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Правно обвързващ международен договор! Русия предлага международна спогодба, която да забрани разполагането на оръжия в Космоса

Правно обвързващ международен договор! Русия предлага международна спогодба, която да забрани разполагането на оръжия в Космоса

16 Септември, 2026 19:49 588 44

  • космос-
  • русия-
  • нато-
  • ядрено оръжие-
  • сергей рябков

Днес Рябков - по време на пресконференция в Москва - отбеляза, че САЩ не са уведомили Русия за новите си оръжейни способности, но добави, че изявлението на Вашингтон не е било изненада

Правно обвързващ международен договор! Русия предлага международна спогодба, която да забрани разполагането на оръжия в Космоса - 1
Снимка: Shutterstock
Reuters Reuters

Все още има време да се предотврати надпревара във въоръжаването в Космоса чрез изготвянето на правно обвързващ международен договор, който да забрани разполагането на оръжия там. Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, който призова САЩ и други държави да загърбят скептицизма си към тази идея, предаде "Ройтерс".

Коментарът му идва по повод признанието от тази седмица на САЩ, че Пентагонът експлоатира оръжия в земната орбита - ключов момент в милитаризацията на Космоса. Командващият Космическите сили на САЩ Дъглас Шийс заяви, че военнослужещи от неговия вид въоръжени сили "управляват базирани в орбита оръжия, способни да защитят Обединените сили срещу атаки, осъществявани с помощта на космически средства".

Днес Рябков - по време на пресконференция в Москва - отбеляза, че САЩ не са уведомили Русия за новите си оръжейни способности, но добави, че изявлението на Вашингтон не е било изненада.

"Това не е нищо ново за нас. Ние следим всичко това, документираме го и си правим съответните изводи", подчерта той, като отбеляза, че Москва отдавна говори за необходимостта от договор, който да изключи използването на сила в космоса или заплахата със сила срещу обекти в космическото пространство.

По думите му "американците и другите западни страни, и по-специално британците, от години използват провокативни предлози, за да прикрият нежеланието си да предприемат стъпки в тази посока. Те търсят несъстоятелни аргументи, за да избегнат това, и се опитват да обърнат нещата, като ни обвиняват в действия, които според тях имат дестабилизиращ характер", изтъкна зам.-министърът.

Но допълни, че Русия смята, че "все още не е твърде късно да се създаде среда, която да предотврати надпревара във въоръжаването с нарастващ риск от открит конфликт в космическото пространство".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия

    12 10 Отговор
    Шегувам се, не спазвам договори

    19:52 16.09.2026

  • 2 Мишел

    11 12 Отговор
    След три месеца в космоса руският Старлинк забоксува.

    Коментиран от #7, #15

    19:52 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Като...оня международен

    11 6 Отговор
    Договор,.. Украйна да се откаже от 1650 ядрени бойни глави в замяна на...гарантиране на териториалната цялост на Независима УКРАЙНА от у Йло?
    Еееееееехехе

    Коментиран от #23

    19:53 16.09.2026

  • 5 Типично по рашистки

    12 8 Отговор
    Понеже Тотално изостават в космоса- хайде да не се бием там. Но навирят ли гребена, първи ще нарушат договора

    Коментиран от #12

    19:53 16.09.2026

  • 6 Раша трепери от страх

    9 10 Отговор
    да не я пуфнат от Космоса. 🥳🥳🥳🥳

    19:53 16.09.2026

  • 7 Той изобщо не

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Можа а ... тръгне,..не а...боксува
    Ха-ха-ха

    19:54 16.09.2026

  • 8 Европеец

    6 5 Отговор
    Късно, краварите вече разположиха официално,..... Може и вие и Китай да сте разположили, но да не гледаме междузвезденни войни

    Коментиран от #17

    19:55 16.09.2026

  • 9 Когато Русийката се разоръжи на Земята,

    8 8 Отговор
    тогава да мисли за Космоса.

    19:55 16.09.2026

  • 10 За Вас

    6 5 Отговор
    Май ще остане само да наблюдавате и да документирате какво правят другите!

    19:56 16.09.2026

  • 11 Муткурова , Пазарджик

    7 1 Отговор
    Хи хи ...казал вълка в овча кожа ..ей дядя дядка ...с. м.ятка

    19:57 16.09.2026

  • 12 Айде сега...

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Типично по рашистки":

    Лани... пен ДЕЛА Пиздюх...нацели Луната със БЕЗаналоговия корабль...ЛУНА 25...
    Ааааахахаха
    Сичко стана...тенекии у прашоляк

    Коментиран от #26

    19:57 16.09.2026

  • 13 Не разбирам

    6 5 Отговор
    Раша бъзика ли се или смята космическите учени за крепостни и т.пи копейки като стадото си.

    19:57 16.09.2026

  • 14 Свърши тя

    6 6 Отговор
    Русия е известна пред света като Лъжливото овчарче. ,🤥
    Вече става само за бъзик.

    19:59 16.09.2026

  • 15 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    От шест месеца Старлинк не работи над Иран.
    Ако бащата на Мъск не се беше срещнал
    с Дмитрий Баканов на форума в Петербург
    Старлинк можеше да не работи не само над Иран :)

    Коментиран от #21

    20:00 16.09.2026

  • 16 Краварски мечти

    4 5 Отговор
    Понеже цъфнахте на земята... започнахте пропаганда колко сме велики в космоса.
    Смях в залата.

    20:00 16.09.2026

  • 17 Не бързай

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Още не сме изстреляли македонските космонавти.

    Коментиран от #18

    20:01 16.09.2026

  • 18 Кубинска вуду бабушка

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не бързай":

    Ха бакалъм!

    20:01 16.09.2026

  • 19 Пламен

    5 4 Отговор
    Плаче им се на рашките за украинците Корольов и Глушко. :)

    20:02 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Беги леги.. лепилар

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Еееееееехехе
    Амуджистан е ум рело куче!
    НЕМА интернет ( като при педофило).. нема монголското ПВО, нема самальоти, корабли, НЕМА ги и козеловърите Аятоласи
    Еееееееехехе

    Коментиран от #27

    20:05 16.09.2026

  • 22 4567

    4 3 Отговор
    Сетила се Мара да се побара! Американците вече са си качили пушките в космоса.

    20:06 16.09.2026

  • 23 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Като...оня международен":

    Руски ядрени оръжия освен в окраина имаше в Казахстан и в Беларус.
    До сега не съм чувал Казахстан и Беларус да претендират
    че Русия им е вземала ядрените оръжия.
    Така, че тая мантра я забравете :)

    Коментиран от #28, #29, #32, #36

    20:08 16.09.2026

  • 24 стоян

    4 3 Отговор
    Другаре рузнаците искали да се забрани разполагането на оръжия в космоса - искат защото рузнаците не могат да произведат оръжия унищожаващи балестични ракети от космоса - или тъй наречения космически щит срещу балистични ракети който вече имат САЩ и се похвалиха преди седмица

    Коментиран от #30

    20:08 16.09.2026

  • 25 Ердоган

    3 1 Отговор
    като споразумението за защита на Украйна след предаването на ядрените оръжия. Подписа на русия струва колкото използвана тоалетна хартия

    20:10 16.09.2026

  • 26 Факт

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Айде сега...":

    Навремето.. БАЩАТА НА СЪВЕТСКАТА КОСМОНАВТИКА БЕШЕ...УКРАИНЕ:ЦА -- КОРОЛЬОВ!!
    А сега е бащицата... Пиздюх пе ДАЛА
    Факт

    20:11 16.09.2026

  • 27 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Беги леги.. лепилар":

    Умряло куче ... Ама не си видял какво е
    останало от американските бази в района.
    Вероятно сте прпуснали, но дори днес
    в някой медии имаше информация.

    Коментиран от #37

    20:12 16.09.2026

  • 28 стоян

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    До 23 ком - другар до 1990 няма рузки ядрени оръжия а бяха на сесесерето произведени в Днепропетровск който е в Украйна - това означава че са и на украинците и казахтанците

    Коментиран от #40

    20:13 16.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "стоян":

    Много филми гледаш :)
    Само до преди няколко месеца американците
    не можеха да си приберат хората от МКС.

    20:15 16.09.2026

  • 31 Защото

    2 1 Отговор
    само Китай и САЩ могат и ще сглупят,ако приемат!

    20:18 16.09.2026

  • 32 Украйна Сама

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    Се отказа, де БИЛ! Виж ДОГОВОРА!!

    Как си представяш,че някой може да им...ВЗЕМЕ ядреният Арсенал от 1650 я.Бойни глави ?!?)))

    20:18 16.09.2026

  • 33 Русия

    3 1 Отговор
    няма спазен договор!

    20:18 16.09.2026

  • 34 А руснаците

    1 0 Отговор
    защо разположиха Луна 25 на Луната?

    20:20 16.09.2026

  • 35 Запознат

    3 0 Отговор
    Затова пък рашките успяха да уцелят луната.

    20:20 16.09.2026

  • 36 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    не ги е нападнала все още!

    20:21 16.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Орешника

    3 1 Отговор
    нали може да лети в космоса и да се връща?

    Коментиран от #43

    20:23 16.09.2026

  • 39 По руското право

    1 1 Отговор
    на Путин ли?

    20:24 16.09.2026

  • 40 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "стоян":

    За първи път чувам, че в Днепропетровск са обогатявали уран.
    Правите ли разлика между носител и заряд, господин другарю :)

    20:24 16.09.2026

  • 41 ИНТЕРЕСНО?

    4 1 Отговор
    Ще предложи я, защото усети дебелия...

    20:25 16.09.2026

  • 42 Руснаците

    2 0 Отговор
    нямат космодрум!Казахстан им забрани ползване на Байконур!

    20:25 16.09.2026

  • 43 Ного ясно )))

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Орешника":

    Даже може а нацели и...2 тенекиени гаража на 60 км от целта
    Хихихихи

    20:26 16.09.2026

  • 44 Копейската мъка

    1 0 Отговор
    край няма.

    20:27 16.09.2026

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