Д-р Георги Савов: Световъртежът в жегите може да е сигнал за сериозен проблем

Световъртежът в жегите може да е сигнал за сериозен проблем и това не била да се подценява. Това каза в предаването "Интервюто на деня" д-р Георги Савов, който е невролог и отоневролог.

При температури над 35 градуса организмът е под сериозно натоварване, а най-голям риск има за възрастните хора и хората с хронични заболявания.

„Не е приятно за нашия организъм и не е лесно за нашия организъм, особено за по-възрастните хора. Това довежда до бързо развитие на дехидратация“, обяснява д-р Георги Савов.

По думите му особено опасни са топлинното прегряване и продължителното излагане на пряка слънчева светлина, които могат да доведат до слънчев удар.

Горещините могат да предизвикат световъртеж и при хора без установени здравословни проблеми.

„Можем да получим световъртеж, дори да сме абсолютно здрави. Ако просто сме се преуморили и сме работили цял ден, стояли сме продължително на открито“, казва специалистът.

Хората с хронични проблеми на вестибуларния апарат също могат да усетят влошаване на състоянието си през горещите дни.

Кога световъртежът е тревожен сигнал?

Според д-р Савов няма „нормален“ световъртеж, освен когато той е предизвикан например от кратко завъртане около собствената ос.

„Всички останали световъртежи в някаква степен могат да бъдат симптом на нещо по-сериозно“, посочва той.

Особено внимание трябва да се обърне, ако усещането продължава дълго време или е придружено от чувството, че човек се върти в пространството.

„Световъртеж, който продължава цял ден, особено световъртеж, който има някаква посока, е нещо, което е алармиращо и трябва да вземем някакви мерки“, казва д-р Савов.

При внезапно появил се световъртеж специалистът съветва човек да се хидратира, да легне на спокойно място и ако състоянието продължава – да потърси медицинска помощ.

Симптоми, които не трябва да се пренебрегват

Тежките вестибуларни кризи често са придружени от допълнителни симптоми като изпотяване, гадене и повръщане.

Когато причината е свързана с централната нервна система, могат да се появят и по-сериозни признаци.

„Двойно виждане, силно главоболие, слабост в крайниците – това са вече съвсем сериозни симптоми, които налагат бързо да потърсим медицинска помощ“, предупреждава неврологът.

Той допълва, че самолечението и подценяването на състоянието са сред честите грешки.

„Винаги, когато има остро настъпил световъртеж, трябва да търсим квалифицирана помощ“, казва д-р Савов.

По думите му няма едно общо лечение за световъртеж, а терапията зависи от заболяването, което го причинява.

„Лечение на световъртеж няма. Има лечение на различни заболявания, които провокират световъртеж. Тоест първо трябва да установим диагноза“, обяснява специалистът.

При остри вестибуларни кризи се използват медикаменти, които потискат реакцията на вестибуларния апарат и намаляват усещането за световъртеж, гадене и повръщане.

След преминаването на острата фаза често се включват рехабилитация и упражнения за възстановяване на стабилността и движението.

Жените по-често страдат от нарушения на вестибуларния апарат

Д-р Савов посочва, че в почти всички възрастови групи жените са малко по-често засегнати от заболявания, свързани със световъртеж.

„Вероятно причините са хормонални, но не е много изяснено. При някои заболявания те се случват два-три пъти по-често при жените, отколкото при мъжете“, казва той.

С възрастта вестибуларните нарушения също зачестяват.

Как да се предпазим в горещините?

Сред основните съвети на специалиста са достатъчният прием на течности, избягването на продължително стоене на открито в най-горещите часове и умереният начин на живот.

„Трябва да живеем рационално, трябва да живеем природосъобразно“, казва д-р Савов.

Той предупреждава, че преумората, недостатъчният прием на течности, алкохолът и цигарите могат да задълбочат проблемите.

Рязката смяна на температурите също може да бъде причина за дискомфорт.

„Излизането от топло на студено, приемът на много студени напитки може да предизвика вестибуларна криза“, обяснява специалистът.

При малките деца истинските заболявания на вестибуларния апарат са редки, но те трябва да бъдат пазени от жегите.

Необходимо е да им се осигурят достатъчно течности, подходящи дрехи и защита от слънцето.

Към хората със симптоми д-р Савов отправя послание да не се страхуват, но и да не пренебрегват сигналите на организма.

„Повечето вестибуларни заболявания са лечими. Понякога се изискват продължителни усилия от пациента, спазване на определен режим и упражнения, но нещата се подобряват във времето“, казва той.