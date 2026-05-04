McLaren показа, че всичко в автомобилния свят е възможно, ако си достатъчно богат

След дългоочакваното представяне на състезателния автомобил McLaren MCL-HY, предназначен за класа „хиперкар“ на FIA WEC от 2027 година, британският производител разкри и една не по-малко вълнуваща версия, предназначена изцяло за пистата и създадена за най-елитната му клиентела. Въпреки че няма регистрационен номер, MCL-HY GTR не е просто копие на своя събрат, предназначен за Льо Ман. Вместо това автомобилът представлява безкомпромисно, нехомологирано състезателно средство, проектирано да доставя абсолютния връх на производителността без ограничаващите технически регламенти на състезателните надпревари.

Разработен чрез новаторско сътрудничество между McLaren Racing и McLaren Automotive, пистовият вариант се различава значително от стандартния автомобил по регламента LMDh, като се отказва от сложния хибриден мотор-генератор. В сърцето на GTR се намира 2,9-литров състезателен V6 двигател с двойно турбо, който развива 730 конски сили, като същевременно значително намалява сухото тегло на автомобила в сравнение с минималното изискване от 1030 кг за класа на хиперколите. Премахването на тежката хибриден система не само опростява цялостното преживяване при притежаването на автомобила, но и осигурява сурова, по-чиста динамика на шофиране, която се усеща подобно на емблематичния F1 GTR, разкриват от компанията.

За потенциалните купувачи, готови да се разделят със сума, която се очаква да надхвърли значително стартовата цена от 2 милиона евро на McLaren W1, придобиването на GTR включва членство в изключително ексклузивната програма Project: Endurance. Този персонализиран двугодишен пакет предоставя на собствениците достъп до шест ексклузивни събития на пистата на водещи международни състезателни трасета, с пълна подкрепа от професионални инструктори по шофиране и специален състезателен инженерен екип в бокса. Освен това участниците получават безпрецедентен достъп зад кулисите до състезателните операции на McLaren в WEC, докато отборът се впуска в своето пътуване към 24-часовото състезание в Льо Ман.