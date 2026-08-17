Новини
Авто »
Xiaomi се похвали с 500 хиляди продадени SU7

Xiaomi се похвали с 500 хиляди продадени SU7

17 Август, 2026 17:34 442 2

  • xiaomi-
  • su7-
  • yu7

Първият модел на марката продължава да е изключително популярен в родината си

Xiaomi се похвали с 500 хиляди продадени SU7 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Малко над две години след пускането на първия си сериен автомобил, Xiaomi постигна знаков успех в автомобилната индустрия, като достави над 500 000 бройки от електрическия седан SU7. Постигането на половин милион продажби в толкова кратък срок е изключително постижение за всеки утвърден производител, но за съвсем нов участник на автомобилния пазар това е практически безпрецедентно. За да отпразнува този бърз темп на продажбите, Xiaomi раздава 10 000 макета на SU7 в мащаб 1:43 на потенциални купувачи, които резервират тестови шофирания.

Въпреки появата на кросоувъра YU7, който привлече значително медийно внимание по време на дебюта си миналата година, наскоро обновеният SU7 остава основният двигател в шоурума на компанията. Само през юли обновеният четириврат модел е продал 21 044 бройки, заемайки огромен дял от 67,3% от общите месечни продажби на автомобили на Xiaomi. Устойчивата популярност на седана доказва, че първоначалният триумф на Xiaomi в автомобилния сектор далеч не е бил краткотраен феномен, като моделът запазва силна привлекателност дори и при засилващата се вътрешна конкуренция в собствената ѝ гама.

Погледнато в по-широк план, цялото автомобилно подразделение на Xiaomi се разраства с неумолими темпове. Изпълнителният директор Лей Джун потвърди по време на събитието SkyNomad миналия месец, че общият брой на доставките на марката за всички модели е надхвърлил 700 000 автомобила. Анализаторите от Уолстрийт споделят този оптимизъм, като прогнозите на Goldman Sachs предвиждат, че Xiaomi ще достави 500 000 автомобила само през тази година, след което темпото ще се ускори до 770 000 бройки през 2027 година, а до 2028 година годишният обем ще надхвърли границата от един милион.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    3 3 Отговор
    За същото време бавн0 раз иващия бакшиш Псулер произведе 500 000 броя Груз-200 от изходен материал руски вати.

    17:40 17.08.2026

  • 2 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    1 3 Отговор
    пРоссия и тя се похвали, че за една година е произвела 1500 Лади и 780 Москвич-а.
    Останалите, които са платили ще чакат.

    17:50 17.08.2026