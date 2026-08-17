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Откраднаха 4 ренесансови картини от музей в Сицилия

Откраднаха 4 ренесансови картини от музей в Сицилия

17 Август, 2026 07:43 594 2

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"Огромна загуба за света на изкуството.", заяви директорката на музея Мариза Меркурио

Откраднаха 4 ренесансови картини от музей в Сицилия - 1
Снимка: Reuters
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Четири ренесансови произведения с „изключителна стойност“ са откраднати от Регионалния интердисциплинарен музей в сицилианския град Месина, пише BBC, цитарани от bTV.bg.

Сред тях са три пана от „Полиптиха на Сан Грегорио“ и двустранен панел с изображения на „Мадоната с Младенеца“ и „Христос в Пиета“. И четирите творби са приписвани на известния сицилиански художник Антонело да Месина, един от майсторите на Ранния Ренесанс.

Кражбата е извършена в събота вечерта около 21:50 часа местно време. Една от картините е била извадена директно от защитена витрина. Всички произведения са рисувани върху дървени панели, което прави пренасянето им по-трудно.

Разследващите проверяват как извършителите са успели да влязат в музея, без да задействат охранителната система. Според първоначалната версия, цитирана от ANSA, произведенията може да са били откраднати по поръчка за черния пазар на изкуството.

„Шокирани сме от случилото се. Това е огромна загуба за музея, града и света на изкуството“, заяви директорката Мариза Меркурио.

Кражбата е поредният случай на изчезнали ценни произведения от европейски музеи. Само преди дни италианските власти съобщиха за връщането на три картини на Сезан, Реноар и Матис, откраднати от музей край Парма и оценявани общо на 9 милиона евро.

Миналата година пък въоръжена група проникна посред бял ден в парижкия „Лувър“ и открадна исторически бижута за около 88 милиона евро.


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