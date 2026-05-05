Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Колко време отнема създаването на нова кола днес? Ще се изненадате!

Колко време отнема създаването на нова кола днес? Ще се изненадате!

5 Май, 2026 09:54 1 593 17

  • автомобил-
  • производство-
  • време

Или как източната технологична инвазия съкрати времето за разработка трикратно и защо традиционните гиганти са застрашени от изчезване

Колко време отнема създаването на нова кола днес? Ще се изненадате! - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Кошмарът на традиционните автомобилни производители вече има конкретно измерение и то е 18 месеца. Докато старите европейски и американски грандове все още се лутат в петгодишни цикли на разработка, китайските им конкуренти буквално пренаписват законите на индустрията. До 2026 година Изтокът планира да превърне създаването на нов модел в спринт, който оставя Запада без дъх. Това не е просто оптимизация, а истинска технологична инвазия, която променя правилата на играта завинаги.

Разковничето на тази феноменална скорост не е в магията, а в пълната независимост. Китайските компании изхвърлиха на боклука тромавата координация с външни доставчици. Те сами коват бъдещето си – от сглобяването на батериите до проектирането на чипове и писането на собствени софтуерни екосистеми. Към това добавяме и мощното навлизане на изкуствения интелект, който позволява виртуално тестване на всеки болт и гайка. Физическите прототипи вече са почти отживелица, а модулните платформи се подреждат с лекотата на детски конструктор. Нещо повече – инженери по целия свят работят в денонощен режим, препредавайки си проектите като щафета, за да не спира работата нито за секунда.

Резултатите от този „автомобилен блицкриг“ са повече от стряскащи. Да вземем за пример Leapmotor – компанията показа своята концепция B10 през есента на 2024 година, а само 12 месеца по-късно колата вече беше по пътищата. За невероятно краткия период от 16 месеца те успяха да лансират цели пет нови продукта. Това темпо е нечувано за досегашните стандарти на индустрията и показва, че гъвкавостта е новото злато.

Не по-малко впечатляващ е случаят с Omoda 5. Моделът, който е част от голямото семейство на Chery, беше адаптиран към строгите европейски изисквания за окачване, спирачки и управление само за шест седмици. И докато говорим за мащаби, BYD буквално взривиха пазара, представяйки 10 нови модела за по-малко от година и половина. Това е повече, отколкото много утвърдени марки пускат за цяло десетилетие.

Западните „бавни гиганти“ са притиснати до стената. Ако не намерят начин да скъсят дистанцията и да ускорят своите тромави процеси, рискуват да се превърнат в красиви музейни експонати, докато китайските машини завладяват асфалта със скоростта на светлината.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    15 0 Отговор
    Хората работят, не си чешат езиците и мъдрят санкции.

    Коментиран от #5

    10:10 05.05.2026

  • 2 Анонимен

    12 0 Отговор
    С тази бюрокрация нямат никакъв шанс.

    Коментиран от #6, #7

    10:12 05.05.2026

  • 3 инж. Минчев

    11 9 Отговор
    Дрън, та дрън, та дрън, та дрън! Нищо от статията не е положително.
    1. Китайските автомобили не са така кигурни като европейските.
    2. Сглобяват ги роботи и работници в полу-робски условия! Няма добро заплащане, няма хубави столове, няма възможност да си купиш собствено жилище и кола: живееш в работническо общежитие в полу-затворнически режим. Няма синдикална защита, както в Европа и САЩ!
    3. Сервизното обслужване на китайските автомобили е кошмар.
    4. Китайските комунисти искат да повторят успеха на японците отпреди 40 години, нищо повече! И ще оставят милиони европейци, включително българи, без работа за тоя що духа!
    И се предполага, че това е нещо много готино, на което трябва да се кефим?

    Коментиран от #8

    10:15 05.05.2026

  • 4 Факти

    7 3 Отговор
    Края на Европа каквато познавахме приключи! Китай новия Хегемон на Света , ще определя кой да остане и кой да изчезне !!!

    10:18 05.05.2026

  • 5 инж. Минчев

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Кои хора? Китайските пишман комунисти, които искат да ни продават капитализъм ли? Знаеш ли как работят? Пожелавам ти и на теб да работиш така, като много знаеш. Щото аз съм виждал точно как работят.

    Коментиран от #13

    10:18 05.05.2026

  • 6 Робот

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Бюрокрацията е огромен проблем, но да не забравяме две български поговорки. " Бързата работа-срам за майстора" и " Бързата кучка слепи ги ражда". Вариации на тези поговорки има във всички древни народи.

    10:19 05.05.2026

  • 7 инж. Минчев

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Заради тази бюрокрация имаш Euro NCAP рейтинги, които пазят живота на хората, еко норми и прочие.

    Коментиран от #17

    10:22 05.05.2026

  • 8 ои8уйхътгрф

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "инж. Минчев":

    Я бегом да ближеш на баба си минджътъ...

    1- Прав си, китайските коли не са толкова сигурни колкото иврупейските... С около 30% ПО-СИГУРНИ СА...
    2- Сглобяват ги роботи- вярно е... Другото е ГНУСНА ЛЪЖА
    3- Вярно е кошмар сервизното обслужване, ама за гнусните клоуни като теб- за 150 000км. китаеца ми НЯМА НИТО ЕДНА ПОВРЕДА, само масла и филтри сменям
    4- Без работа ще останат такива като теб дето НИЩО НЕ МОГАТ...

    10:28 05.05.2026

  • 9 Неразбиращ

    3 1 Отговор
    Появата на китайски автомобили по нищо не може да гарантира, че се предвижда ангажимент към поддръжка за дълга експлоатация. Да не се случи като часовници- еднодневки...Тогава ще си говорим пак и как собственици на китайски ламарини ще си хапят устите за направения избор. Защото това бързо предлагане на нови модели рязко ще обезцени предходните, и тогава...Ще поживеем и ще видим!!! За мен както бързо се наситихме на китайските дрънкулки в магазини по 1 лев, така ще бъде и с тези измишльотини...

    10:36 05.05.2026

  • 10 дън сяо пин

    4 1 Отговор
    От 10 години живея в Китай,тук 99% от Българите няма да изкарат и месец, не всичко е цветя рози и юани.

    10:38 05.05.2026

  • 11 Позитивно мислещ

    2 0 Отговор
    Появата на китайски автомобили по нищо не може да гарантира, че се предвижда ангажимент към поддръжка за дълга експлоатация. Да не се случи като часовници- еднодневки...Тогава ще си говорим пак и как собственици на китайски ламарини ще си хапят устите за направения избор. Защото това бързо предлагане на нови модели рязко ще обезцени предходните, и тогава...Ще поживеем и ще видим!!! За мен както бързо се наситихме на китайските дрънкулки в магазини по 1 лев, така ще бъде и с тези измишльотини...

    Коментиран от #15

    10:38 05.05.2026

  • 12 Ядец

    3 1 Отговор
    Оксиморон - китаец произвежда кола ! ! !

    Коментиран от #16

    10:39 05.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 авантгард

    4 0 Отговор
    Ха, виждало било то....
    Най-модерните развойни и производствени структури са в Китай.
    Не ти харесвал техния комунизъм?
    Чеши езика, до там си.
    Резултатите от ефективността им са налице.

    10:40 05.05.2026

  • 15 Номерът на китайката

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Позитивно мислещ":

    Южно корейските Деу, Киа и Хюндай също започнаха от нулата малко по-рано.

    10:47 05.05.2026

  • 16 Будител

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ядец":

    Произвеждат и то много. Индия също произвежда.

    10:51 05.05.2026

  • 17 Будител

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "инж. Минчев":

    Я питай паметниците и кръстовете с които са осеяни пътищата на България. Все с европейски автомобили са умрели.

    10:55 05.05.2026