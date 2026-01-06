Новини
Авто »
Leapmotor, които отскоро са на родния пазар, се прицелват и в премиум сегмента

Leapmotor, които отскоро са на родния пазар, се прицелват и в премиум сегмента

6 Януари, 2026 14:40 822 6

  • leapmotor-
  • миниван-
  • d99-
  • премиум

Внушителният миниван D99 е първата кола от луксозната серия

Leapmotor, които отскоро са на родния пазар, се прицелват и в премиум сегмента - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайската офанзива в сегмента на семейните превозни средства навлиза в нова, доста по-луксозна фаза. Leapmotor, марката, която вече присъства официално и на българския пазар чрез мрежата на SFA Automotive (вносител на продуктите на Stellantis), разкри плановете си за първия си миниван – внушителния D99. С този модел брандът, познат у нас с достъпните T03, B10 и C10, се цели право в сърцето на премиум сегмента, където ще се изправи срещу технологични титани като Zeekr 009 и Li Auto Mega.

Дизайнът на D99 е подчинен на философията за „изчистена модерност“. Инженерите са заложили на изключително къс преден надвес и огромно предно стъкло, което сякаш прелива в покрива, осигурявайки панорамна видимост, напомняща за кокпит на самолет. Липсата на излишни детайли, скритите дръжки на вратите и футуристичната LED лента отзад придават на 5,2-метровата каросерия силует, който изглежда по-скоро като скулптура, отколкото като обикновен ван.

Leapmotor, които отскоро са на родния пазар, се прицелват и в премиум сегмента

Истинската революция обаче се случва под ламарините, където Leapmotor демонстрира технологично мускули. Хибридната версия (REEV) е базирана на 800-волтова архитектура и разполага с батерия с капацитет 80,3 kWh – абсолютен рекорд за сериен хибрид към момента. Това позволява на D99 да измине до 500 км в изцяло електрически режим, преди 1,5-литровият бензинов генератор да се притече на помощ. За сравнение, досегашните лидери в класа предлагат значително по-малки батерии, което прави новия китаец фаворит за тези, които искат комфорта на електромобил без страх от дългите преходи.

Leapmotor, които отскоро са на родния пазар, се прицелват и в премиум сегмента

За почитателите на пълната електрификация е предвидена версия с 1000-волтова система и огромна 115-киловатчасова батерия от CATL. В тази конфигурация пробегът достига впечатляващите 720 км, а ултрабързото зареждане обещава да върне колата на пътя само за минути. Вътре в купето Leapmotor обещава „горска кислородна кабина“ и седалки с нулева гравитация, фокусирани върху комфорта на пътниците на втория ред. Предвид факта, че марката вече гради стабилна сервизна и търговска мрежа в България, D99 може да се окаже много сериозен играч на местна почва за тези, които търсят алтернатива на традиционните европейски ванове.

Leapmotor, които отскоро са на родния пазар, се прицелват и в премиум сегмента


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хи хи

    3 0 Отговор
    ПриЧелват се да 🤣

    14:43 06.01.2026

  • 2 грозното куче

    2 3 Отговор
    му е пикало в салона

    Коментиран от #3, #4, #5

    15:10 06.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само че в твоето БМВ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "грозното куче":

    Колата е топ и дизайна също.Европейските терлици са смешни и като ги купите в талона пише телефона и името на майстора който ще ви стане любовница.😂😂😂😂😂😍😍😍😍

    15:27 06.01.2026

  • 6 Тесльо слънчасалия

    1 0 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистически е доказано.

    16:09 06.01.2026