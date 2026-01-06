Leapmotor, които отскоро са на родния пазар, се прицелват и в премиум сегмента

Китайската офанзива в сегмента на семейните превозни средства навлиза в нова, доста по-луксозна фаза. Leapmotor, марката, която вече присъства официално и на българския пазар чрез мрежата на SFA Automotive (вносител на продуктите на Stellantis), разкри плановете си за първия си миниван – внушителния D99. С този модел брандът, познат у нас с достъпните T03, B10 и C10, се цели право в сърцето на премиум сегмента, където ще се изправи срещу технологични титани като Zeekr 009 и Li Auto Mega.

Дизайнът на D99 е подчинен на философията за „изчистена модерност“. Инженерите са заложили на изключително къс преден надвес и огромно предно стъкло, което сякаш прелива в покрива, осигурявайки панорамна видимост, напомняща за кокпит на самолет. Липсата на излишни детайли, скритите дръжки на вратите и футуристичната LED лента отзад придават на 5,2-метровата каросерия силует, който изглежда по-скоро като скулптура, отколкото като обикновен ван.

Истинската революция обаче се случва под ламарините, където Leapmotor демонстрира технологично мускули. Хибридната версия (REEV) е базирана на 800-волтова архитектура и разполага с батерия с капацитет 80,3 kWh – абсолютен рекорд за сериен хибрид към момента. Това позволява на D99 да измине до 500 км в изцяло електрически режим, преди 1,5-литровият бензинов генератор да се притече на помощ. За сравнение, досегашните лидери в класа предлагат значително по-малки батерии, което прави новия китаец фаворит за тези, които искат комфорта на електромобил без страх от дългите преходи.

За почитателите на пълната електрификация е предвидена версия с 1000-волтова система и огромна 115-киловатчасова батерия от CATL. В тази конфигурация пробегът достига впечатляващите 720 км, а ултрабързото зареждане обещава да върне колата на пътя само за минути. Вътре в купето Leapmotor обещава „горска кислородна кабина“ и седалки с нулева гравитация, фокусирани върху комфорта на пътниците на втория ред. Предвид факта, че марката вече гради стабилна сервизна и търговска мрежа в България, D99 може да се окаже много сериозен играч на местна почва за тези, които търсят алтернатива на традиционните европейски ванове.