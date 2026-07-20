Audi показа готовото A2 без никакъв камуфлаж (ВИДЕО)

Инголщад официално възстановява един от най-ексцентричните си модели, макар че завръщащият се култов герой се отказва от своето минало, свързано с двигателите с вътрешно горене, в полза на едно високотехнологично бъдеще. Легендарното Audi A2 се очаква да направи официалното си завръщане по-късно тази година, преродено като изцяло електрически хечбек, тясно свързан с Volkswagen ID.3 Neo.

Традиционната монохромна камуфлажна обшивка на автомобилния производител най-накрая беше отстранена и заменена с много по-разкриваща E-Tron ливрея, допълнена с впечатляващи неоновозелени акценти. Този свеж външен вид разкрива почти цялата каросерия, показвайки аеродинамични, вградени дръжки на вратите и отличителен заден спойлер, който е пряко поклонение пред оригиналния модел от края на 90-те години. Точно като своя предшественик, този спойлер пресича напречно стъклото на багажната врата, разделяйки задното стъкло на две отделни части и веднага пораждайки въпроси относно видимостта назад за водача.

Серийният A2 E-Tron ще се нареди сред последните представители на изтичащата дизайнерска ера на марката, редом с масивния Q9. Поради това позициониране на модела, електрическият хечбек от входния клас запазва познатото разположение на разделените фарове. В изключително тънкия горен елемент са разположени дневните светлини и интегрираните мигачи, докато основните модули за къси и дълги светлини са скрити отдолу зад силно тонирани стъклени корпуси, като остават едва забележими на тези тъмни прототипи. Историческото ДНК продължава по страничните части, където както изпъкналите колесни арки, така и характерните стъкла на предните странични прозорци имитират ексцентричната, оптимизираща пространството силуетна форма – наполовина хечбек, наполовина миниван – на оригиналния автомобил с алуминиева каросерия.

Въпреки че инженерният екип на Audi е покрил панелите в интериора с плътна тъкан, за да ги скрие от любопитни погледи, все пак е невъзможно да се скрие отличителният контур на масивното табло с два екрана. Марката публично се ангажира да опрости интериорния си дизайн, пренаситен с екрани, в полза на по-минималистични салони, вдъхновени от Concept C, но тъй като циклите на разработка на автомобилите се определят години предварително, тази революция в таблото няма да се осъществи напълно, докато серийният A4 E-Tron не бъде представен през 2028 година.

Официалните технически спецификации остават строго пазена тайна, но основата на Volkswagen ID.3 Neo ни подсказва точно какво да очакваме. A2 E-Tron ще се базира на модулната архитектура MEB на VW Group със задно задвижване, предлагаща избор от три познати батерии: компактен 50 kWh модул, опция със среден пробег от 58 kWh и батерия с голям пробег от 79 kWh, способна да осигури до 630 километра пробег с едно зареждане. Мощността вероятно също ще съответства на тази на „братовчеда“ от Волфсбург, като ще се предлагат конфигурации с мощност 125 kW, 140 kW или по-мощните 170 kW.

Когато тази есен моделът бъде официално представен, този премиум градски автомобил несъмнено ще има по-висока цена в сравнение с масовния си аналог от Volkswagen. Тъй като цената на ID.3 Neo в Германия започва от 33 995 евро и надхвърля 50 000 евро за най-високите нива на оборудване, базовият модел Audi A2 E-Tron почти със сигурност ще се позиционира в идеалния ценови диапазон, подбиващ цената на Q4 E-Tron от 47 500 евро, като по този начин ще предостави на премиум марката жизненоважен и високоефективен вход на европейския пазар на компактни електромобили.