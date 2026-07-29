Корпусът на гвардейците заплаши с убийство съпругата и сина на Доналд Тръмп

Иранската информационната агенция „Тасним“, свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, публикува шокиращо видео, което подбужда онези, които се борят за свобода да убият първата дама на САЩ Мелания Тръмп и нейния син Барън Тръмп, който е най-малкото дете на американския лидер, пише „Пари мач“, предаде БТА.
Във видеото, озаглавено „Как да убием Мелания“, глас зад кадър твърди, че първата дама „има особен интерес към луксозните универсални магазини на Пето авеню в Манхатън“. Изброяват се и няколко магазина, в които тя редовно пазарува. „Тези места биха могли да бъдат подходящи за операции, извършени от борци за свобода от целия свят“, продължава гласът, след което дава „съвети“ на привържениците си как да разпознаят кога Мелания Тръмп се готви да отиде на пазар. Сред посочените признаци е липсата на обществени кошчета за отпадъци по уличните ъгли.
След това във видеото се твърди, че би било лесно да бъде подкупен персоналът на тези магазини, за да предоставя информация за посещенията на Мелания Тръмп, както и че дрехите в магазините могат да бъдат отровени. Посочва се още, че „за заразяване на дрехите може да бъде използван нервнопаралитичният агент VX“, като се твърди, че той може да убие всеки, който влезе в контакт с него, в рамките на между два и осемнадесет часа.
В особено смразяваща част от видеото се твърди, че съпругата на Доналд Тръмп разполага със собствена охрана и че тя поддържа пряка връзка с някои болници. „Познаването на персонала в тези болници или работата в тях може да ви осигури информация за присъствието на Мелания“, се казва във видеото.
В него са посочени и имената на поне трима от стилистите на Мелания Тръмп, а накрая се отправя заплахата: „Това е само началото. Барън Тръмп, чакай ни!“
През последните дни бяха разпространени и снимки на протестиращи в Иран, които държат изображения на Мелания, Барън и Иванка Тръмп със затворени очи и към които пише: „УБИТИ“.
Основната мишена на Иран обаче остава Доналд Тръмп след убийството на върховния лидер на страната, аятолах Али Хаменей, и началото на войната. По-рано този месец президентът дори е бил принуден да замени новия самолет „Еър форс уан“ с по-стар модел, за да отпътува от Турция, заради ирански заплахи. По-късно той заяви пред „Ню Йорк пост“, че е „оставил инструкции“ за в случай, че Иран успее да осъществи подобно нападение. „Ако се случи каквото и да било, те трябва да бъдат бомбардирани по начин, какъвто никога не са виждали“, заяви той.
Пред списание „Нюзуийк“ представители на „Сикрет сървис“ заявиха, че са наясно със съдържанието на видеото и разследват всичко, което може да бъде възприето като заплаха срещу лицата, които службата защитава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Айде няма нужда от измамите на режима
13:25 29.07.2026
3 Анонимно видео АХАХАХАХА
13:26 29.07.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:27 29.07.2026
5 Местя си го
Коментиран от #27
13:28 29.07.2026
6 АХАХАХА 🙈🙈🙈
Коментиран от #24
13:28 29.07.2026
7 666
Коментиран от #10
13:29 29.07.2026
8 Доналд Тръмп, президент
След него и терористична Русия 👆
Коментиран от #14
13:29 29.07.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Слава":Иранците имат право да искат отмъщение за смъртта на аятолаха, семейството му и невръстната внучка... Дончо изглеждаше симпатичен преди да почне с глупостите в Иран.... Атентат срещу семейството на Тръмп-не вярвам, силно са охранявани,но все пак знае ли човек.... А иначе Дончо и лудия евреин заслужават всякакво наказание.....
Коментиран от #19
13:33 29.07.2026
10 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #7 от "666":"..що не гръмнат Путин.."
Щот Путин с огромен успех дерусифицира Русия от руснаци !!! Путин е истинска находка, златна мина, съкровище за Запада 👈😎
13:34 29.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ХиХи
13:35 29.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Идиоти са тези
13:37 29.07.2026
16 ще празнува
Коментиран от #17
13:38 29.07.2026
17 Така е,
До коментар #16 от "ще празнува":ще станем с една ислямска държава по-малко и ще се облекчи положението на гладуващите в Африка.
Ресурсите не стигат за всички.
13:41 29.07.2026
18 Нещастници
Коментиран от #21
13:44 29.07.2026
19 Симпатичен?
До коментар #9 от "Европеец":Ами като вярваше на Орбановите тАпни, кой ти е крив
13:44 29.07.2026
20 Дончо чуй ме
13:44 29.07.2026
21 Хайо
До коментар #18 от "Нещастници":Опс, имаме проблем. Не беше без причина.
13:45 29.07.2026
22 Ислямски мечти
Отде да знам. И вкусах не спорят.
13:49 29.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Копейка
До коментар #6 от "АХАХАХА 🙈🙈🙈":Колега, имаш проблеми с паметта. В директивите на Митрофанова пишеше да лъжем, че са 200 000.
Твоята цифра е за убитите и отвлечени украински деца.
Като не можеш да помниш, записвай си.
Още малко и ще изкараш израелците светци. Само толкова?
13:55 29.07.2026
25 Следвайте логиката
Иран: Съветската намеса през миналия век и подкрепата за радикалните режими превърнаха една някога модерна, светска държава в изолирана религиозна диктатура. Днес Москва продължава да ги въвлича в оръжейни схеми, обричайки народа им на международни санкции и постоянна заплаха от военен конфликт.
Ирак: Години наред Москва беше основен крепител и оръжеен доставчик на режима на Саддам Хюсеин, тласкайки страната към агресивни войни срещу съседите си. Тази сляпа зависимост от съветско оръжие и влияние в крайна сметка доведе до пълното сриване на държавата и последвалата кървава гражданска война.
Либия: Кремъл поддържаше десетилетия наред диктатора Муамар Кадафи с милиардни оръжейни договори, превръщайки страната в затворена военна зона. След падането му Русия веднага изпрати наемници, за да разпали допълнително гражданската война и да разцепи държавата в битка за петрола.
Сирия: За да спаси тежкия режим на Асад, руската армия се намеси директно и превърна процъфтяващи уредени градове в пълни руини. Резултатът от това „приятелство“ е половин милион загинали, съсипана икономика и милиони бежанци по целия свят.
Където стъпи руски ботуш или се намесят руски интереси, моделът винаги е един и същ: бедно
Коментиран от #26
13:56 29.07.2026
26 Следвайте логиката
До коментар #25 от "Следвайте логиката":Където стъпи руски ботуш или се намесят руски интереси, моделът винаги е един и същ: бедност, оръжие, диктатори и разруха. Такава е реалността, всичко останало е евтина пропаганда
13:58 29.07.2026
27 Вашето мнение
До коментар #5 от "Местя си го":Че ти имаш ли какво да местиш?
13:59 29.07.2026
28 Корпусът на гвардейците
13:59 29.07.2026
29 Империята на злато САЩ
14:01 29.07.2026