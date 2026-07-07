McLaren реставрира първия си автомобил

Дълго преди легендарният триместен F1 да предефинира очакванията за динамични характеристики на пътя, основателят на компанията Брус Макларън е изготвил чертежите за безкомпромисна машина, разрешена за движение по пътищата. Създаден директно на базата на състезателни автомобили от серията Can-Am, проектът M6GT от края на 60-те години на миналия век е трагично прекратен, след като са завършени само няколко прототипа вследствие на преждевременната смърт на Брус през 1970 година. Сега, повече от половин век по-късно, McLaren Special Operations (MSO) преодоля тази историческа пропаст с публичния дебют на Goodwood Festival of Speed 2026, където фабрично възстановен уникален екземпляр на M6GT излезе от цеховете, за да послужи като нова отправна точка за постоянната колекция на McLaren, посветена на наследството на марката.

MSO напълно пренебрегва съвременните производствени линии, като се е снабдило с автентично, типично за епохата състезателно шаси M6A Can-Am с отворен кокпит, което да послужи като структурна основа на автомобила. Тъй като донорският състезателен автомобил е с отворен покрив, фабричните специалисти е трябвало ръчно да изработят специално проектирана интегрирана защитна арка, вътрешни укрепвания и задни опорни конструкции на шасито, за да закрепят безопасно новосъздадената купе-кабина. За външната обшивка инженерите са използвали оригинални композитни калъпи за каросерията, открити в Обединеното кралство. При внимателен преглед тези исторически калъпи са разкрили фини модификации в дизайна, направени в късен етап по време на първоначалния цикъл на разработка, физически запис на еволюцията на стила на автомобила в реално време, който MSO умишлено е запазил, вместо да го модернизира.

Механичната автентичност остава абсолютна под задната част от фибростъкло. Конфигурацията със средноразположен двигател разчита на типичен за епохата 5,7-литров малък блок Chevrolet V8, съчетан с петстепенна ръчна скоростна кутия, допълнен с изключително търсените двойни цилиндрови глави с форма на „камилска гърбица“, специфицирани от самия Брус, за да се постигне мощност от около 370 конски сили. Препроектирането на автомобил, произведен по стандартите от 60-те години, създава огромни трудности при набавянето на части, тъй като Обединеното кралство премахна имперските мерни единици преди десетилетия, MSO е трябвало да издири редки лагери от епохата на имперските мерки и да привлече специализирани аерокосмически техници, които ръчно да монтират характерните за периода затворени алуминиеви нитове. Възстановяването на извитото стъкло на купето също е било толкова трудно, като се е наложило да се направят усъвършенствани цифрови сканирания на оригинална запазена кола, които да бъдат изпратени на майстор-специалист по стъкло, който да изработи от нулата кристално прозрачно предно стъкло.

Визуалното изпълнение балансира строгата състезателна сдържаност с разказване на историята. Външните панели от фибростъкло са с покритие в кремав нюанс, наречен „Colnbrook White“ – пряк поклон към оригиналната работилница, разположена под натоварената летателна траектория на лондонско летище, избрана от Брус, за да не губи екипът му нито минута при пътуванията между състезанията по целия свят. Вътрешността на кабината се вписва категорично в състезателната история на марката, съчетавайки ръчно изработен скоростен лост от масивен орех и базова аналогова телеметрия с тъмнозелени винилови седалки с шевове, изработени чрез термично заваряване.