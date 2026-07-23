Новото поколение Audi A2 e-tron свали част от камуфлажа

Германският автомобилен гигант Audi финализира подготвителните изпитания на най-компактния си електрически представител, който ще върне на сцената добре познатата номенклатура A2. По време на последните тестови изпитания предпроизводственият прототип на бъдещия A2 e-tron бе заснет с изключително оскъдна маскировка. Това позволи на индустриалните наблюдатели да разгледат подробно не само пропорциите на каросерията, но и специфичните дизайнерски елементи, които ще определят облика на серийния вариант преди очакваната му официална премиера тази есен.

Архитектурата на новия модел показва ясен приемствен континуитет спрямо оригиналната концепция от края на миналия век. Характерната висока линия на покрива, минималните преден и заден надвес, както и полегатата задна част с интегриран въздушен дефлектор напомнят за конструктивните решения от първото поколение. Въпреки това дизайнерите от Инголщад са избегнали прякото копиране, комбинирайки силуета на динамичен хечбек от гамата Sportback с леко повдигната стойка, загатваща кросоувър функционалност.

В предната част на каросерията се забелязва съвременният стилистичен подпис на марката с разделени на нива светлинни блокове, напълно капсулирана челна решетка и правоъгълен охлаждащ отвор в долната част на бронята. Профилът е допълнен от защитни гланцирани елементи в долната си зона, силно изразени арки на колелата и аеродинамични дръжки на вратите, които прилягат плътно към равнината на панелите. Задницата се отличава с масивен спойлер над задното стъкло, релефен капак на багажното отделение и тесни светлинни модули.

Купето остава скрито за камерите при настоящата сесия, ала ранните концептуални кадри загатват архитектура, близка до тази при следващото поколение Audi Q3. Очаква се кокпитът да бъде доминиран от 11,9-инчов дигитален панел пред водача и 12,8-инчова мултимедийна система, съчетани с мултифункционален волан със скосена основа. Управлението на трансмисията и основните спомагателни функции най-вероятно ще бъдат групирани върху отделен панел, разположен зад кормилната колона.

От техническа гледна точка Audi A2 e-tron стъпва върху усъвършенстваната платформа MEB+, подготвена от Volkswagen Group за новото поколение компактни електромобили. Моделът ще дели обща технологична база с бъдещия Volkswagen ID.3 Neo, макар конкретните спецификации за задвижването на варианта от Audi все още да се пазят в тайна.

В индустрията се очаква базовите компоненти да включват батерийни блокове с капацитет от 50 до 79 kWh и електрически агрегати с мощност между 170 и 231 к.с., осигуряващи автономен пробег до 630 километра по цикъла WLTP. Твърде вероятно е Audi да използва единствено по-мощните модификации от тази гама, като към момента липсва потвърждение за двойно предаване quattro, а инженерите изглежда са заложили на класическо задвижване на задния мост.