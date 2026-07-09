McLaren 788HS слага края на една любима ера за автомобилните ентусиасти

Изключително успешната серия, която за първи път се появи на сцената с модела 720S през 2017 година, се готви да се оттегли с представянето на модела 788HS на Фестивала на скоростта в Гуудуд. Проектиран като окончателната, безкомпромисна последна глава за настоящата архитектура на Super Series – позициониран точно над 750S и екстремния 765LT – този автомобил, произведен в ограничена серия, представлява това, което се смята за последната платформа на марката за чисто бензинови, нехибридни пътни автомобили. Производството ще бъде строго ограничено от McLaren Special Operations (MSO) до едва 200 бройки в целия свят, разпределени поравно между 100 купета и 100 кабриолета, като според информацията всички места за производство са били разпределени още преди публичното

Математическото обозначение следва строгата конвенция за наименование на компанията от Уокинг, като се позовава на 788 метрични конски сили (PS), извлечени от силно оптимизирана версия на емблематичния за компанията 4,0-литров V8 двигател M840T с двойно турбо. Инженерите са отключили допълнителните 37 конски сили в сравнение с настоящия 750S чрез монтирането на модифицирани турбокомпресори, високопроизводителни двойни горивни помпи и ковани бутала. С тегло от едва 1 265 килограма, задвижващата система осигурява водещо в класа си съотношение мощност-тегло от 614 конски сили на тон. Тази механична формула ускорява 788HS от покой до 100 км/ч за 2,8 секунди, преминава 200 км/ч за точно 7,0 секунди и достига максимална скорост от 330 км/ч, ограничена от аеродинамиката.

Дивата естетическа трансформация се дължи изцяло на екстремната аеродинамика, заимствана от F1, проектирана да притиска шасито към асфалта. Аеродинамичният комплект, изработен изцяло от въглеродни влакна, генерира с 10 процента повече обща притискаща сила в сравнение с вече ориентирания към пистата модел 765LT, като акцентът е върху агресивния преден сплитер и новоинтегрирания S-канал, издълбан в капака. Тази система насочва въздуха под високо налягане през предната броня и го извежда плавно през горната част на каросерията, като ефективно образува невидима въздушна завеса, която намалява съпротивлението под каросерията. Конфигурацията на задната част включва удължено, активно крило, монтирано високо, което работи в тандем с масивен дифузьор с множество ребра под каросерията. За колекционерите с дълбоки джобове, които искат да максимизират визуалния ефект, MSO предлага ултраексклузивно опционално подобрение, което заменя стандартната боядисана алуминиева обшивка с открити панели от карбонови влакна, подбрани по принципа „book-matched“.

За да се справи с огромните странични сили, генерирани от новия аеродинамичен профил, отделът за шаси на McLaren напълно прекалибрира хидравличната верига на окачването Proactive Chassis Control III, като премахна традиционните физически стабилизатори в полза на регулиране на флуидни камери при висока скорост, което понижава височината на предния мост с 5 милиметра в сравнение със 750S.

В интериора състезателният фокус продължава с централна конзола от карбонови влакна, леки кожени седалки с перфорации със специална геометрия за по-добри динамични характеристики и възпоменателни табелки на MSO. Възстановявайки труднодостъпното обозначение „High Sport“ едва за трети път в историята на компанията.