Новини
Авто »
Таксиджия продава Lada-та си след като блъсна Lamborghini Revuelto

Таксиджия продава Lada-та си след като блъсна Lamborghini Revuelto

6 Юли, 2026 16:31 1 419 4

  • lada-
  • lamborghini-
  • катастрофа-
  • revuelto

Историята бързо привлече популярност

Таксиджия продава Lada-та си след като блъсна Lamborghini Revuelto - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Сценарии приличащ на история от късните часове се оказа реалност, след като широко отразявана катастрофа в Москва, при която местен таксиметров шофьор се вряза в Lamborghini, сега получи „втора част“, след като разбитите останки на руския седан бяха официално пуснати за продажба. Инцидентът, който се разпространи в регионалните автомобилни канали, след като местен шофьор засне на видео непосредствените последствия, противопоставящи Lada-та с една от най-модерните италиански хиперколи с пазарна цена от 3 милиона евро

Таксиджия продава Lada-та си след като блъсна Lamborghini Revuelto

Изправен пред надвисващ застрахователен кошмар, който с лекота ще надхвърли законоустановените лимити на стандартното покритие за гражданска отговорност, съкрушеният таксиметров шофьор се е обърнал към сайт за местни обяви. В обявата се описва Lada Priora от 2009 година с пробег от над 197 000 километра, като изключително ниската цена съответства на оценката ѝ преди инцидента - 100 000 рубли. В дълбоко емоционален рекламен текст, който подчертава мрачната реалност на леката катастрофа, собственикът се оплака, че колата е била в отлично техническо състояние точно преди сблъсъка, като отбеляза, че са сменени ремъци и ролки, както и маслото на двигателя.

За да направи сделката по-привлекателна за потенциални текупувачи на автомобила, продавачът подчерта, че структурните прагове и подовите панели на автомобила, са известни с предразположението си към ръжда, наскоро са претърпели пълна метална реставрация. В обявата се отбелязва, че в крайната сделка ще бъде включен комплект немонтирани резервни части на стойност 20 000 рубли.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъко мисирска

    15 3 Отговор
    нещо за индийските таксиджий да напишете ако може?

    16:37 06.07.2026

  • 2 Цеко

    11 1 Отговор
    Самолета на Шиши, като средство за предвижване с чужди булки по въздуха!

    16:47 06.07.2026

  • 3 пешо

    8 3 Отговор
    факти за вас дъно няма

    17:03 06.07.2026

  • 4 Васил

    3 4 Отговор
    Путлер може да я купи нали е бил бакшиш???

    17:11 06.07.2026