Експерти обясниха защо черните автомобили създават повече разходи през лятото

Визуалната привлекателност на добре поддържан черен автомобил е неоспорима константа, но тъй като рекордните летни жеги се превръщат в ежегодна реалност, тази елегантна външна естетика влиза в остър конфликт със законите на термодинамиката. Макар изборът на тъмна цветова гама да не се отразява на първоначалната цена на автомобила — с изключение на ултраексклузивните, изработени по поръчка покрития — той определено води до допълнителни разходи при експлоатацията. Физиката, стояща зад тази допълнителна цена е заради това, че тъмните повърхности не отразяват слънчевата светлина толкова добре, а абсорбират постъпващата енергия от близкия инфрачервен спектър и бързо я превръщат в локализирана топлина в купето. За шофьорите това означава, че изборът на тъмен цвят не само определя колко горещ става воланът, но и активно влияе върху седмичните разходи за експлоатация, обясняват експерти.

За да определят точно колко този естетически избор се отразява на портфейла на шофьора, изследователи от Отдела за енергийни технологии за околната среда към Националната лаборатория „Лорънс Бъркли“ проведоха строго контролиран експеримент в реални условия, публикуван в ScienceDirect. Екипът паркира два идентични седана един до друг под силното калифорнийско слънце, като съпостави черен модел с микроскопичен коефициент на слънчева отражаемост от 0,05 със сребрист модел с висока отражаемост от 0,58. Емпиричните данни показаха, че след стандартен период на нагряване температурата на въздуха в салона на черния автомобил есъс значителни 5 до 6 градуса Целзий по-висока от тази в сребристия автомобил.

Термичните модели от проучването показаха, че за да се охлади прегрялата кабина на черния автомобил до комфортни 25 градуса Целзий в рамките на стандартно 30-минутно пътуване, климатичната система се нуждае от 13 процента повече енергия в сравнение с по-светлия автомобил. През типичен цикъл на шофиране това продължително допълнително натоварване на двигателя води до изразходването на 0,12 литра допълнително гориво на 100 километра при тъмния автомобил, като едновременно с това от ауспуха се изхвърлят още 2,7 грама въглероден диоксид.

Усъвършенствани термични симулации разкриват, че при идентични условия на силно слънце само цветът на каросерията на автомобила може да промени максималните вътрешни температури с изумителните 19 градуса Целзий. Когато бъде оставен да се нагрява на открит паркинг, вътрешната температура в черна кола може да скочи до опасните 62 °C, следвана отблизо от тъмночервената с 51 °C и яркожълтата с 50 °C. Тъмносините и традиционните сребристи цветове заемат средната позиция с 48 °C и 47 °C, докато органичните зелени цветове се задържат на 45 °C. В долната част на термичната скала чисто бялото покритие ограничава натрупването на вътрешна топлина до много по-поносимите 43 °C. В епоха, в която ефективността и емисиите на автомобилния парк се анализират с точност до десетична запетая, изборът на силно отразяващ цвят остава най-лесният и най-традиционен начин да намалите ежедневното си енергийно потребление.