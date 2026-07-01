Bugatti Mistral Blanc Éternel е суперскъп роудстър с порцеланови елементи в екстериора и интериора

Петнадесет години след като пренаписа правилата в автомобилния свят с легендарния Veyron Grand Sport L'Or Blanc, Bugatti отново се обърна към пещите на прочутата берлинска фабрика „Königliche Porzellan-Manufaktur“. Създаден в елитния отдел за персонализация „Sur Mesure“ в Молсхайм, новоизлезлият Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel е зашеметяващ, единствен по рода си роудстър, проектиран да се сбогува по артистичен начин с историческата ера на шестнадесетцилиндровите двигатели на марката. Съчетавайки 263 години кралско майсторство с „оръжие“ от въглеродни влакна, този изработен по поръчка шедьовър третира крехката керамика не като деликатни орнаменти, а като структурна бижутерия, издържаща на високи натоварвания.

Разработването на истински порцелан, способен да издържи на жестоката, разпалена среда на 1600-конния 8,0-литров W16 двигател с четири турбокомпресора, принуди майсторите от Bugatti и KPM да преодолеят невероятни физични предизвикателства, свързани с материала. Тъй като суровият порцелан, както може да се очаква, се свива с около 17% по време на интензивния процес на изпичане в пещта, дизайнерите е трябвало да извършат обратно проектиране на всяка една част с абсолютна милиметрова прецизност, за да гарантират безупречно прилягане след охлаждането. Получените порцеланови елементи са безшевно вградени в цялата машина, блестящи върху външните капачки на резервоарите за гориво и масло, емблематичните задни емблеми „EB“ и двойка високоспециализирани инкрустации на капака на двигателното отделение, които гордо показват историческото лого на KPM. Преминавайки през вратите, изящната керамична обработка плавно преминава в кокпита, като с прецизност оформя масивния селектор на предавките, сложните решетки на високоговорителите, превключвателите на прозорците и декоративните елементи на централния подлакътник.

Визуално „Blanc Éternel“ се отказва от вихрещите се, приличащи на течност сини мазки на своя предшественик „Veyron“, като вместо това залага на високотехнологична, монохромна естетика. Дизайнерите ръчно са маскирали и нанесли остри, геометрични черни линии директно върху бял основен слой, като изрично са пресъздали решетъчната мрежа от неравномерни рационални B-линии (NURBS) – същата цифрова CAD-решетка, която инженерите са използвали, за да извайват каросерията на автомобила във виртуалната реалност. Този изчистен, изобразен в стил „cell-shading“ мотив на скелетната мрежа плавно преминава към бялата кожена тапицерия в интериора, придавайки на кабриолета хипнотизиращо измерение в стила на комиксите, което майсторски съчетава аеродинамичната форма за високи скорости с вековното декоративно изкуство.

Като последният сериен модел, в който е вграден шедьовърът с четири турбини W16, тази „подвижна порцеланова галерия“ бележи окончателния край на 20-годишната династия на двигателите с вътрешно горене. Оттук нататък факелът на високите постижения на Bugatti официално се предава на предстоящия Tourbillon, който напълно заменя познатия W16 с 8,3-литров атмосферен V16 двигател, съчетан с усъвършенствана хибридна електрическа задвижваща система с три мотора. Макар Bugatti да запазва мълчание относно точната сума, необходима за придобиването на Blanc Éternel, това изработено по поръчка творение лесно достига зашеметяваща надценка, значително надхвърляща базовата цена от 5 милиона евро на стандартния Mistral, което гарантира, че този хипер-родстър с керамични елементи ще изчезне в сенките на ултраексклузивна частна колекция.