Китайско сърце за Peugeot, Citroen и Opel! Stellantis залага на хибридната мощ на Leapmotor

Автомобилният гигант Stellantis е напът да извърши една от най-смелите технологични трансфузии в модерната история на индустрията. В стремежа си да запази конкурентоспособността на марки като Peugeot, Citroen, Opel и Fiat, без да инвестира милиарди в нови платформи, концернът планира да интегрира китайски хибридни системи от ново поколение в сърцето на своите европейски бестселъри.

Този технологичен завой е отговор на най-големия страх на европейския купувач – зависимостта от зарядната инфраструктура. Системата, позната от Leapmotor C10, комбинира 1.5-литров генератор с мощен електродвигател (215 к.с.), осигурявайки 145 км изцяло на ток и внушителните 970 км общ пробег. За Stellantis това е идеалният мост: клиентите получават тишината и динамиката на електромобил, но със сигурността на класическия резервоар с гориво.

Първите признаци на тази симбиоза ще видим още през 2026 година, когато Opel вероятно ще представи модел, тясно свързан с китайския кросоувър Leapmotor B10. Производството ще бъде локализирано в Испания, което е ясен знак, че Stellantis не просто внася технологии, а ги адаптира към европейската индустриална ДНК.

За феновете на традиционните марки този трик може да звучи стряскащо, но истината е прагматична. Интеграцията на китайския софтуер и хардуер в платформите на Stellantis е единственият начин емблематични марки като Peugeot, Citroen, Opel и Fiat да останат достъпни и технологични в ерата на глобалната трансформация. така, според експертите от Stellantis, китайското изтичане на технологии в Европа вече не е заплаха, а спасителен пояс.