Скритата заплаха зад емблемата или защо крадците масово атакуват моделите на Volkswagen

Обединеното кралство е обхванато от нова вълна от специфични престъпления, насочени срещу собствениците на превозни средства с марка Volkswagen. Нападенията по улиците, особено в гъсто населените райони на Лондон, зачестяват застрашително, а залогът изобщо не е самата хромирана емблема с известното лого на производителя. Апашите са хвърлили око на високотехнологичния радар на системите за подпомагане на водача, който се намира непосредствено зад декоративната маска. Демонтирането му отнема броени секунди, но последствията за потърпевшите са изключително сериозни – както от финансова гледна точка, така и по отношение на сигурността.

Този феномен всъщност не е нов, а по-скоро ескалираща хроника на един дългогодишен проблем. Първите сериозни сигнали за подобни набези бяха регистрирани още през 2016 година, когато притежателите на емблематичния Volkswagen Golf от седмо поколение започнаха масово да осъмват с оголени предници. Оттогава до днес схемата се прилага регулярно, като обхватът на засегнатите модификации се разширява непрекъснато, превръщайки явлението в истинско главоболие за местната полиция.

Поредната илюстрация на този вандализъм е случаят с Клеър Колман, чийто Volkswagen Passat бива атакуван в непосредствена близост до дома ѝ. В резултат на грубото изтръгване на модула, лимузината моментално губи функционалността на адаптивния круиз контрол, асистента за аварийно спиране Front Assist, ограничителя на скоростта и куп други електронни пазачи. Парадоксалното в ситуацията е, че въпреки деактивирания софтуер за безопасност, автомобилът остава напълно годен за движение и технически може безпроблемно да премине през задължителния годишен преглед, оставяйки шофьора уязвим на пътя.

Възстановяването на щетите обаче се оказва истински финансов шок. Първоначалните калкулации в официалните сервизи често надхвърлят стряскащата сума от 2000 паунда. В конкретния случай, благодарение на специална програма за лоялност на британското подразделение на марката, крайната сметка е била редуцирана до 539 паунда. От централата на Volkswagen UK поясняват, че размерът на тази финансова помощ се определя строго индивидуално и зависи от конкретните обстоятелства около инцидента.

Най-големият абсурд в цялата криминална верига е свързан с факта, че задигнатият компонент е абсолютно безполезен на черния пазар в суровия си вид. За да бъде активиран на друго превозно средство, радарът изисква софтуерно обвързване с новия шаси номер и прецизно калибриране чрез специализирана апаратура. Именно поради тази причина потърпевшите настояват производителят да бъде много по-активен в информационните си кампании. Ако потенциалните купувачи на крадени части и самите извършители са наясно с технологичните защити, интересът към тези детайли би спаднал драстично.

Въпреки призивите на общността за фабрично подсилване на крепежните елементи и разширяване на обхвата на компенсациите, от представителството на концерна засега запазват по-скоро пасивна позиция. Те уверяват, че ще продължат да разглеждат казусите за подкрепа "случай по случай", което оставя горчивия вкус, че шофьорите сами трябва да търсят спасение срещу изобретателния подземен свят.