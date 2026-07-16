В този град ще ви арестуват, ако карате черна кола

В света на глобалните автомобилни куриози нищо не може да се сравни със странната реалност на шофирането из Ашхабад, столицата на Туркменистан. Известна като „Градът на белия мрамор“, тази централноазиатска метрополия е вписана в Книгата на рекордите на „Гинес“ за изключителната концентрация на сгради, облицовани в бяло, които се издигат по булевардите ѝ. Но манията за чистота и светлина не се ограничава само до архитектурата. Под автократичното управление на бившия президент Гурбангули Бердимухамедов – лидер, чиято любов към белия цвят граничеше с религиозната – поредица от строги укази систематично изтриха цветните автомобили от улиците.

Това, което е започнало през 2015 година като забрана за внос на тъмносини, червени и черни автомобили, бързо ескалира в мащабна чистка. Към януари 2018 година полицейските сили в Ашхабад са започнали да изземват автомобили с тъмни цветове без предупреждение. Лишени от ключовете си, разочарованите шофьори са получавали обратно превозните си средства от полицейските паркинги едва след като подписват писмени споразумения, в които се задължават да платят за пълно и професионално пребоядисване в бяло или светлосребристо. Тъй като автосервизите са претоварени, цените на бялата автомобилна боя бързо се покачват до небето, принуждавайки много граждани да похарчат до средната годишна заплата само за да поддържат автомобилите си в състояние, позволяващо движение по пътищата.

Регулаторната лудост се простира дори до състоянието на лаковото покритие. Съгласно тези строги градски разпоредби, шофирането на мръсен автомобил се третира с подобна строгост, както и шофирането на автомобил със забранен цвят. Мръсните автомобили редовно биват спирани, а шофьорите се сблъскват с тежки глоби, ако колите им показват дори и следа от пътен прах от околната пустиня Каракум. Днес, под ръководството на сина на бившия диктатор, Сердар Бердимухамедов, тази политика остава твърдо в сила. Резултатът е сюрреалистичен, стерилен автомобилен пейзаж, където безкрайни редици от идентични бели седани и SUV-та се движат безшумно на фона на мрамор.