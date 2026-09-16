Български евродепутат с категорична критика към Урсула фон дер Лайен

Българският евродепутат от “Възраждане” с участие в ключов дебат в Европейския парламент. Станислав Стоянов, който е и председател на европейската партия “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група, се включи с изказване в дебата, провокиран от речта на председателя на Европейската комисия.
Станислав Стоянов отправи категорична критика към Урсула фон дер Лайен по отношение на нейното изявление “Състояние на съюза“.
“Обединена Европа беше мечта за поколения европейци – мечта за сигурност, свобода, благоденствие и достойно бъдеще. Днес тази мечта е подменена, а вие продължавате да ни пробутвате стария ѝ образ. Европейците виждат друга реалност: неконтролирана миграция, социално напрежение, скъпа енергия, загуба на индустрии и все по-трудно
достижим достоен живот. Частни и корпоративни интереси изместват тези на гражданите, а решенията се вземат все по-далеч от тях. Старата европейска мечта вече не съществува. Съвсем наскоро исландците показаха, че все повече европейци търсят нов път. Европа има нужда от нова мечта – за реформиран съюз на суверенни държави, стъпил отново на здрава основа. Съюз, изграден по волята на европейските народи, а не на неизбирани началници. Европа има нужда от нещо ново и то вече се заражда.”, каза Станислав Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точни казано
19:37 16.09.2026
2 Гост
Коментиран от #11, #40
19:39 16.09.2026
3 Депутат
Коментиран от #6
19:39 16.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 РЕАЛИСТ
19:40 16.09.2026
6 Факт
До коментар #3 от "Депутат":Не те слуша главата
19:41 16.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 доринк
Български евро депутат от Възраждане....
Спирам да чета.
Коментиран от #12, #24, #33
19:44 16.09.2026
9 То пък
19:45 16.09.2026
10 козлодуйски бряг
До коментар #7 от "Помак":Отпуска е, ще пече чушки.
Коментиран от #16
19:46 16.09.2026
11 ганев
До коментар #2 от "Гост":АЛООУ..НЕ МУНЧО..А ЕС..И УРСУЛИТЕ..ЗАКОПАВАТ БЪЛГАРИЯ
19:47 16.09.2026
12 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #8 от "доринк":ИСТИНАТА...БОЛИ ГОСПОЖО..КАТО НЕ УМЕЕТЕ ..НЕ ЧЕТЕТЕ
19:48 16.09.2026
13 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
Коментиран от #35
19:51 16.09.2026
14 Хубаво
19:51 16.09.2026
15 Браво на
19:51 16.09.2026
16 Помак
До коментар #10 от "козлодуйски бряг":Е простено му е ...това са хубавите неща от живота ...на зима ще мези...и да го поздравиш от мен бати му Помито на галено са каз аз
19:52 16.09.2026
17 В България не сме роби
19:54 16.09.2026
18 Само да добавя
Коментиран от #25
19:54 16.09.2026
19 От 35-ия пол
19:57 16.09.2026
20 Урсула фон дер Лайен
19:57 16.09.2026
21 С една дума
19:59 16.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 гост
20:02 16.09.2026
24 Фройд
До коментар #8 от "доринк":Дирник, да го беше прочел.
20:03 16.09.2026
25 гост
До коментар #18 от "Само да добавя":............да мислим като Путин, за народите нали...нямате аналог проруските чехли.
20:04 16.09.2026
26 ?????
Бях доста по-въздържан от сега.
Коментиран от #27, #28, #29
20:05 16.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ?????
До коментар #26 от "?????":Фактите имат странна модерация.
Надявам се ще им се върне.
Коментиран от #39
20:09 16.09.2026
30 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
20:09 16.09.2026
31 маке
20:10 16.09.2026
32 кумчо ВЪЛЧО
Коментиран от #41
20:12 16.09.2026
33 ЧЕТИ бре ЧЕТИ
До коментар #8 от "доринк":Както четеше Шиши , Боко, Асен...
Ще научиш нещо. Сигурен съм
20:15 16.09.2026
34 На БАБА фърчилото
Каво мислите , че ще кажат и че мислят....Ала бала , тинтири минтири , джабала джубала
Говорят само празни приказки и лозунги !
Аман от ПСИХОПАТИ !
20:15 16.09.2026
35 Ще има процес но няма да е Нюрнбергски
До коментар #13 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":а ще е Нюрбургрингски. Защо? Ами защото на бая индивиди ще им сложим "рингове" и на пистата ще има место за всичкииииии
20:16 16.09.2026
36 Откачила ве щица
20:19 16.09.2026
37 Някой
20:21 16.09.2026
38 Дедо
20:21 16.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Да бе!
До коментар #2 от "Гост":България е видяла сметката на по големи и страшни съюзи, ще унищожи и този гейсъюз на педофили-нацисти!
20:22 16.09.2026
41 Тервел
До коментар #32 от "кумчо ВЪЛЧО":Говориш за наперения наш Бойко , който пред Ердоган се превръща в свита и разтреперена ханъма.
20:23 16.09.2026