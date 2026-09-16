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Български евродепутат с категорична критика към Урсула фон дер Лайен

Български евродепутат с категорична критика към Урсула фон дер Лайен

16 Септември, 2026 19:32, обновена 16 Септември, 2026 19:34 1 399 41

  • станислав стоянов-
  • евродепутат-
  • урсула фон дер лайен

Станислав Стоянов опонира на нейното изявление за “Състояние на съюза“

Български евродепутат с категорична критика към Урсула фон дер Лайен - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският евродепутат от “Възраждане” с участие в ключов дебат в Европейския парламент. Станислав Стоянов, който е и председател на европейската партия “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група, се включи с изказване в дебата, провокиран от речта на председателя на Европейската комисия.

Станислав Стоянов отправи категорична критика към Урсула фон дер Лайен по отношение на нейното изявление “Състояние на съюза“.

“Обединена Европа беше мечта за поколения европейци – мечта за сигурност, свобода, благоденствие и достойно бъдеще. Днес тази мечта е подменена, а вие продължавате да ни пробутвате стария ѝ образ. Европейците виждат друга реалност: неконтролирана миграция, социално напрежение, скъпа енергия, загуба на индустрии и все по-трудно

достижим достоен живот. Частни и корпоративни интереси изместват тези на гражданите, а решенията се вземат все по-далеч от тях. Старата европейска мечта вече не съществува. Съвсем наскоро исландците показаха, че все повече европейци търсят нов път. Европа има нужда от нова мечта – за реформиран съюз на суверенни държави, стъпил отново на здрава основа. Съюз, изграден по волята на европейските народи, а не на неизбирани началници. Европа има нужда от нещо ново и то вече се заражда.”, каза Станислав Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точни казано

    49 5 Отговор
    Либералите на боклука щом харесват урсулът

    19:37 16.09.2026

  • 2 Гост

    19 35 Отговор
    България оцеля 500 години турско робство, но дали ще оцелее 5 години регресивно понеже Мунчо здраво се е захванал да затрие и последния българин.

    Коментиран от #11, #40

    19:39 16.09.2026

  • 3 Депутат

    10 47 Отговор
    Този само се води български. Иначе си е руски депутат.

    Коментиран от #6

    19:39 16.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РЕАЛИСТ

    48 4 Отговор
    Каза им го. За влизане в ЕС само Исландия прави референдум и отхвърли идеята. За излизане от ЕС Великобритания направи референдум и го напусна. Нито една държава не е приела еврото с референдум. Правен е само в Дания и е отхвърлено еврото.

    19:40 16.09.2026

  • 6 Факт

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "Депутат":

    Не те слуша главата

    19:41 16.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 доринк

    11 39 Отговор
    Започвам да чета:


    Български евро депутат от Възраждане....


    Спирам да чета.

    Коментиран от #12, #24, #33

    19:44 16.09.2026

  • 9 То пък

    6 31 Отговор
    един депутат , срам да те хване !

    19:45 16.09.2026

  • 10 козлодуйски бряг

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Помак":

    Отпуска е, ще пече чушки.

    Коментиран от #16

    19:46 16.09.2026

  • 11 ганев

    35 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    АЛООУ..НЕ МУНЧО..А ЕС..И УРСУЛИТЕ..ЗАКОПАВАТ БЪЛГАРИЯ

    19:47 16.09.2026

  • 12 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    16 4 Отговор

    До коментар #8 от "доринк":

    ИСТИНАТА...БОЛИ ГОСПОЖО..КАТО НЕ УМЕЕТЕ ..НЕ ЧЕТЕТЕ

    19:48 16.09.2026

  • 13 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    20 3 Отговор
    ЩЕ ИМА..НЮРНБЕРГСКИ..ПРОЦЕС..И УРСУЛИТЕ ЩЕ..ПРИСЪСТВАТ...АМА..ЩЕ МИГАТ НА ПАРЦАЛИ

    Коментиран от #35

    19:51 16.09.2026

  • 14 Хубаво

    20 3 Отговор
    И го е казал!

    19:51 16.09.2026

  • 15 Браво на

    27 4 Отговор
    Станислав Стоянов ! Евала

    19:51 16.09.2026

  • 16 Помак

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "козлодуйски бряг":

    Е простено му е ...това са хубавите неща от живота ...на зима ще мези...и да го поздравиш от мен бати му Помито на галено са каз аз

    19:52 16.09.2026

  • 17 В България не сме роби

    17 2 Отговор
    На някакви от никому неизбирани началници. Има и малко атлантенца-роби но те не са фактор и са незначителен %

    19:54 16.09.2026

  • 18 Само да добавя

    17 4 Отговор
    А аз не очаквам нищо от ЕС, дорогой! Ще се дават пари на нациския режим на Украйна, ще се въоръжаваме до зъби вместо да се мисли за добруването на народите в мир, сговор и съзидание. Не вярвам на урсулицата!!!

    Коментиран от #25

    19:54 16.09.2026

  • 19 От 35-ия пол

    3 2 Отговор
    На мен пък ми харесва Европа на 72-та пола. Това е то демокрация!

    19:57 16.09.2026

  • 20 Урсула фон дер Лайен

    17 3 Отговор
    продължава да ни пробутва лъжи и тъпотии. След Ковида Европа се превърна съсипана деиндустриализирана територия, нацистки коптор управляван от луди хора

    19:57 16.09.2026

  • 21 С една дума

    4 9 Отговор
    Копейкаджии! Ама работещи за евра!

    19:59 16.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 гост

    3 4 Отговор
    От Възраждане.....да се изреже като за последно..

    20:02 16.09.2026

  • 24 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "доринк":

    Дирник, да го беше прочел.

    20:03 16.09.2026

  • 25 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Само да добавя":

    ............да мислим като Путин, за народите нали...нямате аналог проруските чехли.

    20:04 16.09.2026

  • 26 ?????

    3 0 Отговор
    Уф не разбрах кво лошо написах като споменах че Гюров и Кандев май ще гледат втория тур през крив макарон щото Възраждане добре дозират кампанията си та ме изтриха.
    Бях доста по-въздържан от сега.

    Коментиран от #27, #28, #29

    20:05 16.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ?????

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "?????":

    Фактите имат странна модерация.
    Надявам се ще им се върне.

    Коментиран от #39

    20:09 16.09.2026

  • 30 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    1 2 Отговор
    Може би е трябвало да я ....НАПСУВА ! Така е честно и директно !

    20:09 16.09.2026

  • 31 маке

    1 1 Отговор
    Браво, умен политик

    20:10 16.09.2026

  • 32 кумчо ВЪЛЧО

    3 0 Отговор
    Ех , що го нямаше наш Бойчо там , че да я нарече на малко име , да я запрегръща , разцелува , изтъпанчен с ръка в джоба ! Язък !

    Коментиран от #41

    20:12 16.09.2026

  • 33 ЧЕТИ бре ЧЕТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "доринк":

    Както четеше Шиши , Боко, Асен...
    Ще научиш нещо. Сигурен съм

    20:15 16.09.2026

  • 34 На БАБА фърчилото

    0 0 Отговор
    Разни ЕВРОбюрократи , живеещи охолно , с високи заплати , големи привилегии , разглезени от потоците пари , които текат към тях от нашите джобове !!!
    Каво мислите , че ще кажат и че мислят....Ала бала , тинтири минтири , джабала джубала
    Говорят само празни приказки и лозунги !
    Аман от ПСИХОПАТИ !

    20:15 16.09.2026

  • 35 Ще има процес но няма да е Нюрнбергски

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    а ще е Нюрбургрингски. Защо? Ами защото на бая индивиди ще им сложим "рингове" и на пистата ще има место за всичкииииии

    20:16 16.09.2026

  • 36 Откачила ве щица

    0 1 Отговор
    Кани Канада за член на ЕС. Тотално е превъртяла. Не че Дони ще разреши, така че...

    20:19 16.09.2026

  • 37 Някой

    1 0 Отговор
    Копейките от всички страни обединение до победата да живее Раша. 🌟🔥🌞🌞🌝

    20:21 16.09.2026

  • 38 Дедо

    0 1 Отговор
    Крава ли го е близнала по челото ,че му е завъртян алаброса на тоя сладуран.

    20:21 16.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Да бе!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    България е видяла сметката на по големи и страшни съюзи, ще унищожи и този гейсъюз на педофили-нацисти!

    20:22 16.09.2026

  • 41 Тервел

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "кумчо ВЪЛЧО":

    Говориш за наперения наш Бойко , който пред Ердоган се превръща в свита и разтреперена ханъма.

    20:23 16.09.2026

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