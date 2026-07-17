Honda обнови един от най-успешните автомобили в историята си

Когато става въпрос за градска мобилност, максимално оползотворяване на пространството и доказана във времето издръжливост, малко автомобили могат да се състезават с наследството на Honda Fit (позната по нашите географски ширини като Jazz). Този симпатичен компактен хечбек вече 25 години диктува правилата в своя клас. По повод този значим юбилей, японският производител реши да поднесе сериозен подарък на почитателите на модела на родния му пазар. Вместо обаче да залага на радикални екстериорни експерименти – какъвто бе случаят с наскоро представената китайска спецификация – марката запази успешния дизайн от рестайлинга през 2022 г. и насочи усилията си към радикално преструктуриране на нивата на оборудване и вградените технологии.

Голямата новина в гамата е появата на изцяло новата модификация Z, която заменя досегашния вариант Home. Инженерната идея тук е изключително практична: версията Z заимства агресивните предна и задна броня от наточената спортна модификация RS, но ги съчетава с по-меко, ориентирано към комфорта окачване и стандартни 15-инчови колела. По този начин клиентите получават динамичен външен вид, без да жертват гладкото возило по разбитите градски улици. Вътрешното пространство на версията Z радва с нов кожен волан с три лъча, термоизолационни стъкла, спиращи вредните ултравиолетови и инфрачервени лъчи, както и задължителното подгряване на предните седалки за студените зимни утрини.

Спортно ориентираното ниво RS преминава в нов етап от развитието си, като вече ще се предлага единствено и само с патентованата самозарядна хибридна система e:HEV. Този вариант запазва своя специфичен аеродинамичен бодикит с пиано лак акценти, спортно настроено окачване за по-остра реакция в завоите и специфични 16-инчови лети джанти. Салонът на RS е истинско удоволствие за сетивата, решен в изцяло тъмни тонове с контрастни червени шевове, велурени детайли и метални педали. На борда му стандартно присъстват 9-инчова мултимедия, безжично зарядно устройство за телефон, система от камери за 360-градусов обзор и асистент за следене на сляпата зона.

Приключенски настроената версия Crosstar, която се отличава с по-висок просвет и защитни пластмасови панели по купето, също се сбогува с конвенционалните мотори и преминава изцяло на хибридна тяга e:HEV. Тя остава и единственият начин да получите двойно задвижване на колелата (AWD) в комбинация с приключенски дух. Независимо обаче от избора на оборудване, всяка Honda Fit продължава да разчита на своя най-силен коз – гениалната система седалки Magic Seats. Благодарение на резервоара за гориво, разположен под предните седалки, задният ред може не само да се сгъва до равен под, но и да вдига долната си част нагоре като в киносалон, позволявайки превозването на изключително високи предмети.

Под капака технически революции липсват, което всъщност е добра новина за традиционната надеждност на марката. Базовото ниво X и новото Z се задвижват от доказания 1.5-литров атмосферен бензинов агрегат i-VTEC със 116 конски сили, работещ в синхрон с безстепенна CVT трансмисия. За любителите на икономията се предлага хибридната система e:HEV със 123 конски сили, която осигурява мигновена тяга благодарение на мощния си електромотор. Стартът на продажбите в страната на изгряващото слънце вече е даден, като цените започват от съвсем разумните 1,806 милиона йени (около 11 100 долара) за базовото ниво X и достигат до близо 18 200 долара за напълно оборудвания Crosstar 4WD. С над 3.25 милиона реализирани бройки само на родния си пазар, Fit остава един от най-ярките символи на японския инженерен гений.