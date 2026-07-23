Това тунинговано Lamborghini Urus би се чувствало у дома си в Ловеч

Скромността никога не е била част от дизайнерския език на Larte Design, тунинг компания, известна с агресивните си проекти с огромните предни въздухозаборници и впечатляващите контрастни цветови акценти. Въпреки това най-новото им творение, Lamborghini Urus Largenda, възприема изненадващо хармоничен подход, като обгръща визуалната си мощ с единен, монохромен люляков дизайн, който като човек израстнал в Ловеч – „градът на люляците“, просто нямаше как да подмина.

Моделът е част от програмата за персонализация „Level 2“ на Larte, създадена специално за собственици, които смятат фабричния конфигуратор на Sant'Agata за малко прекалено консервативен. 15-компонентният комплект за каросерията е изработен изцяло от 100% въглеродни влакна. Вместо да нанася стандартен финишен слой боя върху панелите, Larte вгражда точните цветни пигменти директно в смолната матрица по време на процеса на лакиране. Съчетаването на боядисана каросерия с тониран карбон е известно като изключително сложно, тъй като боята отразява светлината от външната си повърхност, докато тонираният карбон пречупва светлината от дълбочината на своята структура. След обширни тестове тунерът е постигнал безупречно визуално съчетание по капака, предната броня, арките на калниците, страничните прагове, спойлера на покрива и задния дифузьор при студийно осветление, пряка слънчева светлина и облачно небе. За да се запази монохромният вид, единствено джантите с тъмно покритие осигуряват дискретен визуален акцент.

Тези компоненти от сух карбон се произвеждат в същите специализирани производствени съоръжения, които доставят части от карбонови влакна за марки като Bugatti, Porsche и Koenigsegg. Целта тук обаче не е екстремно намаляване на теглото. Новият капак от карбон с вентилационни отвори тежи точно девет килограма, което съответства на фабричния алуминиево-карбонов капак на Lamborghini. Отзад агресивният заден дифузьор намалява теглото с около един килограм в сравнение със серийната конфигурация. Монтажът е напълно запазен, като се използват фабричните крепежни елементи, сертифицирано структурно лепило и OEM точки за закрепване, което не изисква пробиване или постоянни модификации на донорския SUV.

За да ви гарантира спокойствие при спиране за пътна проверка, цялата модификация на Largenda притежава официално национално типово одобрение (Teiletypgenehmigung) от Федералната служба за автомобилен транспорт на Германия (KBA). Компонентите са преминали строги тестове от техническата инспекционна агенция GTÜ в Щутгарт съгласно насоките на VdTÜV, като отговарят на строгите европейски правила за защита на пешеходците и стандартите DIN за поведение при сблъсък. Резултатът е див, напълно сертифициран екзотичен автомобил по поръчка, който съчетава екстремен стил, вдъхновен от пистата, с пълна легалност за движение по пътищата, разбира се, ако имате достатъчно пари за това.