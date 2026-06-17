Opel възражда любим модел от близкото минало

Въпреки драстичната визуална промяна и значително разширената продуктова гама под огромния чадър на Stellantis, Opel напоследък преминава през труден период, като продажбите не отразяват огромните им амбиции. Въпреки това висшето ръководство не стои със скръстени ръце. Слуховете в бранша подсказват, че нов модел може да възкреси едно познато име – Antara. От стратегическа гледна точка този нов претендент ще си извоюва място точно в идеалната ниша между наскоро пусната Frontera и значително подобрения Grandland, който се превърна в премиум флагман. С дължина между 4,4 и 4,5 метра, той е насочен към изключително конкурентния компактен C-сегмент, обещавайки перфектния баланс между градска маневреност и практичност за семейството.

Въпреки че автомобилът се базира на авангардната архитектура LEAP 3.5 на Leapmotor,,дизайнерския екип на Opel запазва абсолютен контрол върху естетиката. В предната част елегантната решетка „Vizor“ интегрира затъмнени панели, които умело прикриват сензорите за асистиране на водача, като вграждат емблематичната мълния „Blitz“ в обновена вертикална светлинна лента. Вградените в каросерията дръжки на вратите изчистват страничния профил, придавайки му по-аеродинамичен силует.

Благодарение на партньорството с Leapmotor цифровата архитектура, системите за управление на мощността и електродвигателите са на най-високо технологично ниво. Производството е планирано да стартира в историческия завод за сглобяване във Фигеруелас, Сарагоса, Испания, където автомобилът ще споделя производствените помещения и компоненти с предстоящия модел Leapmotor B10. Това споделено ДНК означава, че автомобилът вероятно ще използва изключително издръжлив литиево-железен фосфатен (LFP) акумулаторен пакет с брутен капацитет около 70 kWh. Шофьорите могат да очакват изключително впечатляващ пробег от над 420 километра с едно зареждане. Още по-вълнуващо е, че циркулират слухове за версия с удължен пробег (EREV), която би могла да получи 1 000 километра обща автономност.