Правно обвързващ международен договор! Русия предлага международна спогодба, която да забрани разполагането на оръжия в Космоса

Все още има време да се предотврати надпревара във въоръжаването в Космоса чрез изготвянето на правно обвързващ международен договор, който да забрани разполагането на оръжия там. Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, който призова САЩ и други държави да загърбят скептицизма си към тази идея, предаде "Ройтерс".

Коментарът му идва по повод признанието от тази седмица на САЩ, че Пентагонът експлоатира оръжия в земната орбита - ключов момент в милитаризацията на Космоса. Командващият Космическите сили на САЩ Дъглас Шийс заяви, че военнослужещи от неговия вид въоръжени сили "управляват базирани в орбита оръжия, способни да защитят Обединените сили срещу атаки, осъществявани с помощта на космически средства".

Днес Рябков - по време на пресконференция в Москва - отбеляза, че САЩ не са уведомили Русия за новите си оръжейни способности, но добави, че изявлението на Вашингтон не е било изненада.

"Това не е нищо ново за нас. Ние следим всичко това, документираме го и си правим съответните изводи", подчерта той, като отбеляза, че Москва отдавна говори за необходимостта от договор, който да изключи използването на сила в космоса или заплахата със сила срещу обекти в космическото пространство.

По думите му "американците и другите западни страни, и по-специално британците, от години използват провокативни предлози, за да прикрият нежеланието си да предприемат стъпки в тази посока. Те търсят несъстоятелни аргументи, за да избегнат това, и се опитват да обърнат нещата, като ни обвиняват в действия, които според тях имат дестабилизиращ характер", изтъкна зам.-министърът.

Но допълни, че Русия смята, че "все още не е твърде късно да се създаде среда, която да предотврати надпревара във въоръжаването с нарастващ риск от открит конфликт в космическото пространство".