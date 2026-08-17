Левичарите били по-добри шофьори

Учени установиха, че левичарите са по-добри шофьори, като базират твърденията си на спецификата в работата на мозъка при хората, боравещи основно с лявата си ръка. Именно тази особеност осигурява осезаемо предимство зад волана и в ситуации, изискващи бързи реакции. Основната причина се крие в по-бързия обмен на информация между двете мозъчни полукълба, което позволява едновременна обработка на множество външни стимули.

За разлика от десничарите, при които лявото полукълбо е ясно доминиращо за логическото мислене и речта, при левичарите разпределението на функциите е значително по-гъвкаво и симетрично. Речевите центрове и пространственото възприятие могат да се управляват съвместно от двете страни на мозъка, с което се увеличава скоростта на реакция при сложни задачи.

Тази неврологична особеност се оказва ключова при шофиране в интензивен градски трафик, пилотиране на спортни автомобили или игра на бързи компютърни игри — все дейности, изискващи мигновен анализ на голям обем от данни. Допълнителен плюс на тази висока мозъчна пластичност е и по-доброто възстановяване при евентуален инсулт, тъй като здравите зони в другото полукълбо могат по-лесно да поемат функциите на засегнатите центрове.