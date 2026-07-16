Новини
Авто »
В този град ще ви арестуват, ако карате черна кола

В този град ще ви арестуват, ако карате черна кола

16 Юли, 2026 17:56 1 633 7

  • кола-
  • автомобил-
  • бяла кола

Подобни са санкциите и ако си позволите да не измиете автомобила си

В този град ще ви арестуват, ако карате черна кола - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В света на глобалните автомобилни куриози нищо не може да се сравни със странната реалност на шофирането из Ашхабад, столицата на Туркменистан. Известна като „Градът на белия мрамор“, тази централноазиатска метрополия е вписана в Книгата на рекордите на „Гинес“ за изключителната концентрация на сгради, облицовани в бяло, които се издигат по булевардите ѝ. Но манията за чистота и светлина не се ограничава само до архитектурата. Под автократичното управление на бившия президент Гурбангули Бердимухамедов – лидер, чиято любов към белия цвят граничеше с религиозната – поредица от строги укази систематично изтриха цветните автомобили от улиците.

Това, което е започнало през 2015 година като забрана за внос на тъмносини, червени и черни автомобили, бързо ескалира в мащабна чистка. Към януари 2018 година полицейските сили в Ашхабад са започнали да изземват автомобили с тъмни цветове без предупреждение. Лишени от ключовете си, разочарованите шофьори са получавали обратно превозните си средства от полицейските паркинги едва след като подписват писмени споразумения, в които се задължават да платят за пълно и професионално пребоядисване в бяло или светлосребристо. Тъй като автосервизите са претоварени, цените на бялата автомобилна боя бързо се покачват до небето, принуждавайки много граждани да похарчат до средната годишна заплата само за да поддържат автомобилите си в състояние, позволяващо движение по пътищата.

Регулаторната лудост се простира дори до състоянието на лаковото покритие. Съгласно тези строги градски разпоредби, шофирането на мръсен автомобил се третира с подобна строгост, както и шофирането на автомобил със забранен цвят. Мръсните автомобили редовно биват спирани, а шофьорите се сблъскват с тежки глоби, ако колите им показват дори и следа от пътен прах от околната пустиня Каракум. Днес, под ръководството на сина на бившия диктатор, Сердар Бердимухамедов, тази политика остава твърдо в сила. Резултатът е сюрреалистичен, стерилен автомобилен пейзаж, където безкрайни редици от идентични бели седани и SUV-та се движат безшумно на фона на мрамор.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айзък Азимов

    11 4 Отговор
    "Срещу човешката глупост и самите богове напразно се борят"

    18:10 16.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хм...

    14 2 Отговор
    Завист ли долавям?
    Според статията Ашхабад е изключително чист, бял град.
    Явно не съм сбъркал, завист е.

    18:32 16.07.2026

  • 5 Харесвам бели коли

    3 4 Отговор
    Но Ашхабад ще го пропусна.

    18:51 16.07.2026

  • 6 Дзак

    2 1 Отговор
    Добра идея. Ще го имаме пред вид следващия път!

    18:55 16.07.2026

  • 7 Сила

    8 2 Отговор
    Затова там няма " калашници " и други селски тарикати като в БГ то ....не си" страшен " щом не караш черна кола !!!

    19:01 16.07.2026