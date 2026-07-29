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Министър Пулев: Подали сме официално искане за удължаване на дерогацията за "Лукойл"

Министър Пулев: Подали сме официално искане за удължаване на дерогацията за "Лукойл"

29 Юли, 2026 13:19 1 235 19

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  • правителство

"Кабинетът е предотвратил риск от санкции и блокиране на работата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ след решението на Конституционния съд да обяви за противоконституционни промените в т.нар. „30-секунден закон“, добави вицепремиерът

Министър Пулев: Подали сме официално искане за удължаване на дерогацията за "Лукойл" - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството е поискало удължаване на действащата дерогация за „Лукойл“ от американските власти и продължава активните разговори с Вашингтон. Така отговори на брифинг вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на въпрос на Нова телевизия.
„Подали сме официално искане за удължаване на лиценза по дерогацията. Продължаваме активния диалог с OFAC и с американските институции. Ще предприемем всички необходими действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията“, каза още Александър Пулев.

Припомняме, че на 14 април България получи нови 6 месеца дерогация за „Лукойл“. Тогава това обявиха служебният премиер Андрей Гюров и служебният енергиен министър Трайчо Трайков. Понастоящем дерогацията е удължена до 29 октомври.
Освен това кабинетът е предотвратил риск от санкции и блокиране на работата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ след решението на Конституционния съд да обяви за противоконституционни промените в т.нар. „30-секунден закон“, добави вицепремиерът.

По думите му прибързаните законодателни промени, приети от предходното управление, са създали сериозни рискове за държавата, включително опасност от многомилиардни финансови загуби.

„Всички помним т.нар. 30-секунден закон. Тези промени създадоха цяла каскада от проблеми – както за българските граждани, така и за икономиката на страната. Последиците можеха да бъдат потенциални щети за над 3 милиарда евро заради арбитражния иск срещу България, блокиране на сметките на „Лукойл България“ и ограничаване на възможността дружеството да работи с несанкционирани доставчици на петрол“, заяви Пулев.

Той припомни, че Конституционният съд е обявил законовите промени за противоконституционни и предупреди, че без спешните действия на кабинета това е щяло да доведе до автоматично възстановяване на контрола върху дружеството от страна на руските собственици и мениджъри.

„Ако не беше бързата и ефективна работа на българското правителство, това решение щеше да върне оперативния контрол в ръцете на руските акционери и руските мениджъри. Това означаваше риск от санкции, спиране на работата на рафинерията и сериозни сътресения както за пазара на горива, така и за българските потребители“, каза министърът.

Пулев обясни, че по разпореждане на премиера Румен Радев е бил изготвен антикризисен план, който е включвал както законодателни промени, така и спешни решения на Министерския съвет. „Работихме едновременно по две направления – през Народното събрание и чрез решения на Министерския съвет. В парламента вече текат дебатите по законовите изменения, а правителството обяви ключови дружества от групата на „Лукойл“ за обекти, свързани с националната сигурност“, заяви той.

Според министъра така държавата ще продължи да упражнява ефективен контрол върху дейността на компанията при спазване на международните санкции. „Правителството уважава частната собственост и интересите на инвеститорите, но се ръководи преди всичко от интереса на българските граждани и българската икономика. Решихме и този последен проблем. Българската държава ще продължи да упражнява необходимия контрол върху „Лукойл България“ при пълно изпълнение на санкционните режими на Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания“, подчерта Пулев.

Той благодари на екипите в Министерството на икономиката, на народните представители и на министрите, участвали в подготовката на антикризисните мерки.

Пулев увери, че България не е допуснала нарушение на международните санкции срещу Русия и че рафинерията работи единствено с разрешени доставки на суров петрол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пак одупени

    6 1 Отговор
    пред еврея.....

    Коментиран от #11

    13:22 29.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Радев се опитва да национализира частни фирми.

    Коментиран от #7

    13:22 29.07.2026

  • 3 Сульоооо

    7 0 Отговор
    наколенките ви се протриха

    13:22 29.07.2026

  • 4 Няма

    9 1 Отговор
    да ви върже ! Края на август ще има изненада !

    13:23 29.07.2026

  • 5 Старата манджа пак претоплена

    5 1 Отговор
    А иначе Румен Радев работи за американския инвестиционен фонд Каралайл.

    Коя е компанията Carlyle?

    Carlyle е една от най-големите и най-диверсифицирани инвестиционни фирми в света, с активи под управление на стойност 474 милиарда долара в 3 бизнес сегмента и 660 инвестиционни фонда. Основана през 1987 г. във Вашингтон, Oкръг Колумбия, компанията има 27 офиса на 4 континента.

    Всичко останало е прах в очите на слепите.

    САЩ не могат да спрат Лукоил, без да пострада Украйна, която внася 40% от своя дизел от Лукоил Нефтохим-Бургас.

    13:28 29.07.2026

  • 6 Уха

    4 2 Отговор
    Усилено се говори че дерогация няма да има. Дуото на Расия на Шиши и Генерале ще е капо

    Коментиран от #19

    13:33 29.07.2026

  • 7 Напротив

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Прави точно обратното, като подпомага САЩ да се настанят в България и Румъния до края на света.

    Една национализация на Лукоил Нефтохим-Бургас, заедно с бензиностанциите и складовете за гориво на Лукоил-България би било придобиване на суверенитет в областта на горивата за частния и обществения транспорт, вкл. и за авиацията, и за цялата армия и флот на Р. България.

    13:36 29.07.2026

  • 8 Унибит

    3 2 Отговор
    Сега не трябва да ви разрешават да продължи дерогацията за Нефтохим да в пратят при Путин и Алекперов и Литаско на които слугувате мр-ни комунисти.

    13:37 29.07.2026

  • 9 Сульо Пулев

    4 1 Отговор
    Ще продължаваме да пълним хазната на путин!

    13:37 29.07.2026

  • 10 баба кина

    3 0 Отговор
    кога на ганьо му спрат бензина,тогава ще започне да мисли,вече минаха 36г безрезултатно!

    13:38 29.07.2026

  • 11 Емигрант

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "пак одупени":

    Ако трябва да се избират жени, според мен най-достойни са Цвета Рангелова и Искра Михайлова.

    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #12

    13:38 29.07.2026

  • 12 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Емигрант":

    Тези и двете са огън жени и истински патриоти.
    На словесен дуел ще съкрушат всяка една кифла.
    Йотовица е бледа сянка пред тях.

    Коментиран от #13

    13:41 29.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ¹111111яяяяя

    1 2 Отговор
    Гундяев ще се помоли за РУ ндьо, та дано американците разрешат.

    13:56 29.07.2026

  • 15 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Васалли долни продажни. По БайТошово само си представям, ако някой ни беше нареждал какво можем и какео не можем за цивилна икономика. До стрната трябва да ви наредим всички вас бооклууции

    14:08 29.07.2026

  • 16 Сульо ,

    2 0 Отговор
    сто пъти го каза или няма какво друго да кажеш

    14:08 29.07.2026

  • 17 Нещастници

    2 0 Отговор
    смао да попитам нас камво ни интереусуват а ерилански снакции на руска собственост в. България която е жизнено важна занас! ние гтаничим с Русия ие си внасяме петрол колкото искаме! утре като санкционурат Козлодуй. без ток ли ще стоим? факоффф ммаицата ви краварска! Я един рефререндум за нато да ги отрезви тия агресори, зради тях сме във война с Иран!

    14:14 29.07.2026

  • 18 Айде бе,

    2 0 Отговор
    "Министър Пулев: Подали сме официално искане за удължаване на дерогацията за "Лукойл""

    Ако бяха подали оствака ефекта щеше да е многократо по голям.

    14:23 29.07.2026

  • 19 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Уха":

    ABE СЪРВУЛ ИРАН ЧЕ ГРЪМНАТ НАЙ СКОРО НЕФТОХИМА ..И ТОГАВА НЯМА С КАКВО ДА ПЪЛНЯТ КРАВАРСКИТЕ САМОЛЕТИ БЕ НЕ6ТАСТНИК

    15:20 29.07.2026

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