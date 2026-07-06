Таксиджия продава Lada-та си след като блъсна Lamborghini Revuelto

Сценарии приличащ на история от късните часове се оказа реалност, след като широко отразявана катастрофа в Москва, при която местен таксиметров шофьор се вряза в Lamborghini, сега получи „втора част“, след като разбитите останки на руския седан бяха официално пуснати за продажба. Инцидентът, който се разпространи в регионалните автомобилни канали, след като местен шофьор засне на видео непосредствените последствия, противопоставящи Lada-та с една от най-модерните италиански хиперколи с пазарна цена от 3 милиона евро

Изправен пред надвисващ застрахователен кошмар, който с лекота ще надхвърли законоустановените лимити на стандартното покритие за гражданска отговорност, съкрушеният таксиметров шофьор се е обърнал към сайт за местни обяви. В обявата се описва Lada Priora от 2009 година с пробег от над 197 000 километра, като изключително ниската цена съответства на оценката ѝ преди инцидента - 100 000 рубли. В дълбоко емоционален рекламен текст, който подчертава мрачната реалност на леката катастрофа, собственикът се оплака, че колата е била в отлично техническо състояние точно преди сблъсъка, като отбеляза, че са сменени ремъци и ролки, както и маслото на двигателя.

За да направи сделката по-привлекателна за потенциални текупувачи на автомобила, продавачът подчерта, че структурните прагове и подовите панели на автомобила, са известни с предразположението си към ръжда, наскоро са претърпели пълна метална реставрация. В обявата се отбелязва, че в крайната сделка ще бъде включен комплект немонтирани резервни части на стойност 20 000 рубли.