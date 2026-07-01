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Bugatti Mistral Blanc Éternel е суперскъп роудстър с порцеланови елементи в екстериора и интериора

Bugatti Mistral Blanc Éternel е суперскъп роудстър с порцеланови елементи в екстериора и интериора

1 Юли, 2026 11:11 655 1

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Не е ясно кой е собственикът на това произведение на изкуството

Bugatti Mistral Blanc Éternel е суперскъп роудстър с порцеланови елементи в екстериора и интериора - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Петнадесет години след като пренаписа правилата в автомобилния свят с легендарния Veyron Grand Sport L'Or Blanc, Bugatti отново се обърна към пещите на прочутата берлинска фабрика „Königliche Porzellan-Manufaktur“. Създаден в елитния отдел за персонализация „Sur Mesure“ в Молсхайм, новоизлезлият Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel е зашеметяващ, единствен по рода си роудстър, проектиран да се сбогува по артистичен начин с историческата ера на шестнадесетцилиндровите двигатели на марката. Съчетавайки 263 години кралско майсторство с „оръжие“ от въглеродни влакна, този изработен по поръчка шедьовър третира крехката керамика не като деликатни орнаменти, а като структурна бижутерия, издържаща на високи натоварвания.

Bugatti Mistral Blanc Éternel е суперскъп роудстър с порцеланови елементи в екстериора и интериора

Разработването на истински порцелан, способен да издържи на жестоката, разпалена среда на 1600-конния 8,0-литров W16 двигател с четири турбокомпресора, принуди майсторите от Bugatti и KPM да преодолеят невероятни физични предизвикателства, свързани с материала. Тъй като суровият порцелан, както може да се очаква, се свива с около 17% по време на интензивния процес на изпичане в пещта, дизайнерите е трябвало да извършат обратно проектиране на всяка една част с абсолютна милиметрова прецизност, за да гарантират безупречно прилягане след охлаждането. Получените порцеланови елементи са безшевно вградени в цялата машина, блестящи върху външните капачки на резервоарите за гориво и масло, емблематичните задни емблеми „EB“ и двойка високоспециализирани инкрустации на капака на двигателното отделение, които гордо показват историческото лого на KPM. Преминавайки през вратите, изящната керамична обработка плавно преминава в кокпита, като с прецизност оформя масивния селектор на предавките, сложните решетки на високоговорителите, превключвателите на прозорците и декоративните елементи на централния подлакътник.

Bugatti Mistral Blanc Éternel е суперскъп роудстър с порцеланови елементи в екстериора и интериора

Визуално „Blanc Éternel“ се отказва от вихрещите се, приличащи на течност сини мазки на своя предшественик „Veyron“, като вместо това залага на високотехнологична, монохромна естетика. Дизайнерите ръчно са маскирали и нанесли остри, геометрични черни линии директно върху бял основен слой, като изрично са пресъздали решетъчната мрежа от неравномерни рационални B-линии (NURBS) – същата цифрова CAD-решетка, която инженерите са използвали, за да извайват каросерията на автомобила във виртуалната реалност. Този изчистен, изобразен в стил „cell-shading“ мотив на скелетната мрежа плавно преминава към бялата кожена тапицерия в интериора, придавайки на кабриолета хипнотизиращо измерение в стила на комиксите, което майсторски съчетава аеродинамичната форма за високи скорости с вековното декоративно изкуство.

Bugatti Mistral Blanc Éternel е суперскъп роудстър с порцеланови елементи в екстериора и интериора

Като последният сериен модел, в който е вграден шедьовърът с четири турбини W16, тази „подвижна порцеланова галерия“ бележи окончателния край на 20-годишната династия на двигателите с вътрешно горене. Оттук нататък факелът на високите постижения на Bugatti официално се предава на предстоящия Tourbillon, който напълно заменя познатия W16 с 8,3-литров атмосферен V16 двигател, съчетан с усъвършенствана хибридна електрическа задвижваща система с три мотора. Макар Bugatti да запазва мълчание относно точната сума, необходима за придобиването на Blanc Éternel, това изработено по поръчка творение лесно достига зашеметяваща надценка, значително надхвърляща базовата цена от 5 милиона евро на стандартния Mistral, което гарантира, че този хипер-родстър с керамични елементи ще изчезне в сенките на ултраексклузивна частна колекция.


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  • 1 Няма как

    0 0 Отговор
    да е проблем цената, г-жа зеленска разполага с цялата сума в кеш. Първият автомобил е капариран лично от нея. ЕС е гарант.

    11:23 01.07.2026