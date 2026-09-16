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Не достигат медици в спешното отделение на Националната кардиологична болница

Не достигат медици в спешното отделение на Националната кардиологична болница

16 Септември, 2026 19:41 522 10

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Трима млади лекари напускат отделението едновременно

Не достигат медици в спешното отделение на Националната кардиологична болница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Недостиг на лекари има в Спешното отделение на Националната кардиологична болница. От октомври ще са нужни поне трима лекари, съобщават от болницата.

Първо като медицинска сестра, а от една година – и като лекар, д-р Кристина Стефанова работи в Спешното отделение на Националната кардиологична болница.

„Почти на всяко дежурство има пациент, който оставя своя белег върху нас. Дали чрез метода, с който се е диагностицирал, с екипа, който се е формирал, или често с отношението му. Има някои хора, които идват, и си личи, че те се радват на лекарите, на професията и отчитат тяхната отдаденост“, казва д-р Кристина Стефанова.

Сега обаче тя избира да продължи пътя си в друга специалност и напуска Спешното отделение, макар че ще ѝ липсва.

„Хората бяха настървени да научат младите колеги – какви са новостите, как се работи и да им предадат знанията. Трудно ми беше да взема решението да напусна, но все пак следвам пътя си и се оказа, че болницата не разполага с това отделение“, казва д-р Кристина Стефанова.

Освен нея си тръгват и още двама лекари. Така лечебното заведение се оказва в затруднение. Директорът на болницата казва, че проблемът не е за първи път – миналата година по същото време отново са в сходна ситуация.

„В спешните отделения традиционно има голямо текучество, те са вход към медицината. Разчитаме предимно на млади колеги, които искат да натрупат практически опит. Искам да призова всички млади лекари, които искат да стартират кариерата си на добро място“, казва д-р Красимир Джинсов.

Директорът на болницата обясни, че в момента има трима лекари на пълен щат, останалите са на половин или четвърт щат. Д-р Джинсов казва и че е нужно на по-високо ниво да се мисли как възнаграждението в сектора да се подобри.

„Проблемът със заплащането е повсеместен и твърдо подкрепям лекарите в искането им за по-добро заплащане за всеки медицински специалист“, казва д-р Красимир Джинсов.

От болницата се надяват да намерят нови колеги възможно най-скоро.

На всеки 24 часа през болницата преминават по 20-30 пациенти. След по-малко от две седмици обаче броят на лекарите ще намалее и все още няма кандидати, които да заемат позициите им.

От болницата уверяват, че отделението няма да затваря врати. За да се случи това обаче, вероятно ще се наложи лекари от другите отделения да дават дежурства, за да се покрие графика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОКО И ШИШИ

    10 1 Отговор
    Да идат да си ги приберат от Германия. Нали ги караха да работят за 1000 евро.

    19:45 16.09.2026

  • 2 Изгонихте създателя на болницата

    5 2 Отговор
    Сега разбрахте че неможете да си създаване кадри

    19:47 16.09.2026

  • 3 Защо

    12 0 Отговор
    Трудна и отговорна е лекарската професия.Учи се 6 гждшнш след гимназия която си завършил с отличие и после още 5 години специализация мин.Не може лекар да получава по малко от хора едва хванали средно и работещи проста работа колкото и да им се вижда трудно.А пък тези направо спасяват хора в то во спешно.Народ който нарича инженера инжинерчето,лекаря докторчето и се подиграва на учителите нищо добро не заклужава осве да го лекуват пакита,индийци и др.подобни.

    19:56 16.09.2026

  • 4 Нормално

    4 1 Отговор
    Там бяха светилата възрастните свестните, но откак хабибитата завладяха Александровска всички сърбежи там тичат. В НКК стажуват, а за работа кандидатстват в Чилов затова няма кадри.

    19:57 16.09.2026

  • 5 Така

    4 3 Отговор
    Ще бъде,като не се приема закон,след завършване поне пет години да практикуват в България

    Коментиран от #10

    20:05 16.09.2026

  • 6 Стига

    3 0 Отговор
    В капитализма - буржоазната диктатура - търговската олигархия, няма дефицит. Дефицитът е дефицит на пари, само.

    Коментиран от #9

    20:11 16.09.2026

  • 7 Чико

    1 0 Отговор
    Само ще споделя, че за моите 57 години от тази болница съм супер разочарован. Имах кардиологичен проблем, а прегледа беше пълна порнография поне докато не обмисля предложението за операция. Като усети доктора, че мога и да се съглася и обърна палачинката. Много лицемерно и грозно. Няма да им стъпя никога и разказвам на всеки да не стъпва.

    20:12 16.09.2026

  • 8 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Цялата болница върви към закриване.От неврологичното отделение също напускат.От Аджи Бадем се гласят да я купят.

    20:20 16.09.2026

  • 9 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Стига":

    При лошия капитализъм Докторите са най богатите,ако още не си разбрал.Там образованието и труда се ценят

    20:21 16.09.2026

  • 10 Ми тъй де

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така":

    Плюс закон за да можеш да пишеш по форумите задължително пет години на село, като реален производител на продукция. 🐷🐑🍅🥒🧄🚜

    20:22 16.09.2026

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