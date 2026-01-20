Новини
Китайско сърце за Peugeot, Citroen и Opel! Stellantis залага на хибридната мощ на Leapmotor

20 Януари, 2026 14:07 693 4

Европейските модели на концерна се подготвят да внедрят технологията Range Extender, обещавайки пробег от близо 1000 км без нужда от зарядна станция

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният гигант Stellantis е напът да извърши една от най-смелите технологични трансфузии в модерната история на индустрията. В стремежа си да запази конкурентоспособността на марки като Peugeot, Citroen, Opel и Fiat, без да инвестира милиарди в нови платформи, концернът планира да интегрира китайски хибридни системи от ново поколение в сърцето на своите европейски бестселъри.

Този технологичен завой е отговор на най-големия страх на европейския купувач – зависимостта от зарядната инфраструктура. Системата, позната от Leapmotor C10, комбинира 1.5-литров генератор с мощен електродвигател (215 к.с.), осигурявайки 145 км изцяло на ток и внушителните 970 км общ пробег. За Stellantis това е идеалният мост: клиентите получават тишината и динамиката на електромобил, но със сигурността на класическия резервоар с гориво.

Първите признаци на тази симбиоза ще видим още през 2026 година, когато Opel вероятно ще представи модел, тясно свързан с китайския кросоувър Leapmotor B10. Производството ще бъде локализирано в Испания, което е ясен знак, че Stellantis не просто внася технологии, а ги адаптира към европейската индустриална ДНК.

За феновете на традиционните марки този трик може да звучи стряскащо, но истината е прагматична. Интеграцията на китайския софтуер и хардуер в платформите на Stellantis е единственият начин емблематични марки като Peugeot, Citroen, Opel и Fiat да останат достъпни и технологични в ерата на глобалната трансформация. така, според експертите от Stellantis, китайското изтичане на технологии в Европа вече не е заплаха, а спасителен пояс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европейците ако бяха 1 милиард човека

    2 0 Отговор
    Щяха да правят каквото си поискат с технологиите и крайните продукти

    14:29 20.01.2026

  • 2 вземат от най доброто

    1 0 Отговор
    а по нататък китайците ще ги купят

    14:38 20.01.2026

  • 3 110

    2 0 Отговор
    Ама това е 100% заобикаляне на митата, то останалото е ламарина, пяна и емблеми, на практика китайците влизат през задната врата. Това няма как да донесе полза на Европа, само ускорява упадъкът ѝ...

    14:44 20.01.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    Мерцедес цла и Рено също го ползват този китайски 1.5 мотор в новите си модели.

    14:51 20.01.2026