Историята зад най-емблематичната сграда в автомобилния свят

Всеки, който се разхожда по оживените улици на Мюнхен, неизбежно се е спирал, за да се възхити на огромния, футуристичен корпоративен монумент, извисяващ се над хоризонта на града. Макар внушителният му четирилъчев силует да прилича на идеалното скривалище за суперзлодей от холивудска продукция, замислящ световно господство, всъщност това е мястото, където се раждат едни от най-добрите автомобили на света. Това е кулата на BMW – архитектурно чудо, което от завършването си през 1972 година служи като абсолютен център на автомобилния гигант и се извисява като постоянен паметник на механичното наследство на баварската марка.

Наричана с любов „Vierzylinder“ (Четирицилиндров), радикалната естетика на сградата не е случайна. Началото на 70-те години бележи исторически период на преоткриване за Мюнхен, тъй като градът бърза да покаже на света своята хипермодерна, прогресивна визия за Германия преди Летните олимпийски игри през 1972 година. Докато съседният Олимпийски парк придобива плавни, органични форми, на легендарния австрийски архитект Карл Шванцер е възложено да измисли нова глобална централа за BMW. Вдъхновен в голяма степен от плавния, скулптурен модернизъм на Оскар Нимейер, Шванцер избра да основава проектите си на самата същност на инженерното майсторство на BMW: четирицилиндровия двигател с вътрешно горене, който е донесъл световен търговски успех на емблематичните седани от серията „New Class“ на марката.

Кулата се състои от четири взаимосвързани вертикални цилиндъра, всеки от които е изграден около собствено здраво конструктивно ядро. Вместо да подрежда офисните етажи един върху друг, започвайки от скалната основа, Шванцер измисля окачена конструкция, при която горните етажи всъщност са изработени на нивото на земята, облицовани с характерните си алуминиеви панели във формата на детелина, и след това с голямо усилие са издигнати на мястото си с помощта на масивни хидравлични крикове. Този инженерен подход „отгоре надолу“ придава на 99,5-метровата кула характерната ѝ „плаваща“ естетика, като оставя основата да изглежда, сякаш безтегловно виси над площада отдолу, за да подчертае прецизността, лекотата и техническата иновация.

Официално открита през 1973 година, тази архитектурна икона образува зашеметяваща автомобилна триада заедно със съседния архитектурен шедьовър – Музея на BMW, и обширния стъклен навес на изложбения център „BMW Welt“. Повече от половин век по-късно, докато BMW преминава от бензинови двигатели с високи обороти към авангардни електрически платформи и безшумни кросоувъри с електрозадвижване, кулата „Vierzylinder“ остава неизменно напомняне, че инженерството на двигателите с вътрешно горене е пряко вплетено в структурното ДНК на марката.