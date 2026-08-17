Xiaomi се похвали с 500 хиляди продадени SU7

Малко над две години след пускането на първия си сериен автомобил, Xiaomi постигна знаков успех в автомобилната индустрия, като достави над 500 000 бройки от електрическия седан SU7. Постигането на половин милион продажби в толкова кратък срок е изключително постижение за всеки утвърден производител, но за съвсем нов участник на автомобилния пазар това е практически безпрецедентно. За да отпразнува този бърз темп на продажбите, Xiaomi раздава 10 000 макета на SU7 в мащаб 1:43 на потенциални купувачи, които резервират тестови шофирания.

Въпреки появата на кросоувъра YU7, който привлече значително медийно внимание по време на дебюта си миналата година, наскоро обновеният SU7 остава основният двигател в шоурума на компанията. Само през юли обновеният четириврат модел е продал 21 044 бройки, заемайки огромен дял от 67,3% от общите месечни продажби на автомобили на Xiaomi. Устойчивата популярност на седана доказва, че първоначалният триумф на Xiaomi в автомобилния сектор далеч не е бил краткотраен феномен, като моделът запазва силна привлекателност дори и при засилващата се вътрешна конкуренция в собствената ѝ гама.

Погледнато в по-широк план, цялото автомобилно подразделение на Xiaomi се разраства с неумолими темпове. Изпълнителният директор Лей Джун потвърди по време на събитието SkyNomad миналия месец, че общият брой на доставките на марката за всички модели е надхвърлил 700 000 автомобила. Анализаторите от Уолстрийт споделят този оптимизъм, като прогнозите на Goldman Sachs предвиждат, че Xiaomi ще достави 500 000 автомобила само през тази година, след което темпото ще се ускори до 770 000 бройки през 2027 година, а до 2028 година годишният обем ще надхвърли границата от един милион.