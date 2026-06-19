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10 коли, които няма да се развалят дори и след 300 000 километра

10 коли, които няма да се развалят дори и след 300 000 километра

19 Юни, 2026 08:58 6 067 21

  • автомобили-
  • надеждност-
  • 300 000 км-
  • класация

Абсолютният крал по дълголетие в тази престижна селекция е дело на Honda

10 коли, които няма да се развалят дори и след 300 000 километра - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ако сте от хората, които не обичат да сменят автомобила си през няколко години и търсят машина, способна да превърти километража без сериозни главоболия, последните данни на аналитичната агенция iSeeCars, селектирани от TopSpeed, ще ви изненадат приятно. Оказва се, че на пазара все още има истински технологични бойци, за които границата от 300 000 километра е просто добре дошъл загряващ етап, а не финална права преди моргата. Противно на митовете, че съвременното автомобилостроене създава еднодневки, тази класация доказва, че инженерната мисъл понякога ражда истински шедьоври на издръжливостта, стига под капака да се полагат нужните качествени грижи.

Абсолютният крал по дълголетие в тази престижна селекция е Honda Accord. Японският седан буквално отнася конкуренцията с внушителните 37% шанс да прехвърли заветната дистанция без сериозни технически сътресения. Разположен едно стъпало над по-малкия си събрат в гамата, този модел предлага не само далеч по-щедро пространство и премиум комфорт на пътя, но и доказва на практика, че по-големите габарити в този случай вървят ръка за ръка с още по-безкомпромисна механична здравина.

Веднага след лидера, на почетното второ място с резултат от 30,6%, се нарежда един истински американски динозавър – Chevrolet Suburban. Като едно от най-старите и разпознаваеми имена в света на всъдеходите, този колос дължи своята пословична неубиваемост на класическите, брутални V8 двигатели и на коравия си дизайн, конструиран да издържа на брутални натоварвания в продължение на десетилетия. Веднага след него, затваряйки челната тройка с 29,7%, изплува легендарната Honda Civic. Нейните атмосферни мотори от първите две десетилетия на века са толкова корави, че направо прощават греховете на по-разсеяните собственици, забравили за навременната смяна на маслото.

Останалата част от елитния клуб се владее основно от японската школа, но има и изключения. Подреждането до десета позиция изглежда така: Toyota Camry (26,6%), следвана по петите от най-продавания пикап отвъд Океана Ford F-150 (25,9%), коравия работяга Toyota Tacoma (25,3%) и вечната класика Toyota Corolla (18,4%). Списъкът се допълва от луксозния флагман Lexus LS (15,8%), непретенциозния средноразмерен Nissan Altima (15,3%) и комфортната Toyota Avalon (15,1%). Всички тези модели споделят обща ДНК – прецизно планирана конструкция и изключително качество на сглобката, които гарантират, че инвестицията в тях се отплаща дългосрочно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А къде са

    18 2 Отговор
    Немските щайги?

    Коментиран от #3

    09:03 19.06.2026

  • 2 Хайде пак!

    22 6 Отговор
    Спрете да преписвате американски класации за коли, които тук хората дори не са чували!

    Коментиран от #7, #10, #15

    09:04 19.06.2026

  • 3 карчи

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "А къде са":

    В Надин😂

    09:05 19.06.2026

  • 4 Хо Хо хо

    14 0 Отговор
    300 000 било голяма работа, нещастници

    Коментиран от #9, #20

    09:05 19.06.2026

  • 5 Крум

    13 4 Отговор
    Имам Пежо на 344000, да не бързаме с хондите.

    09:11 19.06.2026

  • 6 Перник

    5 2 Отговор
    Я па тия смешници, па моя гоуф тди е на над 1 милион километра и продължава да върви къди и бръмчи само дето поизгни малко, не моем намерим майстор за изкърпване, дайте контакти

    09:20 19.06.2026

  • 7 Помак

    11 10 Отговор

    До коментар #2 от "Хайде пак!":

    не си виждал тук Хонда Сивик и Акорд?
    Сигурно живееш в село с 100жители
    и всички карате немски и френски тоалетни.Имам 3 коли Хонда и един мотор и една Тойота безкомпромисна здравина точка…..Кой разбрал, разбрал какво са ви написали хората.Кой не е да ходи да си пие кафето в сервиза.😂

    Коментиран от #8

    09:23 19.06.2026

  • 8 Хонда

    9 7 Отговор

    До коментар #7 от "Помак":

    и Тойота са си доста проблемни, а през останалото време са масларки...

    09:35 19.06.2026

  • 9 имаше

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хо Хо хо":

    някога съревнование по добра експлоатация с издръжливост на автомобилите в държавните предприятия. Помня една Шкода(Кароса) печелила го с над 1 млн км от автобусите и Волга(пак с толкова км) от леките таксиметрови превози. Волгата може да бе Латвия, която е със същия волгов двигател с два филтъра(груб и фин) за очистване на маслото, но с шкодата имаха практически вечни двигатели, доста смайващо за всеки...

    09:37 19.06.2026

  • 10 гост

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хайде пак!":

    Кое не си чувал , Хонда Акорд и Сивик ???? Или Тойота ?? Че те даже са със СЪЩИТЕ двигатели в Европа като в Америка !!! Какво си чувал тогава , Мерцедес и БМВ ? Хахахах !!

    Коментиран от #18

    09:40 19.06.2026

  • 11 Перо

    6 3 Отговор
    Кой дистрибутор плаща рекламата?

    Коментиран от #16

    09:40 19.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Перо

    3 2 Отговор
    И след тези километри се започва с месечен абонамент за сервиза!

    Коментиран от #21

    09:43 19.06.2026

  • 14 боян расате

    4 0 Отговор
    общо взето всички нови коли толкова често свикнаха да ги сменят зомбитата, че няма смисъл изобщо да се правят издръжливи коли повече

    09:53 19.06.2026

  • 15 Хайл 14/88

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хайде пак!":

    Явно немския боклук не искат и да го чуят щом го няма...ако искаш да видиш немска иди в някой сервиз-пълно е

    09:54 19.06.2026

  • 16 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    Не е нужно никой да плаща , японците просто бяха принудени да направят безкомпромисно качество , за да пробият и да се закрепят на американския пазар !! Ако не знаеш американците са по-големи шовинисти от немците за колите си , дори без да броим манията по "осмаци" !! И в тоя момент бившия най-голям враг от втората световна да ги накара да купят японска кола с двигател , който те са виждали само на косачка и повечето сервизи изобщо отказват да ремонтират !!! Изхода е само един , да накараш тая кола да НЯМА нужда от сервиз и да стане практически вечна !!

    Коментиран от #17

    09:55 19.06.2026

  • 17 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Толкова години японците градиха авторитет за надежност и сега само за няколко години, заради гонене на краткосрочни рекордни печалби за годината, си съсипаха репутацията и заменят цели V6 двигатели, защото имат стружки от производството - счетоводно проектиран автомобил

    Коментиран от #19

    10:15 19.06.2026

  • 18 Сър Мастър Бейтс

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Акорд не се продава в Европа от доста години вече. А Тойота има различни двигатели за Европа и Северна Америка - при нас 1.5 125 коня, там е 2.0 170 кс. Само хибридите са им едни и същи.

    10:26 19.06.2026

  • 19 Сър Мастър Бейтс

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Така е":

    Предполагам говориш за двойнотурбинирания V6 в Тундра. Не е само стружки, ако беше така, да бяха решили проблема досега. А той е конструктивен (основен лагер на колянов вал) и Тойота вече 6 години не може да го реши.

    10:35 19.06.2026

  • 20 Наско

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хо Хо хо":

    300 000 без сериозни проблеми си е голяма работа особено ,когато го сравниш с немски премиум БМВ и Ауди ,които още на 50 000 почват с ремонтите ,а горенето на масло било нормално и се предписвало от производителя.

    10:53 19.06.2026

  • 21 опитът сочи

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    Повечето хора навъртат 300 000 за 10+години. До тогава тази кола отдавна е продадена. Проблемът е че немските еднодневки след 50 000 почват с проблемите и реално преди да изтече гаранцията трябва да се отървеш от тях.

    10:57 19.06.2026