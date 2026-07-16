Lamborghini няма да следва Ferrari по пътя на механичната скоростна кутия

Класическото съперничество между два от най-големите автомобилни производители отново набира сила, а този път бойното поле е пространството за краката на водача. След като Ferrari привлече вниманието с представянето на ограничената серия 12Cilindri Manuale, която използва високотехнологична система „clutch-by-wire“ за симулиране на физически лост за превключване на предавките, всички погледи естествено се насочиха към Сант’Агата Болонезе, за да видят дали Lamborghini ще предприеме контраофанзива.

По време на неотдавнашно интервю главният директор по маркетинг и продажби на компанията, Федерико Фоскини, категорично опроверга всякакви спекулации, че марката ще последва Маранело по пътя на ръчните скоростни кутии. Макар Фоскини да призна, че малка, но изключително страстна група колекционери все още цени аналоговото усещане при работа с ръчна скоростна кутия, той бързо поясни, че Lamborghini няма намерение да превърне тази носталгия в производствена реалност.

За компанията корпоративният фокус остава насочен към абсолютната производителност и директния трансфер на технологии от състезателната писта към пътя. Настоящата стратегия на автомобилния производител е силно ориентирана към хибридни задвижващи системи с висока мощност,както се вижда при моделите Revuelto и Temerario, където светкавично бързите скоростни кутии с двойно съединител и лостчетата за превключване, монтирани на волана, са от съществено значение за управлението на огромната мощност.

Това решение затвърждава дългогодишния статукво за марката. Изминаха повече от тринадесет години, откакто фабрично произведен автомобил напусна сглобяващата линия с три педала, като тази чест принадлежи на Gallardo LP 560-2 50th Anniversario със задно задвижване от моделната 2013 година. Докато Porsche продължава да си извоюва ниша за традиционните ръчни скоростни кутии в автомобили като 911 GT3, а Ferrari експериментира със симулирана електроника за превключване „shift-by-wire“, Lamborghini се задоволява да остави своите модерни хибридни суперколи да говорят сами за себе си чрез светкавичните превключвания с лостчета и чистата, неподправена скорост.