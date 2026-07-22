Rezvani Dune дебютира като Lamborghini Huracan на стероиди, което не се страхува да се изцапа

Дълго преди серийните модели Lamborghini Huracán Sterrato или Porsche 911 Dakar да завладеят въображението на заможните любители на силни емоции, Volkswagen Group вече експериментираше с концепцията за суперкола с висок просвет и всетерренни възможности. Още през 2013 година Italdesign представи концепцията Parcour – повдигнат прототип на базата на Gallardo, проектиран да преодолява терени, с които нито една нископрофилна екзотична кола не се беше осмелявала да се справи. Стигайки до 2026 година и духът на този радикален проект е възроден, макар и не от Волфсбург или Сант’Агата, а от калифорнийския бутиков производител Rezvani Motors.

Наречено Dune, най-новото творение на Rezvani взема за основа Lamborghini Huracán и го преобразува напълно в апокалиптично офроуд оръжие в стила на „Mad Max“, което в сравнение с него кара фабричния Sterrato да изглежда като нисък суперавтомобил. Преобразуването започва с изработена по поръчка широка каросерия, изцяло изработена от въглеродни влакна, допълнена с агресивен въздухозаборник, монтиран на покрива, за да захранва централно разположената задвижваща система. Докато фабричният „Sterrato“ получава скромно повдигане на окачването, Rezvani повдигна шасито с допълнителни 13 мм, осигурявайки огромен просвет за преодоляване на сериозни препятствия. Тази повдигната стойка се поддържа от специално изработени колела за тежки условия, облечени в масивни 31-инчови гуми, които обикновено се използват за специализирани офроуд машини.

Под задния капак от карбонови влакна остава емблематичният 5,2-литров V10 двигател на Huracán, но екипът на Rezvani се отказа от атмосферното задвижване в полза на принудителното пълнене. В сътрудничество с VF Engineering, Rezvani монтира система със суперчарджър, за да отключи 800 конски сили – с почти 200 конски сили повече от серийния Sterrato – което обещава експлозивно ускорение както по рохкав чакъл, така и по пясъчни дюни.

Ексклузивността ще бъде абсолютна, тъй като Rezvani планира да произведе само седем екземпляра за клиенти. Резервациите вече са отворени срещу възстановим депозит от 1 500 долара, а макар окончателната цена да не е обявена поради индивидуалните опции по поръчка, тя със сигурност ще бъде значително по-висока от цената от 300 000 долара на оригиналния Sterrato. Междувременно ентусиастите, които се надяват на още един фабрично произведен офроуд модел от Lamborghini, може би няма да трябва да чакат дълго, тъй като ръководителите на компанията наскоро намекнаха, че концепцията за офроуд суперкола остава актуална, оставяйки вратата отворена за бъдещ вариант на изцяло новия Temerario, вдъхновен от ралито.