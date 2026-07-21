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Продават легендарния McLaren F1 GTR на Ник Мейсън

Продават легендарния McLaren F1 GTR на Ник Мейсън

21 Юли, 2026 11:30 980 6

  • mclaren-
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  • pink floyd

Прототипът от 1996 година е с шосеен лиценз и уникална поп арт ливрея

Продават легендарния McLaren F1 GTR на Ник Мейсън - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Аукционната къща RM Sotheby's подготвя една от най-значимите автомобилни продажби за годината на предстоящия търг в Монтерей. На наддаването ще бъде изложен ексклузивният McLaren F1 GTR с номер на шасито 10R от 1996 година, собственост на барабаниста на култовата рок група Pink Floyd Ник Мейсън. Очакваната цена за легендарното купе надхвърля впечатляващите 35 милиона долара, което го прави потенциално най-скъпия екземпляр от модела, продаван някога.

Автомобилът носи фундаментално историческо значение за британската марка, тъй като служи за официален тестови прототип на състезателната версия за сезон 1996. Построен е непосредствено след триумфа на легендарното шаси 01R в „24-те часа на Льо Ман“ през 1995 година и заема първо място в серията от едва девет произведени машини с тази специфична конфигурация. Обновеният за съответния състезателен сезон пакет включва удължени предна и задна секция, по-голям преден сплитер и олекотена предавателна кутия с корпус от магнезий. Направените инженерни модификации редуцират общото тегло с 38 килограма, превръщайки автомобила в по-бърза машина дори от последвалата я година по-късно модификация Long-Tail.

Продават легендарния McLaren F1 GTR на Ник Мейсън

Зад волана на шаси 10R по време на официалните квалификационни тестове за Льо Ман през 1996 година застава заводският пилот Дейвид Брабам, като автомобилът постига 8-мо време в своя клас и 20-то място в общото класиране. McLaren запазва собствеността си върху машината до 1999 година, когато я продава на Ник Мейсън. Преди предаването на ключовете, производителят преобразува състезателната кола за употреба по обществената пътна мрежа, превръщайки я в едва един от около 16-те шосейни F1 GTR в света.

Освен с техническите си показатели, екземплярът се отличава и с уникален външен вид. Това е единственият F1 GTR с фабрична червено-жълта ливрея, вдъхновена от поп арт културата на 90-те години, заради която получава и неофициалното си наименование „Pop Art F1“. През годините автомобилът е поддържан и възстановяван два пъти от специализираното ателие Lanzante след състезателни инциденти през 2009 и 2017 година, като междувременно участва активно в редица автомобилни дефилета, включително и на Фестивала на скоростта в Гудууд през 2022 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грозна

    4 3 Отговор
    Безвкусица, нашарена до подобие на детска играчка!

    Коментиран от #5

    11:33 21.07.2026

  • 2 Разгеле !

    5 1 Отговор
    Добре че има девет такива машини . Иначе синовете на Тони и на Софито щяха да се изпокарат за кого да е .

    11:41 21.07.2026

  • 3 Щях да го купя,

    4 3 Отговор
    ама е жалка имитация на diablo sv.

    Коментиран от #6

    11:58 21.07.2026

  • 4 борисов бойко борисов

    3 1 Отговор
    ако ми свали 2500 евра...моа седна да говорим...ноу ша ми тича под магнолията,изкундя ли го никиту да я взема ,никой повеке не може ми казва "цървул"

    12:02 21.07.2026

  • 5 Верно

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Грозна":

    Не е като баничарката ти, но все пак има шосеен лиценз.

    12:46 21.07.2026

  • 6 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Щях да го купя,":

    Мдааа, що въобще си отваряш устата …

    12:54 21.07.2026