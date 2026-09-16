Audi навлиза в нова територия с премиерата на първото по рода си RS Q5

Инголщадт се готви да навлезе в неизследвани територии с предстоящото представяне на първия в историята Audi RS Q5, SUV от среден клас с високи характеристики, проектиран да съчетае динамиката на V6 двигателя с ефективността на плъг-ин хибридната система. Планиран за пускане на пазара още през следващата година, този флагмански кросоувър заимства високопроизводителната си хибридна задвижваща система директно от новата платформа на RS 5.

В сърцевината на конфигурацията стои 2,9-литров V6 двигател с двойно турбо, съчетан с електрически мотор, интегриран в осемстепенна автоматична скоростна кутия, захранван от акумулаторна батерия с капацитет 25,9 kWh. Системата генерира комбинирана мощност от 630 конски сили и 825 Нм въртящ момент, ускорявайки 2 500-килограмовия SUV от 0 до 100 километра в час за малко над 3 секунди, като същевременно осигурява практичен пробег без емисии до 80 километра.

Под каросерията дискретни разширения на калниците приютяват по-широки мостове и 21-цолови алуминиеви джанти, подпомагани от активен заден диференциал и задно завиване, за да се контролира масата на автомобила в завои. Визуално моделът представя сдържана еволюция в дизайна, вдъхновена от последните концептуални модели на Audi – Concept C и Nuvolari, като се отличава с по-квадратна предна решетка, високи вертикални въздухозаборници и характерните двойни овални ауспуси както при стандартната SUV версия, така и при версията Sportback с наклонена задна част.

Изборът на момента за пускане на пазара от страна на Audi изглежда внимателно преценен, тъй като RS Q5 се появява в относително свободен сегмент в категорията на високопроизводителните автомобили от среден клас. Докато най-новият BMW X3 достига максимум до по-умерената версия M50, а Mercedes-AMG GLC 53 се вписва в по-ниските диапазони на мощност, утвърдените конкуренти като Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и Maserati Grecale Trofeo остаряват и не разполагат с гъвкавостта на plug-in хибридните технологии. Освен това, тъй като следващото поколение на Macan с двигател с вътрешно горене на Porsche е все още на поне две години разстояние от шоурумите, RS Q5 остава практически единственият водещ избор за ентусиастите, които желаят мощността на V6 с двойна турбина в комбинация с функционалността на plug-in хибрида, преди индустрията да премине изцяло към изцяло електрически алтернативи.