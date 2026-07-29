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Корпусът на гвардейците заплаши с убийство съпругата и сина на Доналд Тръмп

Корпусът на гвардейците заплаши с убийство съпругата и сина на Доналд Тръмп

29 Юли, 2026 13:23 1 292 29

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  • мелания тръмп

Представители на „Сикрет сървис“ заявиха, че са наясно със съдържанието на видеото и разследват всичко, което може да бъде възприето като заплаха

Корпусът на гвардейците заплаши с убийство съпругата и сина на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранската информационната агенция „Тасним“, свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, публикува шокиращо видео, което подбужда онези, които се борят за свобода да убият първата дама на САЩ Мелания Тръмп и нейния син Барън Тръмп, който е най-малкото дете на американския лидер, пише „Пари мач“, предаде БТА.

Във видеото, озаглавено „Как да убием Мелания“, глас зад кадър твърди, че първата дама „има особен интерес към луксозните универсални магазини на Пето авеню в Манхатън“. Изброяват се и няколко магазина, в които тя редовно пазарува. „Тези места биха могли да бъдат подходящи за операции, извършени от борци за свобода от целия свят“, продължава гласът, след което дава „съвети“ на привържениците си как да разпознаят кога Мелания Тръмп се готви да отиде на пазар. Сред посочените признаци е липсата на обществени кошчета за отпадъци по уличните ъгли.

След това във видеото се твърди, че би било лесно да бъде подкупен персоналът на тези магазини, за да предоставя информация за посещенията на Мелания Тръмп, както и че дрехите в магазините могат да бъдат отровени. Посочва се още, че „за заразяване на дрехите може да бъде използван нервнопаралитичният агент VX“, като се твърди, че той може да убие всеки, който влезе в контакт с него, в рамките на между два и осемнадесет часа.

В особено смразяваща част от видеото се твърди, че съпругата на Доналд Тръмп разполага със собствена охрана и че тя поддържа пряка връзка с някои болници. „Познаването на персонала в тези болници или работата в тях може да ви осигури информация за присъствието на Мелания“, се казва във видеото.

В него са посочени и имената на поне трима от стилистите на Мелания Тръмп, а накрая се отправя заплахата: „Това е само началото. Барън Тръмп, чакай ни!“

През последните дни бяха разпространени и снимки на протестиращи в Иран, които държат изображения на Мелания, Барън и Иванка Тръмп със затворени очи и към които пише: „УБИТИ“.

Основната мишена на Иран обаче остава Доналд Тръмп след убийството на върховния лидер на страната, аятолах Али Хаменей, и началото на войната. По-рано този месец президентът дори е бил принуден да замени новия самолет „Еър форс уан“ с по-стар модел, за да отпътува от Турция, заради ирански заплахи. По-късно той заяви пред „Ню Йорк пост“, че е „оставил инструкции“ за в случай, че Иран успее да осъществи подобно нападение. „Ако се случи каквото и да било, те трябва да бъдат бомбардирани по начин, какъвто никога не са виждали“, заяви той.

Пред списание „Нюзуийк“ представители на „Сикрет сървис“ заявиха, че са наясно със съдържанието на видеото и разследват всичко, което може да бъде възприето като заплаха срещу лицата, които службата защитава.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Айде няма нужда от измамите на режима

    14 5 Отговор
    Поредното менте на Моссад.

    13:25 29.07.2026

  • 3 Анонимно видео АХАХАХАХА

    19 3 Отговор
    Това е преназначено за западни примати. Най-промитото от пропаганда население в цялата история на планетата.

    13:26 29.07.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 3 Отговор
    Амиии... дано иранците да успеят...

    13:27 29.07.2026

  • 5 Местя си го

    15 2 Отговор
    Хич не ми дреме за краварюгите.

    Коментиран от #27

    13:28 29.07.2026

  • 6 АХАХАХА 🙈🙈🙈

    33 1 Отговор
    Израел уби и разчлени 20 000 бебета миналата година в окупирана Палестина и никой западен примат не намери това за "смаразяващо".

    Коментиран от #24

    13:28 29.07.2026

  • 7 666

    5 18 Отговор
    Защо никой не търси да обезглави страхливия многоходов гл пак Пуслер?

    Коментиран от #10

    13:29 29.07.2026

  • 8 Доналд Тръмп, президент

    7 21 Отговор
    Иран утече !!!
    След него и терористична Русия 👆

    Коментиран от #14

    13:29 29.07.2026

  • 9 Европеец

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Слава":

    Иранците имат право да искат отмъщение за смъртта на аятолаха, семейството му и невръстната внучка... Дончо изглеждаше симпатичен преди да почне с глупостите в Иран.... Атентат срещу семейството на Тръмп-не вярвам, силно са охранявани,но все пак знае ли човек.... А иначе Дончо и лудия евреин заслужават всякакво наказание.....

    Коментиран от #19

    13:33 29.07.2026

  • 10 Майор Деянов, на всеки километър

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "666":

    "..що не гръмнат Путин.."

    Щот Путин с огромен успех дерусифицира Русия от руснаци !!! Путин е истинска находка, златна мина, съкровище за Запада 👈😎

    13:34 29.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ХиХи

    5 1 Отговор
    Той Рижия са чуди ка да са оттърве от Меланито те ша му помагат, за балдъзата може да го боли повичи

    13:35 29.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Идиоти са тези

    4 3 Отговор
    Отрепки зли

    13:37 29.07.2026

  • 16 ще празнува

    10 1 Отговор
    ако Иран го направи това света ще празнува

    Коментиран от #17

    13:38 29.07.2026

  • 17 Така е,

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "ще празнува":

    ще станем с една ислямска държава по-малко и ще се облекчи положението на гладуващите в Африка.
    Ресурсите не стигат за всички.

    13:41 29.07.2026

  • 18 Нещастници

    4 2 Отговор
    да не би да нямат основание? колко иранци убиха краварите без причина? Бог ще ги оправи тях

    Коментиран от #21

    13:44 29.07.2026

  • 19 Симпатичен?

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Ами като вярваше на Орбановите тАпни, кой ти е крив

    13:44 29.07.2026

  • 20 Дончо чуй ме

    0 2 Отговор
    Срещу 100 млн.долара,ще дам закрила в къщата ми на тия двамата.Никой няма да се сети да ги потърси при мен.

    13:44 29.07.2026

  • 21 Хайо

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Нещастници":

    Опс, имаме проблем. Не беше без причина.

    13:45 29.07.2026

  • 22 Ислямски мечти

    2 1 Отговор
    Казвали са ми, че чалмата запарва мозъка, ама като не съм носил... Познати копейки са ми казвали, че чалма – това звучи гордо.
    Отде да знам. И вкусах не спорят.

    13:49 29.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "АХАХАХА 🙈🙈🙈":

    Колега, имаш проблеми с паметта. В директивите на Митрофанова пишеше да лъжем, че са 200 000.
    Твоята цифра е за убитите и отвлечени украински деца.
    Като не можеш да помниш, записвай си.
    Още малко и ще изкараш израелците светци. Само толкова?

    13:55 29.07.2026

  • 25 Следвайте логиката

    1 0 Отговор
    Следвайте простата логика на историята: вижте как където се намеси Русия (или бившия СССР), веднага следват десетилетия на разруха, диктатура и безкрайна война. Ето ви суровите факти за държавите, които решиха да бъдат техни „стратегически партньори“:

    Иран: Съветската намеса през миналия век и подкрепата за радикалните режими превърнаха една някога модерна, светска държава в изолирана религиозна диктатура. Днес Москва продължава да ги въвлича в оръжейни схеми, обричайки народа им на международни санкции и постоянна заплаха от военен конфликт.
    Ирак: Години наред Москва беше основен крепител и оръжеен доставчик на режима на Саддам Хюсеин, тласкайки страната към агресивни войни срещу съседите си. Тази сляпа зависимост от съветско оръжие и влияние в крайна сметка доведе до пълното сриване на държавата и последвалата кървава гражданска война.
    Либия: Кремъл поддържаше десетилетия наред диктатора Муамар Кадафи с милиардни оръжейни договори, превръщайки страната в затворена военна зона. След падането му Русия веднага изпрати наемници, за да разпали допълнително гражданската война и да разцепи държавата в битка за петрола.
    Сирия: За да спаси тежкия режим на Асад, руската армия се намеси директно и превърна процъфтяващи уредени градове в пълни руини. Резултатът от това „приятелство“ е половин милион загинали, съсипана икономика и милиони бежанци по целия свят.

    Където стъпи руски ботуш или се намесят руски интереси, моделът винаги е един и същ: бедно

    Коментиран от #26

    13:56 29.07.2026

  • 26 Следвайте логиката

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Следвайте логиката":

    Където стъпи руски ботуш или се намесят руски интереси, моделът винаги е един и същ: бедност, оръжие, диктатори и разруха. Такава е реалността, всичко останало е евтина пропаганда

    13:58 29.07.2026

  • 27 Вашето мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Местя си го":

    Че ти имаш ли какво да местиш?

    13:59 29.07.2026

  • 28 Корпусът на гвардейците

    0 1 Отговор
    заедно с Путин и Ким от Северна Корея, трябва да бъдат изпратени в дълбокия космос, където да прекарат спокойно старините си.

    13:59 29.07.2026

  • 29 Империята на злато САЩ

    1 0 Отговор
    Милият Господ си знае работата!

    14:01 29.07.2026

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