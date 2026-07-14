Ето го новия автомобил на френския президент

Докато Франция отбелязва своя исторически национален празник, традиционният военен парад по Шанз-Елизе се превръща в грандиозна сцена за една смела нова глава в държавния автомобилен парк. Исторически погледнато, френското президентство от десетилетия поддържа връзка с уникални, произведени в страната автомобили, традиция, която се простира чак до емблематичния Citroën DS, модифициран от Chapron, с който, както е известно, се придвижваше генерал дьо Гол. Тази година обаче Елисейският дворец заменя традиционния двигател с вътрешно горене с безшумни електромотори.

Новопредставеният DS N°7 Élysée официално се представя като първата напълно бронирана, 100% електрическа държавна лимузина, която влиза в активна служба за Френската република. Построен на базата на DS N°7 E-Tense AWD Long Range, този изработен по поръчка автомобил е препроектиран изцяло, за да защити държавния глава. Тъй като тежкият стоманен и композитен брониран корпус значително увеличава собственото тегло, инженерите са монтирали специализирано, настроено във Франция хидропневматична окачване, за да запазят характерното за марката усещане за плавност при шофиране, като същевременно осигуряват стабилно управление в екстремни ситуации.

С дължина, надвишаваща с 25 сантиметра тази на стандартния серийно произвеждан SUV, президентският автомобил разполага с удължено междуосие, проектирано да максимизира пространството за краката на задните седалки. Това просторно вътрешно пространство превръща салона в сигурен, мобилен команден център, оборудван със задно стъкло с регулируема степен на затъмняване за незабавна неприкосновеност на личния живот по време на движение. Сменяеми държачи за знамена, мигащи сини аварийни светлини и вградени системи за отбранителна комуникация гарантират, че лимузината е напълно подготвена за държавния протокол.

Визуално DS N°7 Élysée е пропита с патриотизъм, облечена в ексклузивна цветова гама „Bleu Liberté“. Отпред осветената решетка сияе с трицветното синьо, бяло и червено на Френската република – мотив, който се повтаря върху емблемата на капака, джантите и багажната врата. Вътрешността на салона е шедьовър на френското майсторство, съчетаващ светлосива тавана от алкантара със седалки от напа кожа в цвят „Eternal Blue“ с характерния за марката мотив на часовникова каишка. Като финал, детайлен лазерно гравиран образ на Марианна, националният символ на Франция, е изрязан директно върху таблото от ясеново дърво.

Бронирането и изработката по поръчка са изпълнени от специалистите по каросерия Centigon в Бретан, докато електродвигателите произхождат от региона Гран-Ест. Акумулаторният пакет с капацитет 97,2 kWh е сглобен от ACC в Северна Франция, а базираната в Лион компания Focal е доставила аудиосистемата от най-висок клас. С обща мощност от 350 конски сили, осигурявана от системата с двойни двигатели и задвижване на всички колела, DS N°7 Élysée може да се похвали с теоретичен пробег от 679 километра.