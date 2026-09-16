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Вигенин: ЕП одобри по-бързи процедури в отбраната, но при високи трудови и екологични стандарти

Вигенин: ЕП одобри по-бързи процедури в отбраната, но при високи трудови и екологични стандарти

16 Септември, 2026 19:43 348

  • кристиан вигенин-
  • отбрана

Вигенин акцентира, че по-силната европейска отбрана трябва да направи континента по-сигурна територия

Вигенин: ЕП одобри по-бързи процедури в отбраната, но при високи трудови и екологични стандарти - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес Европейският парламент прие регламента за ускоряване на издаването на разрешения за проекти за отбранителна готовност, по който българският евродепутат Кристиан Вигенин е докладчик от Групата на социалистите и демократите. Новите правила целят да съкратят и направят по-предвидими административните процедури за стратегически отбранителни проекти, като същевременно запазят изискванията за опазване на околната среда, здравето и безопасността. Регламентът е част от пакета за отбранителна готовност на ЕС /Defence Readiness Omnibus/.

По време на дебатите в Страсбург евродепутатът заяви подкрепата на социалистите в ЕП за целта на Регламента: да се ускори издаването на разрешения за проекти за отбранителна готовност. „Европа инвестира повече в отбраната и ние трябва по-бързо да превърнем тези инвестиции в реални способности и в инфраструктура, която да ги поддържа“, подчерта Вигенин.

Той уточни обаче, че бързината не може да бъде за сметка на безопасността. „Работихме, за да гарантираме, че по-кратките срокове няма да означават по-ниски екологични или трудови стандарти и няма да доведат до рискове за здравето и живота на хората. Процедурите трябва да бъдат по-бързи, но качеството на оценка на проектите трябва да остане същото“, смята евродепутатът.

Вигенин акцентира, че по-силната европейска отбрана трябва да направи континента по-сигурна територия, като същевременно запази социалния модел, общественото здраве и демократичните ценности.

„И ако Европа може да направи процедурите по-бързи и по-предвидими в отбраната, трябва да се стремим към същата ефективност и в други стратегически области - здравеопазването, водите, транспорта и критичната инфраструктура“, заяви в пленарната зала евродепутатът. Според него сигурността има много измерения: „Тя означава да можем да защитаваме европейската територия, но също така да имаме силни общества, устойчива инфраструктура и капацитет да защитаваме хората, когато настъпят кризи. Отбранителната готовност и устойчивостта на обществото трябва да вървят ръка за ръка.“

В заключение Вигенин призова правителствата да преминат към прилагане на новото законодателство.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: ЕП одобри по-бързи процедури в отбраната, но при високи трудови и екологични стандарти


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