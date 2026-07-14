Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Ето го новия автомобил на френския президент

Ето го новия автомобил на френския президент

14 Юли, 2026 15:30 1 282 6

  • франция-
  • президент-
  • макрон-
  • ds-
  • автомобил

Държавният глава ще се вози на DS No.7 Elysee

Ето го новия автомобил на френския президент - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато Франция отбелязва своя исторически национален празник, традиционният военен парад по Шанз-Елизе се превръща в грандиозна сцена за една смела нова глава в държавния автомобилен парк. Исторически погледнато, френското президентство от десетилетия поддържа връзка с уникални, произведени в страната автомобили, традиция, която се простира чак до емблематичния Citroën DS, модифициран от Chapron, с който, както е известно, се придвижваше генерал дьо Гол. Тази година обаче Елисейският дворец заменя традиционния двигател с вътрешно горене с безшумни електромотори.

Новопредставеният DS N°7 Élysée официално се представя като първата напълно бронирана, 100% електрическа държавна лимузина, която влиза в активна служба за Френската република. Построен на базата на DS N°7 E-Tense AWD Long Range, този изработен по поръчка автомобил е препроектиран изцяло, за да защити държавния глава. Тъй като тежкият стоманен и композитен брониран корпус значително увеличава собственото тегло, инженерите са монтирали специализирано, настроено във Франция хидропневматична окачване, за да запазят характерното за марката усещане за плавност при шофиране, като същевременно осигуряват стабилно управление в екстремни ситуации.

Ето го новия автомобил на френския президент

С дължина, надвишаваща с 25 сантиметра тази на стандартния серийно произвеждан SUV, президентският автомобил разполага с удължено междуосие, проектирано да максимизира пространството за краката на задните седалки. Това просторно вътрешно пространство превръща салона в сигурен, мобилен команден център, оборудван със задно стъкло с регулируема степен на затъмняване за незабавна неприкосновеност на личния живот по време на движение. Сменяеми държачи за знамена, мигащи сини аварийни светлини и вградени системи за отбранителна комуникация гарантират, че лимузината е напълно подготвена за държавния протокол.

Ето го новия автомобил на френския президент

Визуално DS N°7 Élysée е пропита с патриотизъм, облечена в ексклузивна цветова гама „Bleu Liberté“. Отпред осветената решетка сияе с трицветното синьо, бяло и червено на Френската република – мотив, който се повтаря върху емблемата на капака, джантите и багажната врата. Вътрешността на салона е шедьовър на френското майсторство, съчетаващ светлосива тавана от алкантара със седалки от напа кожа в цвят „Eternal Blue“ с характерния за марката мотив на часовникова каишка. Като финал, детайлен лазерно гравиран образ на Марианна, националният символ на Франция, е изрязан директно върху таблото от ясеново дърво.

Бронирането и изработката по поръчка са изпълнени от специалистите по каросерия Centigon в Бретан, докато електродвигателите произхождат от региона Гран-Ест. Акумулаторният пакет с капацитет 97,2 kWh е сглобен от ACC в Северна Франция, а базираната в Лион компания Focal е доставила аудиосистемата от най-висок клас. С обща мощност от 350 конски сили, осигурявана от системата с двойни двигатели и задвижване на всички колела, DS N°7 Élysée може да се похвали с теоретичен пробег от 679 километра.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роки

    7 1 Отговор
    "може да се похвали с теоретичен пробег от 679 километра...." Но понеже трябва да се зарежда до 80%, станаха 480 км. Ама като пусне климатика, фаровете и музиката станаха 400 км. И като се качи още един пасажер станаха 350 км. Това ако караш зад ТИР, иначе на магистралата със 130 км, отиде 250-300 км. максимум, преди да се търси зарядка. Е има решение, ако си носи туба електричество в багажника на електрокара.

    Коментиран от #2, #3

    15:39 14.07.2026

  • 2 Хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Роки":

    А шофьорът трябва да е мека китка

    Коментиран от #4

    15:48 14.07.2026

  • 3 6135

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Роки":

    Няма проблем!
    Колата винаги се ескортира от дизелов шлеп.

    15:50 14.07.2026

  • 4 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хихи":

    Не, колега. Водачът не е задължително да е мека китка, щом дядо Бриджит се вози Макароня.

    16:04 14.07.2026

  • 5 Президентски

    1 2 Отговор
    кокошарник . 100% съм сигурен че има и полог за яйцата.

    16:08 14.07.2026

  • 6 Госあ

    1 0 Отговор
    Доста скапано изглежда

    16:24 14.07.2026