8 Русенец

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Германец":

    Всъщност, българинът няма защо да си пали чергата.
    Но пък все по-често се говори, че умишлените палежи са предизвикани в услуга на бизнеса с изгоряла дървесина за Турция, което поставя "новогерманците", като теб в графа заподозрян.

    09:22 16.08.2026

  • 9 Ванчев

    8 0 Отговор
    Небрежност ли е закупуването на старите изтребители вместо въздушни пожарни. Има разлика; между корупционна сделка и небрежност. Тиквата се нагуши с милиони от комисионни за тая далавера. Но престъпника е с имунитет и е защитен от правосъдието.

    09:31 16.08.2026

  • 10 Павел Пенев

    6 0 Отговор
    Кого сте хванали,че направихте тази статистика? 90% от пожарите у нас са умишлени. Това показват и данните от Германия,където дейци от "Партията на Зелените" са плащали на мигранти да извършват палежи, а те да доказват,че има климатични изменения. Каква гадост, за да си във властта, да получаваш финансови облаги и да съсипваш екологичната среда.

    09:35 16.08.2026

  • 11 Анчева

    3 0 Отговор
    За престъпленията на Борисов трябва да се напишат поредни томове, защото те са много. Те могат да бъдат озаглавени; безнаказаната престъпност по високите етажи на властта.

    09:39 16.08.2026

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    УВЕЛИЧЕТЕ ГЛОБАТА. 🫵👀🫵

    09:40 16.08.2026

  • 13 Директора

    1 0 Отговор
    Наказани и виновни няма.

    09:46 16.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Данова

    2 0 Отговор
    Усмивката на кривоглавата мутра е по опасна от целувката на Юда. Защото Юда предава Христос с целувка, а тиквата с усмивка цял народ.

    09:49 16.08.2026

  • 16 Последния софиянец

    1 0 Отговор
    А защо пропускат връзката с ро дебилизма.
    При 610 000 Рос дебила известни с безмозъчието си мислите ли, че те не са в основата на всички злини в България?

    09:50 16.08.2026

  • 17 Янчев

    1 0 Отговор
    Държавата по малко е загубила от репарацията при загубената война, отколкото от престъпленията и корупционните сделки на Борисов.

    09:54 16.08.2026

  • 18 на умишлените палежи

    4 0 Отговор
    вече им казваме политкоректно "човешка небрежност"

    10:03 16.08.2026

  • 19 чакай.

    2 0 Отговор
    нали беше виновно глобалното затопляне, аа после по медиите директно показаха платени пиромани, дето палят за да може после, сещате се какво...

    10:05 16.08.2026

  • 20 Левски

    1 0 Отговор
    99 процента е от хората, 1 процент от мълния. Фасове, палене на огън, стъклени бутилки(стават като лупа) и огъня е готов.

    10:14 16.08.2026

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