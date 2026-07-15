Audi тества първото по рода си RS Q5 (ВИДЕО)

Audi се готви да поднесе голяма изненада в сегмента на луксозните кросоувъри, след като Audi Sport активно разширява своята гама с дългоочаквания, първи по рода си RS Q5. Въпреки че е на пазара от почти две десетилетия, популярният Q5 никога не е получавал най-наточената RS версия. Това обаче ще се промени, тъй като ранни прототипи, заснети докато се тества по европейските писти, официално разкриха този високоскоростен проект.

Флотилия от камуфлирани тестови автомобили разкри няколко незаменими дизайнерски елементи, характерни за RS. Силно маскираният прототип се отличава със значително разширени колесни арки, за да побере по-широката следа и по-масивни гуми, огромни перфорирани спирачни дискове, прозиращи през джантите, и двойка характерни овални изпускателни тръби. Тази конфигурация на изпускателната система се различава от конфигурацията с четири тръби, срещана при SQ5, привеждайки високопроизводителния кросоувър в съответствие със стила на съвсем новия RS 5. Разкриващ жълт стикер за високо напрежение и порт за зареждане от лявата страна потвърждават, че Audi официално залага на плъг-ин хибридна технология за най-новия си флагмански кросоувър.

Под мускулестата каросерия се очаква RS Q5 да наследи сложната задвижваща система с плъг-ин хибридна технология на новия RS 5. Тази конфигурация съчетава V6 двигател с обем 2,9 литра с двойно турбо и мощен електромотор, интегриран директно в осемстепенната скоростна кутия. В режим „Boost“ тази усъвършенствана конфигурация развива обща мощност от 630 конски сили. Хибридната част на системата се захранва от батерия с брутен капацитет 25,9 kWh, която се очаква да осигури на кросоувъра пробег на електроенергия от около 80 километра по цикъла WLTP, преди двигателят с вътрешно горене да бъде принуден да се включи.

Този капацитет на батерията е основната причина, поради която неговият събрат по платформа, RS 5 Avant, тежи 2 370 кг. Тъй като SUV-та по своята същност са по-високи и по-тежки от еквивалентните комбита, RS Q5 почти сигурно ще тежи още повече, като ще изпита границите на съвременните решения за висока производителност. За щастие, структурната твърдост на архитектурата „Premium Platform Combustion“ и усъвършенстваните настройки на въздушното окачване са проектирани така, че да компенсират този обем.