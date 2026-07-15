Новини
Авто »
Audi тества първото по рода си RS Q5 (ВИДЕО)

Audi тества първото по рода си RS Q5 (ВИДЕО)

15 Юли, 2026 12:42 666 1

  • q5-
  • rs-
  • audi-
  • q5 rs-
  • rs5

Очаква се кросоувъра да споделя задвижващата си система с RS5

Audi тества първото по рода си RS Q5 (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi се готви да поднесе голяма изненада в сегмента на луксозните кросоувъри, след като Audi Sport активно разширява своята гама с дългоочаквания, първи по рода си RS Q5. Въпреки че е на пазара от почти две десетилетия, популярният Q5 никога не е получавал най-наточената RS версия. Това обаче ще се промени, тъй като ранни прототипи, заснети докато се тества по европейските писти, официално разкриха този високоскоростен проект.

Флотилия от камуфлирани тестови автомобили разкри няколко незаменими дизайнерски елементи, характерни за RS. Силно маскираният прототип се отличава със значително разширени колесни арки, за да побере по-широката следа и по-масивни гуми, огромни перфорирани спирачни дискове, прозиращи през джантите, и двойка характерни овални изпускателни тръби. Тази конфигурация на изпускателната система се различава от конфигурацията с четири тръби, срещана при SQ5, привеждайки високопроизводителния кросоувър в съответствие със стила на съвсем новия RS 5. Разкриващ жълт стикер за високо напрежение и порт за зареждане от лявата страна потвърждават, че Audi официално залага на плъг-ин хибридна технология за най-новия си флагмански кросоувър.

Под мускулестата каросерия се очаква RS Q5 да наследи сложната задвижваща система с плъг-ин хибридна технология на новия RS 5. Тази конфигурация съчетава V6 двигател с обем 2,9 литра с двойно турбо и мощен електромотор, интегриран директно в осемстепенната скоростна кутия. В режим „Boost“ тази усъвършенствана конфигурация развива обща мощност от 630 конски сили. Хибридната част на системата се захранва от батерия с брутен капацитет 25,9 kWh, която се очаква да осигури на кросоувъра пробег на електроенергия от около 80 километра по цикъла WLTP, преди двигателят с вътрешно горене да бъде принуден да се включи.

Този капацитет на батерията е основната причина, поради която неговият събрат по платформа, RS 5 Avant, тежи 2 370 кг. Тъй като SUV-та по своята същност са по-високи и по-тежки от еквивалентните комбита, RS Q5 почти сигурно ще тежи още повече, като ще изпита границите на съвременните решения за висока производителност. За щастие, структурната твърдост на архитектурата „Premium Platform Combustion“ и усъвършенстваните настройки на въздушното окачване са проектирани така, че да компенсират този обем.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шишо Бакшишо

    0 0 Отговор
    Още един дебелак на пътя с псевдо спортни настройки. С добри данни в права линия, и трагични данни при промяна посоката на движение. Но докато "овцете", които купуват коли се интересуват само от показания 0-100км/ч ще е така.

    14:20 15.07.2026