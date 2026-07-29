"Министър Пулев: Подали сме официално искане за удължаване на дерогацията за "Лукойл""

Правителството е поискало удължаване на действащата дерогация за „Лукойл“ от американските власти и продължава активните разговори с Вашингтон. Така отговори на брифинг вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на въпрос на Нова телевизия.

„Подали сме официално искане за удължаване на лиценза по дерогацията. Продължаваме активния диалог с OFAC и с американските институции. Ще предприемем всички необходими действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията“, каза още Александър Пулев.

Припомняме, че на 14 април България получи нови 6 месеца дерогация за „Лукойл“. Тогава това обявиха служебният премиер Андрей Гюров и служебният енергиен министър Трайчо Трайков. Понастоящем дерогацията е удължена до 29 октомври.

Освен това кабинетът е предотвратил риск от санкции и блокиране на работата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ след решението на Конституционния съд да обяви за противоконституционни промените в т.нар. „30-секунден закон“, добави вицепремиерът.

По думите му прибързаните законодателни промени, приети от предходното управление, са създали сериозни рискове за държавата, включително опасност от многомилиардни финансови загуби.

„Всички помним т.нар. 30-секунден закон. Тези промени създадоха цяла каскада от проблеми – както за българските граждани, така и за икономиката на страната. Последиците можеха да бъдат потенциални щети за над 3 милиарда евро заради арбитражния иск срещу България, блокиране на сметките на „Лукойл България“ и ограничаване на възможността дружеството да работи с несанкционирани доставчици на петрол“, заяви Пулев.

Той припомни, че Конституционният съд е обявил законовите промени за противоконституционни и предупреди, че без спешните действия на кабинета това е щяло да доведе до автоматично възстановяване на контрола върху дружеството от страна на руските собственици и мениджъри.

„Ако не беше бързата и ефективна работа на българското правителство, това решение щеше да върне оперативния контрол в ръцете на руските акционери и руските мениджъри. Това означаваше риск от санкции, спиране на работата на рафинерията и сериозни сътресения както за пазара на горива, така и за българските потребители“, каза министърът.

Пулев обясни, че по разпореждане на премиера Румен Радев е бил изготвен антикризисен план, който е включвал както законодателни промени, така и спешни решения на Министерския съвет. „Работихме едновременно по две направления – през Народното събрание и чрез решения на Министерския съвет. В парламента вече текат дебатите по законовите изменения, а правителството обяви ключови дружества от групата на „Лукойл“ за обекти, свързани с националната сигурност“, заяви той.

Според министъра така държавата ще продължи да упражнява ефективен контрол върху дейността на компанията при спазване на международните санкции. „Правителството уважава частната собственост и интересите на инвеститорите, но се ръководи преди всичко от интереса на българските граждани и българската икономика. Решихме и този последен проблем. Българската държава ще продължи да упражнява необходимия контрол върху „Лукойл България“ при пълно изпълнение на санкционните режими на Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания“, подчерта Пулев.

Той благодари на екипите в Министерството на икономиката, на народните представители и на министрите, участвали в подготовката на антикризисните мерки.

Пулев увери, че България не е допуснала нарушение на международните санкции срещу Русия и че рафинерията работи единствено с разрешени доставки на суров петрол.