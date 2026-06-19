10 коли, които няма да се развалят дори и след 300 000 километра

Ако сте от хората, които не обичат да сменят автомобила си през няколко години и търсят машина, способна да превърти километража без сериозни главоболия, последните данни на аналитичната агенция iSeeCars, селектирани от TopSpeed, ще ви изненадат приятно. Оказва се, че на пазара все още има истински технологични бойци, за които границата от 300 000 километра е просто добре дошъл загряващ етап, а не финална права преди моргата. Противно на митовете, че съвременното автомобилостроене създава еднодневки, тази класация доказва, че инженерната мисъл понякога ражда истински шедьоври на издръжливостта, стига под капака да се полагат нужните качествени грижи.

Абсолютният крал по дълголетие в тази престижна селекция е Honda Accord. Японският седан буквално отнася конкуренцията с внушителните 37% шанс да прехвърли заветната дистанция без сериозни технически сътресения. Разположен едно стъпало над по-малкия си събрат в гамата, този модел предлага не само далеч по-щедро пространство и премиум комфорт на пътя, но и доказва на практика, че по-големите габарити в този случай вървят ръка за ръка с още по-безкомпромисна механична здравина.

Веднага след лидера, на почетното второ място с резултат от 30,6%, се нарежда един истински американски динозавър – Chevrolet Suburban. Като едно от най-старите и разпознаваеми имена в света на всъдеходите, този колос дължи своята пословична неубиваемост на класическите, брутални V8 двигатели и на коравия си дизайн, конструиран да издържа на брутални натоварвания в продължение на десетилетия. Веднага след него, затваряйки челната тройка с 29,7%, изплува легендарната Honda Civic. Нейните атмосферни мотори от първите две десетилетия на века са толкова корави, че направо прощават греховете на по-разсеяните собственици, забравили за навременната смяна на маслото.

Останалата част от елитния клуб се владее основно от японската школа, но има и изключения. Подреждането до десета позиция изглежда така: Toyota Camry (26,6%), следвана по петите от най-продавания пикап отвъд Океана Ford F-150 (25,9%), коравия работяга Toyota Tacoma (25,3%) и вечната класика Toyota Corolla (18,4%). Списъкът се допълва от луксозния флагман Lexus LS (15,8%), непретенциозния средноразмерен Nissan Altima (15,3%) и комфортната Toyota Avalon (15,1%). Всички тези модели споделят обща ДНК – прецизно планирана конструкция и изключително качество на сглобката, които гарантират, че инвестицията в тях се отплаща дългосрочно.