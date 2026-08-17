Ето кой стои зад покупката на най-скъпото Ferrari в света

Както по-рано днес ви разказахме, Ferrari продаде първия екземпляр от спорното Luce за рекордна цена. Но изглежда, че човекът, стоящ зад офертата от 40 милиона долара за телефона, не е типичният колекционер в скроен по мярка костюм, който се навърта във ВИП салоните в Пебъл Бийч. Херберт „Хърби“ Вертхайм е 87-годишен милиардер, постигнал успеха си сам. Роден във Филаделфия през 1939 година и израснал във Флорида, Вертхайм преодолява тежка дислексия и бурна младост – на 16 години е обвинен в отсъствие от училище, преди да се запише в американския флот. Именно по време на службата си във флота той развива страст към физиката и химията, като прави първата си инвестиция на фондовата борса в аерокосмическата компания „Лиърджет“, докато все още носи униформа.

След военната си служба Вертейм работи като инженер за програмата за пилотирани космически полети на НАСА и получава докторска степен по оптометрия, с което поставя основите на основния си двигател за създаване на богатство. През 1970 година той основава „Brain Power Incorporated“ (BPI), компания за оптични технологии, която е пионер в производството на багрила за лещи, абсорбиращи ултравиолетовите лъчи, за да се предотврати увреждането на очите, и бързо се превръща в най-големия производител в света на химикали и инструменти за очила. С над 100 патента и стабилни печалби от BPI, Вертхайм насочва капитала си към десетилетия на дисциплинирано инвестиране на фондовия пазар по модела „купи и задръж“ – като най-забележително стана най-големият индивидуален акционер в гиганта в аерокосмическото производство Heico.

Днес, с приблизително нетно състояние от около 5 милиарда долара, Вертхайм е влиятелен филантроп, подписал инициативата „Giving Pledge“, с която се ангажира да дари по-голямата част от богатството си за научни и образователни каузи. Множество медицински, инженерни и бизнес колежи във Флорида и Калифорния носят неговото име в резултат на рекордни дарения за университети. Независимо дали финансира изследвания в областта на рака или наддаде повече от всеки автомобилен магнат на полуостров Монтерей, обут в маратонки и с червена панамска шапка, изработена по поръчка, д-р Херби остава една от най-ексцентричните, внушителни и очарователни фигури в съвременното колекциониране на ултралуксозни автомобили. Вертхайм е същият купувач, който постави световни рекорди на миналогодишното събитие в Монтерей, като плати 26 милиона долара за уникалния модел Ferrari Daytona SP3 ‘599+1’ Tailor Made от 2025 година.