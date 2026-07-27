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Porsche потвърди огромното съкращаване на персонал в германските си заводи

Porsche потвърди огромното съкращаване на персонал в германските си заводи

27 Юли, 2026 19:49 688 9

  • porsche-
  • завод-
  • съкращения

Компанията ще се раздели с 5000 човека до 2035-та

Porsche потвърди огромното съкращаване на персонал в германските си заводи - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В опит да се справи с все по-тежките предизвикателства в глобалния автомобилен сектор, Porsche AG официално потвърди сключването на широкомащабно споразумение за преструктуриране с Общия си работнически съвет. Наречено „Пакет за бъдещето“, споразумението очертава дългосрочна стратегия за съкращаване на оперативните разходи и повишаване на конкурентоспособността чрез съкращаване на още 5 000 работни места до 2035 година. За да смекчи удара и да запази трудовото спокойствие, производителят на спортни автомобили от Щутгарт подчерта, че при съкращаването на персонала ще се избягват принудителните уволнения, като вместо това ще се разчита на естественото намаляване на персонала, демографските промени, разширените схеми за частично пенсиониране и доброволните пакети за напускане.

Този последен кръг от съкращения на персонала се основава на по-ранни мерки за преструктуриране, които имаха за цел да премахнат около 3 900 работни места, което подчертава сериозността на натиска, който се натрупва върху емблематичната германска марка. Някога безспорен двигател на печалбите на групата Volkswagen, Porsche преживя бурен период, белязан от спадащи продажби в Китай, отслабващо търсене на луксозни електромобили с батерии като Taycan и повишени производствени разходи в цялата си дейност на вътрешния пазар.

В замяна на гъвкавост на работната сила и по-стриктни оперативни бюджети, Porsche осигурява на своята родина значителна дългосрочна подкрепа. Гаранциите за заетост и запазване на обектите за основните му германски заводи в Цуфенхаузен и Вайсах вече са фиксирани до края на 2035 година. Освен това автомобилният производител се е ангажирал с нова кумулативна инвестиция от 2,1 милиарда евро в двата обекта. Капиталовата инжекция е предназначена да гарантира дългосрочното бъдеще на сглобяването на двуврати спортни автомобили в Цуфенхаузен, да разшири доходоносния отдел за персонализация по поръчка „Sonderwunsch“ на марката и да запази основните дейности по научноизследователска и развойна дейност твърдо закрепени в развойния център във Вайсах.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    4 0 Отговор
    РОБОТИ ЛИ ЩЕ ЗАЕМАТ " НОВАТА " СИ РАБОТА? ВСЕКИ ДЕН СЕ СЛУЧВАТ НЕПРЕДВИДЕНИ НЕЩА И КОЙ СТРАДА НАЙ МНОГО, РАБОТНИЦИТЕ КАТО ЦЯЛО.

    19:54 27.07.2026

  • 2 Санкциите работят

    6 0 Отговор
    Наблягайте на евролиберастките ценности - прайдовете и скоро ще сте на борсата.

    19:58 27.07.2026

  • 3 Анонимен

    3 1 Отговор
    Цената и пак цената. Тези коли станаха прекалено скъпи, за да си ги позволи нормален човек.

    20:03 27.07.2026

  • 4 Механик

    3 1 Отговор
    Аз предполагах, че след фолксваген ще фалират БМВ, па то се оказа Порше.
    Нищо де. И БМВ ще заминат там на където се е запътила цялата немска икономика.
    Важното е, че санкциЙте работят. Голям кеф.

    20:15 27.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЕСССР

    2 0 Отговор
    Санкциите със сигурност работят и затpиването на икономиката на ЕСССР е в смелите ръце на Другарката Урсула! Порше кaput, ура другари евpоатлантици!

    20:21 27.07.2026

  • 7 ЕС е еталон за бизнес и икономика

    3 0 Отговор
    Там са най умните и най гениалните политици на планетата и това за криза и затваряне на заводи и хиляди безработни е някаква печатна грешка

    20:28 27.07.2026

  • 8 много

    1 3 Отговор
    Много подвеждащажта статия. Причината, която ви натрапват е тотална лъжа. През 1985 година съкращават около милион работници в автомобилната индустрия в световен мащаб. Причината роботизация. Сега се очаква около 2 милиона съкращение в световен мащаб. Например в заводите на бмв в САЩ 30% от работниците са хуманоиди. Нали искате изкуствен интелект. Свиквайте. Скоро ще дойде и вашият ред.

    20:32 27.07.2026

  • 9 не е истина

    0 1 Отговор
    Не мога да повярвам, че толкова лесно ви будалкат. Очаквах повече интелект от българина. Уж най-умната нация.

    20:35 27.07.2026