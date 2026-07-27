Porsche потвърди огромното съкращаване на персонал в германските си заводи

В опит да се справи с все по-тежките предизвикателства в глобалния автомобилен сектор, Porsche AG официално потвърди сключването на широкомащабно споразумение за преструктуриране с Общия си работнически съвет. Наречено „Пакет за бъдещето“, споразумението очертава дългосрочна стратегия за съкращаване на оперативните разходи и повишаване на конкурентоспособността чрез съкращаване на още 5 000 работни места до 2035 година. За да смекчи удара и да запази трудовото спокойствие, производителят на спортни автомобили от Щутгарт подчерта, че при съкращаването на персонала ще се избягват принудителните уволнения, като вместо това ще се разчита на естественото намаляване на персонала, демографските промени, разширените схеми за частично пенсиониране и доброволните пакети за напускане.

Този последен кръг от съкращения на персонала се основава на по-ранни мерки за преструктуриране, които имаха за цел да премахнат около 3 900 работни места, което подчертава сериозността на натиска, който се натрупва върху емблематичната германска марка. Някога безспорен двигател на печалбите на групата Volkswagen, Porsche преживя бурен период, белязан от спадащи продажби в Китай, отслабващо търсене на луксозни електромобили с батерии като Taycan и повишени производствени разходи в цялата си дейност на вътрешния пазар.

В замяна на гъвкавост на работната сила и по-стриктни оперативни бюджети, Porsche осигурява на своята родина значителна дългосрочна подкрепа. Гаранциите за заетост и запазване на обектите за основните му германски заводи в Цуфенхаузен и Вайсах вече са фиксирани до края на 2035 година. Освен това автомобилният производител се е ангажирал с нова кумулативна инвестиция от 2,1 милиарда евро в двата обекта. Капиталовата инжекция е предназначена да гарантира дългосрочното бъдеще на сглобяването на двуврати спортни автомобили в Цуфенхаузен, да разшири доходоносния отдел за персонализация по поръчка „Sonderwunsch“ на марката и да запази основните дейности по научноизследователска и развойна дейност твърдо закрепени в развойния център във Вайсах.