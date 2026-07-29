"Министър Пулев: Подали сме официално искане за удължаване на дерогацията за "Лукойл""

Правителството е поискало удължаване на действащата дерогация за „Лукойл“ от американските власти и продължава активните разговори с Вашингтон. Така отговори на брифинг вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на въпрос на Нова телевизия.
„Подали сме официално искане за удължаване на лиценза по дерогацията. Продължаваме активния диалог с OFAC и с американските институции. Ще предприемем всички необходими действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията“, каза още Александър Пулев.
Припомняме, че на 14 април България получи нови 6 месеца дерогация за „Лукойл“. Тогава това обявиха служебният премиер Андрей Гюров и служебният енергиен министър Трайчо Трайков. Понастоящем дерогацията е удължена до 29 октомври.
Освен това кабинетът е предотвратил риск от санкции и блокиране на работата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ след решението на Конституционния съд да обяви за противоконституционни промените в т.нар. „30-секунден закон“, добави вицепремиерът.
По думите му прибързаните законодателни промени, приети от предходното управление, са създали сериозни рискове за държавата, включително опасност от многомилиардни финансови загуби.
„Всички помним т.нар. 30-секунден закон. Тези промени създадоха цяла каскада от проблеми – както за българските граждани, така и за икономиката на страната. Последиците можеха да бъдат потенциални щети за над 3 милиарда евро заради арбитражния иск срещу България, блокиране на сметките на „Лукойл България“ и ограничаване на възможността дружеството да работи с несанкционирани доставчици на петрол“, заяви Пулев.
Той припомни, че Конституционният съд е обявил законовите промени за противоконституционни и предупреди, че без спешните действия на кабинета това е щяло да доведе до автоматично възстановяване на контрола върху дружеството от страна на руските собственици и мениджъри.
„Ако не беше бързата и ефективна работа на българското правителство, това решение щеше да върне оперативния контрол в ръцете на руските акционери и руските мениджъри. Това означаваше риск от санкции, спиране на работата на рафинерията и сериозни сътресения както за пазара на горива, така и за българските потребители“, каза министърът.
Пулев обясни, че по разпореждане на премиера Румен Радев е бил изготвен антикризисен план, който е включвал както законодателни промени, така и спешни решения на Министерския съвет. „Работихме едновременно по две направления – през Народното събрание и чрез решения на Министерския съвет. В парламента вече текат дебатите по законовите изменения, а правителството обяви ключови дружества от групата на „Лукойл“ за обекти, свързани с националната сигурност“, заяви той.
Според министъра така държавата ще продължи да упражнява ефективен контрол върху дейността на компанията при спазване на международните санкции. „Правителството уважава частната собственост и интересите на инвеститорите, но се ръководи преди всичко от интереса на българските граждани и българската икономика. Решихме и този последен проблем. Българската държава ще продължи да упражнява необходимия контрол върху „Лукойл България“ при пълно изпълнение на санкционните режими на Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания“, подчерта Пулев.
Той благодари на екипите в Министерството на икономиката, на народните представители и на министрите, участвали в подготовката на антикризисните мерки.
Пулев увери, че България не е допуснала нарушение на международните санкции срещу Русия и че рафинерията работи единствено с разрешени доставки на суров петрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пак одупени
Коментиран от #11
13:22 29.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
13:22 29.07.2026
3 Сульоооо
13:22 29.07.2026
4 Няма
13:23 29.07.2026
5 Старата манджа пак претоплена
Коя е компанията Carlyle?
Carlyle е една от най-големите и най-диверсифицирани инвестиционни фирми в света, с активи под управление на стойност 474 милиарда долара в 3 бизнес сегмента и 660 инвестиционни фонда. Основана през 1987 г. във Вашингтон, Oкръг Колумбия, компанията има 27 офиса на 4 континента.
Всичко останало е прах в очите на слепите.
САЩ не могат да спрат Лукоил, без да пострада Украйна, която внася 40% от своя дизел от Лукоил Нефтохим-Бургас.
13:28 29.07.2026
6 Уха
Коментиран от #19
13:33 29.07.2026
7 Напротив
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Прави точно обратното, като подпомага САЩ да се настанят в България и Румъния до края на света.
Една национализация на Лукоил Нефтохим-Бургас, заедно с бензиностанциите и складовете за гориво на Лукоил-България би било придобиване на суверенитет в областта на горивата за частния и обществения транспорт, вкл. и за авиацията, и за цялата армия и флот на Р. България.
13:36 29.07.2026
8 Унибит
13:37 29.07.2026
9 Сульо Пулев
13:37 29.07.2026
10 баба кина
13:38 29.07.2026
11 Емигрант
До коментар #1 от "пак одупени":Ако трябва да се избират жени, според мен най-достойни са Цвета Рангелова и Искра Михайлова.
Време е за Възраждане!!!
Коментиран от #12
13:38 29.07.2026
12 Българин
До коментар #11 от "Емигрант":Тези и двете са огън жени и истински патриоти.
На словесен дуел ще съкрушат всяка една кифла.
Йотовица е бледа сянка пред тях.
Коментиран от #13
13:41 29.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ¹111111яяяяя
13:56 29.07.2026
15 Баба Гошка
14:08 29.07.2026
16 Сульо ,
14:08 29.07.2026
17 Нещастници
14:14 29.07.2026
18 Айде бе,
Ако бяха подали оствака ефекта щеше да е многократо по голям.
14:23 29.07.2026
19 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #6 от "Уха":ABE СЪРВУЛ ИРАН ЧЕ ГРЪМНАТ НАЙ СКОРО НЕФТОХИМА ..И ТОГАВА НЯМА С КАКВО ДА ПЪЛНЯТ КРАВАРСКИТЕ САМОЛЕТИ БЕ НЕ6ТАСТНИК
15:20 29.07.2026