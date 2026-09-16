Не достигат медици в спешното отделение на Националната кардиологична болница

Недостиг на лекари има в Спешното отделение на Националната кардиологична болница. От октомври ще са нужни поне трима лекари, съобщават от болницата.

Първо като медицинска сестра, а от една година – и като лекар, д-р Кристина Стефанова работи в Спешното отделение на Националната кардиологична болница.

„Почти на всяко дежурство има пациент, който оставя своя белег върху нас. Дали чрез метода, с който се е диагностицирал, с екипа, който се е формирал, или често с отношението му. Има някои хора, които идват, и си личи, че те се радват на лекарите, на професията и отчитат тяхната отдаденост“, казва д-р Кристина Стефанова.

Сега обаче тя избира да продължи пътя си в друга специалност и напуска Спешното отделение, макар че ще ѝ липсва.

„Хората бяха настървени да научат младите колеги – какви са новостите, как се работи и да им предадат знанията. Трудно ми беше да взема решението да напусна, но все пак следвам пътя си и се оказа, че болницата не разполага с това отделение“, казва д-р Кристина Стефанова.

Освен нея си тръгват и още двама лекари. Така лечебното заведение се оказва в затруднение. Директорът на болницата казва, че проблемът не е за първи път – миналата година по същото време отново са в сходна ситуация.

„В спешните отделения традиционно има голямо текучество, те са вход към медицината. Разчитаме предимно на млади колеги, които искат да натрупат практически опит. Искам да призова всички млади лекари, които искат да стартират кариерата си на добро място“, казва д-р Красимир Джинсов.

Директорът на болницата обясни, че в момента има трима лекари на пълен щат, останалите са на половин или четвърт щат. Д-р Джинсов казва и че е нужно на по-високо ниво да се мисли как възнаграждението в сектора да се подобри.

„Проблемът със заплащането е повсеместен и твърдо подкрепям лекарите в искането им за по-добро заплащане за всеки медицински специалист“, казва д-р Красимир Джинсов.

От болницата се надяват да намерят нови колеги възможно най-скоро.

На всеки 24 часа през болницата преминават по 20-30 пациенти. След по-малко от две седмици обаче броят на лекарите ще намалее и все още няма кандидати, които да заемат позициите им.

От болницата уверяват, че отделението няма да затваря врати. За да се случи това обаче, вероятно ще се наложи лекари от другите отделения да дават дежурства, за да се покрие графика.