Корпусът на гвардейците заплаши с убийство съпругата и сина на Доналд Тръмп

Иранската информационната агенция „Тасним“, свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, публикува шокиращо видео, което подбужда онези, които се борят за свобода да убият първата дама на САЩ Мелания Тръмп и нейния син Барън Тръмп, който е най-малкото дете на американския лидер, пише „Пари мач“, предаде БТА.

Във видеото, озаглавено „Как да убием Мелания“, глас зад кадър твърди, че първата дама „има особен интерес към луксозните универсални магазини на Пето авеню в Манхатън“. Изброяват се и няколко магазина, в които тя редовно пазарува. „Тези места биха могли да бъдат подходящи за операции, извършени от борци за свобода от целия свят“, продължава гласът, след което дава „съвети“ на привържениците си как да разпознаят кога Мелания Тръмп се готви да отиде на пазар. Сред посочените признаци е липсата на обществени кошчета за отпадъци по уличните ъгли.

След това във видеото се твърди, че би било лесно да бъде подкупен персоналът на тези магазини, за да предоставя информация за посещенията на Мелания Тръмп, както и че дрехите в магазините могат да бъдат отровени. Посочва се още, че „за заразяване на дрехите може да бъде използван нервнопаралитичният агент VX“, като се твърди, че той може да убие всеки, който влезе в контакт с него, в рамките на между два и осемнадесет часа.

В особено смразяваща част от видеото се твърди, че съпругата на Доналд Тръмп разполага със собствена охрана и че тя поддържа пряка връзка с някои болници. „Познаването на персонала в тези болници или работата в тях може да ви осигури информация за присъствието на Мелания“, се казва във видеото.

В него са посочени и имената на поне трима от стилистите на Мелания Тръмп, а накрая се отправя заплахата: „Това е само началото. Барън Тръмп, чакай ни!“

През последните дни бяха разпространени и снимки на протестиращи в Иран, които държат изображения на Мелания, Барън и Иванка Тръмп със затворени очи и към които пише: „УБИТИ“.

Основната мишена на Иран обаче остава Доналд Тръмп след убийството на върховния лидер на страната, аятолах Али Хаменей, и началото на войната. По-рано този месец президентът дори е бил принуден да замени новия самолет „Еър форс уан“ с по-стар модел, за да отпътува от Турция, заради ирански заплахи. По-късно той заяви пред „Ню Йорк пост“, че е „оставил инструкции“ за в случай, че Иран успее да осъществи подобно нападение. „Ако се случи каквото и да било, те трябва да бъдат бомбардирани по начин, какъвто никога не са виждали“, заяви той.

Пред списание „Нюзуийк“ представители на „Сикрет сървис“ заявиха, че са наясно със съдържанието на видеото и разследват всичко, което може да бъде възприето като заплаха срещу лицата, които службата защитава.