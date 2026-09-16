Новини
Авто »
Audi навлиза в нова територия с премиерата на първото по рода си RS Q5

Audi навлиза в нова територия с премиерата на първото по рода си RS Q5

16 Септември, 2026 16:34 333 0

  • audi-
  • rs-
  • q5-
  • rs q5

Кросоувърът ще разчита на V6 двигател 

Audi навлиза в нова територия с премиерата на първото по рода си RS Q5 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Инголщадт се готви да навлезе в неизследвани територии с предстоящото представяне на първия в историята Audi RS Q5, SUV от среден клас с високи характеристики, проектиран да съчетае динамиката на V6 двигателя с ефективността на плъг-ин хибридната система. Планиран за пускане на пазара още през следващата година, този флагмански кросоувър заимства високопроизводителната си хибридна задвижваща система директно от новата платформа на RS 5.

В сърцевината на конфигурацията стои 2,9-литров V6 двигател с двойно турбо, съчетан с електрически мотор, интегриран в осемстепенна автоматична скоростна кутия, захранван от акумулаторна батерия с капацитет 25,9 kWh. Системата генерира комбинирана мощност от 630 конски сили и 825 Нм въртящ момент, ускорявайки 2 500-килограмовия SUV от 0 до 100 километра в час за малко над 3 секунди, като същевременно осигурява практичен пробег без емисии до 80 километра.

Audi навлиза в нова територия с премиерата на първото по рода си RS Q5

Под каросерията дискретни разширения на калниците приютяват по-широки мостове и 21-цолови алуминиеви джанти, подпомагани от активен заден диференциал и задно завиване, за да се контролира масата на автомобила в завои. Визуално моделът представя сдържана еволюция в дизайна, вдъхновена от последните концептуални модели на Audi – Concept C и Nuvolari, като се отличава с по-квадратна предна решетка, високи вертикални въздухозаборници и характерните двойни овални ауспуси както при стандартната SUV версия, така и при версията Sportback с наклонена задна част.

Audi навлиза в нова територия с премиерата на първото по рода си RS Q5

Изборът на момента за пускане на пазара от страна на Audi изглежда внимателно преценен, тъй като RS Q5 се появява в относително свободен сегмент в категорията на високопроизводителните автомобили от среден клас. Докато най-новият BMW X3 достига максимум до по-умерената версия M50, а Mercedes-AMG GLC 53 се вписва в по-ниските диапазони на мощност, утвърдените конкуренти като Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и Maserati Grecale Trofeo остаряват и не разполагат с гъвкавостта на plug-in хибридните технологии. Освен това, тъй като следващото поколение на Macan с двигател с вътрешно горене на Porsche е все още на поне две години разстояние от шоурумите, RS Q5 остава практически единственият водещ избор за ентусиастите, които желаят мощността на V6 с двойна турбина в комбинация с функционалността на plug-in хибрида, преди индустрията да премине изцяло към изцяло електрически алтернативи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ