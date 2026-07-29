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Гаф в документален филм разкри визията на следващата Toyota Corolla

Гаф в документален филм разкри визията на следващата Toyota Corolla

29 Юли, 2026 11:19 586 6

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  • нова генерация

Японският автомобилен гигант неволно загатна за дизайна на следващото си поколение бестселър, превръщайки планирана медийна поява в неочаквана премиера

Гаф в документален филм разкри визията на следващата Toyota Corolla - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Сериозен гаф по време на вътрешна презентация, излъчена в съвместна документална поредица между марката и националната телевизия NHK, извади наяво силуета на бъдещия модел. Въпреки че кадрите бяха умишлено замъглени, основните пропорции и стилистични линии останаха достатъчно отчетливи, за да потвърдят пълната приемственост с концептуалната студия от есента на 2025 година. Очертава се драстична промяна в динамиката на каросерията – заострена предница, значително удължен профил и скосена покривна линия, която плавно се влива в задната част.

Гаф в документален филм разкри визията на следващата Toyota Corolla

Профилът на автомобила показва най-смелите дизайнерски решения. Специфичната чупка в долната рамка на предните стъкла, изразителният релефен праг с триъгълен акцент пред задните колела и стеснената остъклена площ ясно разграничават новото поколение от познатите текущи модификации. Задницата изоставя класическата триобемна форма на традиционния седан, приближавайки се стилово към елегантен лифтбек или спортен купе-кросоувър. Детайли като брони и светлинни блокове все още остават скрити зад разфокусираните кадри, а интериорът продължава да бъде пълна загадка.

Гаф в документален филм разкри визията на следващата Toyota Corolla

Под капака инженерите запазват мултиенергийна стратегия, разчитайки на гъвкава платформа. Моделът ще се предлага в хибридни, плъгин хибридни и изцяло електрически модификации, което ще осигури присъствие на пазари с различна регулаторна ready-готовност. Все още липсва официално потвърждение за съдбата на стандартния хечбек, както и за подготвяната спортна разработка GR Corolla, като визуалният материал за момента загатва единствено за елегантната каросерия с четири врати.

Гаф в документален филм разкри визията на следващата Toyota Corolla


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