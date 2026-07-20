Новото M3 с ДВГ вече върти обиколки на „Ринга“ (ВИДЕО)

Макар че предстоящият изцяло електрически седан i3 M монополизира последните заглавия, в Мюнхен отказват да изоставят почитателите на двигателите с вътрешно горене. Нови шпионски кадри, заснети на Нюрбургринг, предлагат ясен поглед към силно камуфлиран прототип, изпълняващ тестови обиколки, което потвърждава, че истински шестцилиндров наследник на настоящото поколение M3 официално се очертава на хоризонта.

Предварителните технически подробности от Мюнхен сочат, че този вариант с двигател с вътрешно горене с кодово име „G84“, ще поеме коренно различен път от този на по-големия си брат, M5. Докато мощният M5, както е известно, възприе тежка plug-in хибридна конфигурация, ръководителят на Neue Klasse, Майк Райхелт, изрично заяви, че следващият M3 няма да разполага с PHEV система. Вместо това спортният седан ще се възползва от значително преработена версия на шестцилиндровата архитектура. Въпреки че в интернет първоначално се появиха спекулации за радикален преход към V6 конфигурация, изпълнителният директор на M Division Франк ван Меел категорично опроверга тези слухове, като поясни, че емблематичната за марката конфигурация с редови шест цилиндъра остава напълно запазена.

За да отговорят на все по-строгите глобални изисквания за емисии, без да се жертва суровата мощност, очаквана от автомобил от серията M, инженерните екипи продължават да оптимизират съществуващия 3,0-литров двигател с двойно турбо. Очаква се обновеният редови шестцилиндров двигател да съчетае наскоро въведената технология за запалване с предкамера с модерна система за мек хибрид, осигуряваща полезно допълнително електрическо въртящо усилие, като същевременно намалява вредните емисии. Прототипът, насочен към пистата, разкрива и няколко визуални улики относно механичната си конструкция. Агресивно разширените колесни арки потвърждават, че това е пълноценен, разширен за пистата флагман на M, а не модел от серията M Performance. Най-важното е, че безупречният баланс на прототипа при високи скорости ясно подсказва, че новият модел вероятно ще запази автоматичната скоростна кутия, съчетана изключително с настроена за висока производителност система за задвижване на четирите колела xDrive.

Визуално предстоящите бензинови модели ще заимстват много от електрическите модели. BMW изрично потвърди, че бъдещите моделни линии ще споделят практически идентични каросерийни елементи и интериорни решения, независимо от архитектурата на задвижващия агрегат. Следователно строгият, минималистичен стил, представен от M Concept Neue Klasse, предлага изключително точен поглед към бъдещето както на електрическите, така и на бензиновите платформи на M3. Макар тестовият прототип на Нюрбургринг да е оборудван с временни, заместващи светлинни корпуси, характерните стилови елементи от концепта, като дневните светлини с двойна жълта линия и подредените една върху друга акцентни светлини с кубична форма в долната част на предния спойлер са окончателно утвърдени за серийното производство.

Шпионските кадри разкриват също, че това конкретно тестово шаси е било оборудвано с фиксиран, изцяло стъклен панорамен покривен панел, който напълно елиминира традиционния механизъм за отваряне. Въпреки това традиционалистите, търсещи твърдост, подходяща за пистата, няма да бъдат пренебрегнати, тъй като BMW планира да предложи лека алтернативна покривна конструкция, изработена от композитни материали на базата на естествени влакна от лен. Тази екологична, високотехнологична алтернатива на въглеродните влакна беше широко използвана по каросерийните панели на неотдавнашния M Concept, като облече вентилационните отвори на капака, страничните огледала, предния сплитер и задния дифузьор. Циркулират слухове, че успоредно с електрическия i3 Touring се разработва и M3 Touring с дълъг покрив и двигател с вътрешно горене, което потенциално проправя пътя за глобална офанзива в сегмента на комбитата, преди производството на седана и комбито M3 от настоящото поколение да бъде прекратено през 2027 година.