Mercedes минава на рециклиран алуминий за бъдещите си електромобили

Mercedes-Benz ще се превърне в първия автомобилен производител на Стария континент, който внедрява в серийно производство иновативната сплав Hydro CIRCAL. За разлика от досегашните стандарти, където преработеният компонент беше едва една четвърт, новата суровина ще се състои от най-малко 75% рециклиран алуминиев скрап, добит от бракувани превозни средства, сгради и демонтирана инфраструктура.

Преодолявайки досегашните инженерни ограничения, новият материал покрива безкомпромисните изисквания за структурна якост, усукване и безопасност. Това позволява на германската марка да го използва не просто за вторични декоративни елементи, а за изграждане на носещите конструкции и силовия скелет на автомобила, силно ограничавайки добива на първични руди.

За да подсигури останалата част от нуждите си, щабквартирата в Щутгарт продължава съвместната си работа с норвежкия гигант Hydro за доставката на нискоемисионния метал Hydro REDUXA, произвеждан с чиста енергия от възобновяеми източници.

Дългосрочното сътрудничество между двете компании, поставено през 2022 година, навлиза в нов етап с фокус върху регионализацията на доставките. Концентрирането на добива и обработката изцяло в границите на Европа цели да скъси транспортните маршрути, да редуцира логистичния въглероден отпечатък и да предпази производствените линии от геополитически трутресения.

Въпреки че от германския концерн все още запазват в тайна точните имена на първите серийни автомобили, базирани на новата технология, вече е потвърдено, че иновативният алуминий ще дебютира при предстоящите флагмански електрически модели на марката.