Снимаха Фернандо Алонсо зад волана на новия му автомобил (ВИДЕО)

Двукратният световен шампион във Formula 1 Фернандо Алонсо разшири своето автомобилно портфолио на стойност с невероятно рядък образец на аналоговата мощност от 90-те години. Опитният пилот на Aston Martinнаскоро беше заснет, докато се движи по тесните улици на Монако зад волана на новопридобито Bugatti EB110 GT Изпълнено в дискретен и изключително елегантно бордо, този шедьовър се откроява сред съвременните автомобили в Княжеството, като характерният звук на изпускателната му система се отразяваше от небостъргачите, докато Алонсо се движеше сам. Придобиването идва само два месеца, след като испанецът получи своя изработен по поръчка Pagani Zonda Verde Diamante, което подсказва, че състезателната икона намира утеха в мощността от висок клас на фона на предизвикателния и неконкурентен сезон във Formula 1.

EB110 GT символизира една очарователна и изключително нестабилна епоха за историческата марка. Произведен в краткотрайния завод в Кампогалиано под ръководството на Романо Артиоли, от модела EB110 са произведени едва 139 екземпляра – включително както стандартната версия GT, така и версията Super Sport, предназначена за пистата – преди Bugatti да изпадне във финансова ликвидация през 1995 година. Макар че преди около 35 години оригиналната цена на този суперкар е приблизително 350 000 евро, изключителната му рядкост и инженерното му доведоха до скок на цените на вторичния пазар, като днес екземпляри в идеално състояние се продават за суми между 3,3 и 5,5 милиона евро на елитни световни аукциони.

Под силуета, създаден от Марчело Гандини, и характерните „ножични“ врати се крие механична конструкция, която изпреварва времето си с десетилетия. EB110 GT е изграден около монококово шаси от въглеродни влакна, в което е разположен централно монтиран 3,5-литров V12 двигател с 60 клапана, захранван от сложна система с четири турбокомпресора. Високооборотния двигател предава 553 конски сили към всичките четири колела чрез постоянна система за задвижване и класическа шестстепенна ръчна скоростна кутия. Когато бъде изтласкан до абсолютните си граници, този аналогов хиперкар ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,3 секунди и достига максимална скорост от зашеметяващите 330 км/ч, затвърждавайки статута си на един от най-значимите еталони за динамика в своето поколение.