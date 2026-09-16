Правно обвързващ международен договор! Русия предлага международна спогодба, която да забрани разполагането на оръжия в Космоса

Все още има време да се предотврати надпревара във въоръжаването в Космоса чрез изготвянето на правно обвързващ международен договор, който да забрани разполагането на оръжия там. Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, който призова САЩ и други държави да загърбят скептицизма си към тази идея, предаде "Ройтерс".
Коментарът му идва по повод признанието от тази седмица на САЩ, че Пентагонът експлоатира оръжия в земната орбита - ключов момент в милитаризацията на Космоса. Командващият Космическите сили на САЩ Дъглас Шийс заяви, че военнослужещи от неговия вид въоръжени сили "управляват базирани в орбита оръжия, способни да защитят Обединените сили срещу атаки, осъществявани с помощта на космически средства".
Днес Рябков - по време на пресконференция в Москва - отбеляза, че САЩ не са уведомили Русия за новите си оръжейни способности, но добави, че изявлението на Вашингтон не е било изненада.
"Това не е нищо ново за нас. Ние следим всичко това, документираме го и си правим съответните изводи", подчерта той, като отбеляза, че Москва отдавна говори за необходимостта от договор, който да изключи използването на сила в космоса или заплахата със сила срещу обекти в космическото пространство.
По думите му "американците и другите западни страни, и по-специално британците, от години използват провокативни предлози, за да прикрият нежеланието си да предприемат стъпки в тази посока. Те търсят несъстоятелни аргументи, за да избегнат това, и се опитват да обърнат нещата, като ни обвиняват в действия, които според тях имат дестабилизиращ характер", изтъкна зам.-министърът.
Но допълни, че Русия смята, че "все още не е твърде късно да се създаде среда, която да предотврати надпревара във въоръжаването с нарастващ риск от открит конфликт в космическото пространство".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия
19:52 16.09.2026
2 Мишел
Коментиран от #7, #15
19:52 16.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Като...оня международен
Еееееееехехе
Коментиран от #23
19:53 16.09.2026
5 Типично по рашистки
Коментиран от #12
19:53 16.09.2026
6 Раша трепери от страх
19:53 16.09.2026
7 Той изобщо не
До коментар #2 от "Мишел":Можа а ... тръгне,..не а...боксува
Ха-ха-ха
19:54 16.09.2026
8 Европеец
Коментиран от #17
19:55 16.09.2026
9 Когато Русийката се разоръжи на Земята,
19:55 16.09.2026
10 За Вас
19:56 16.09.2026
11 Муткурова , Пазарджик
19:57 16.09.2026
12 Айде сега...
До коментар #5 от "Типично по рашистки":Лани... пен ДЕЛА Пиздюх...нацели Луната със БЕЗаналоговия корабль...ЛУНА 25...
Ааааахахаха
Сичко стана...тенекии у прашоляк
Коментиран от #26
19:57 16.09.2026
13 Не разбирам
19:57 16.09.2026
14 Свърши тя
Вече става само за бъзик.
19:59 16.09.2026
15 Ами
До коментар #2 от "Мишел":От шест месеца Старлинк не работи над Иран.
Ако бащата на Мъск не се беше срещнал
с Дмитрий Баканов на форума в Петербург
Старлинк можеше да не работи не само над Иран :)
Коментиран от #21
20:00 16.09.2026
16 Краварски мечти
Смях в залата.
20:00 16.09.2026
17 Не бързай
До коментар #8 от "Европеец":Още не сме изстреляли македонските космонавти.
Коментиран от #18
20:01 16.09.2026
18 Кубинска вуду бабушка
До коментар #17 от "Не бързай":Ха бакалъм!
20:01 16.09.2026
19 Пламен
20:02 16.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Беги леги.. лепилар
До коментар #15 от "Ами":Еееееееехехе
Амуджистан е ум рело куче!
НЕМА интернет ( като при педофило).. нема монголското ПВО, нема самальоти, корабли, НЕМА ги и козеловърите Аятоласи
Еееееееехехе
Коментиран от #27
20:05 16.09.2026
22 4567
20:06 16.09.2026
23 Ами
До коментар #4 от "Като...оня международен":Руски ядрени оръжия освен в окраина имаше в Казахстан и в Беларус.
До сега не съм чувал Казахстан и Беларус да претендират
че Русия им е вземала ядрените оръжия.
Така, че тая мантра я забравете :)
Коментиран от #28, #29, #32, #36
20:08 16.09.2026
24 стоян
Коментиран от #30
20:08 16.09.2026
25 Ердоган
20:10 16.09.2026
26 Факт
До коментар #12 от "Айде сега...":Навремето.. БАЩАТА НА СЪВЕТСКАТА КОСМОНАВТИКА БЕШЕ...УКРАИНЕ:ЦА -- КОРОЛЬОВ!!
А сега е бащицата... Пиздюх пе ДАЛА
Факт
20:11 16.09.2026
27 Ами
До коментар #21 от "Беги леги.. лепилар":Умряло куче ... Ама не си видял какво е
останало от американските бази в района.
Вероятно сте прпуснали, но дори днес
в някой медии имаше информация.
Коментиран от #37
20:12 16.09.2026
28 стоян
До коментар #23 от "Ами":До 23 ком - другар до 1990 няма рузки ядрени оръжия а бяха на сесесерето произведени в Днепропетровск който е в Украйна - това означава че са и на украинците и казахтанците
Коментиран от #40
20:13 16.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ами
До коментар #24 от "стоян":Много филми гледаш :)
Само до преди няколко месеца американците
не можеха да си приберат хората от МКС.
20:15 16.09.2026
31 Защото
20:18 16.09.2026
32 Украйна Сама
До коментар #23 от "Ами":Се отказа, де БИЛ! Виж ДОГОВОРА!!
Как си представяш,че някой може да им...ВЗЕМЕ ядреният Арсенал от 1650 я.Бойни глави ?!?)))
20:18 16.09.2026
33 Русия
20:18 16.09.2026
34 А руснаците
20:20 16.09.2026
35 Запознат
20:20 16.09.2026
36 Защото
До коментар #23 от "Ами":не ги е нападнала все още!
20:21 16.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Орешника
Коментиран от #43
20:23 16.09.2026
39 По руското право
20:24 16.09.2026
40 Ами
До коментар #28 от "стоян":За първи път чувам, че в Днепропетровск са обогатявали уран.
Правите ли разлика между носител и заряд, господин другарю :)
20:24 16.09.2026
41 ИНТЕРЕСНО?
20:25 16.09.2026
42 Руснаците
20:25 16.09.2026
43 Ного ясно )))
До коментар #38 от "Орешника":Даже може а нацели и...2 тенекиени гаража на 60 км от целта
Хихихихи
20:26 16.09.2026
44 Копейската мъка
20:27 16.09.2026