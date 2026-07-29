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Mercedes минава на рециклиран алуминий за бъдещите си електромобили

Mercedes минава на рециклиран алуминий за бъдещите си електромобили

29 Юли, 2026 11:39 607 9

  • mercedes-benz-
  • рециклиран алуминий-
  • електромобили-
  • производство

Германският премиум гигант предприема смела стъпка към въглеродна неутралност, като трикратно увеличава употребата на преработен метал в каросериите на следващото си поколение акумулаторни модели

Mercedes минава на рециклиран алуминий за бъдещите си електромобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz ще се превърне в първия автомобилен производител на Стария континент, който внедрява в серийно производство иновативната сплав Hydro CIRCAL. За разлика от досегашните стандарти, където преработеният компонент беше едва една четвърт, новата суровина ще се състои от най-малко 75% рециклиран алуминиев скрап, добит от бракувани превозни средства, сгради и демонтирана инфраструктура.

Преодолявайки досегашните инженерни ограничения, новият материал покрива безкомпромисните изисквания за структурна якост, усукване и безопасност. Това позволява на германската марка да го използва не просто за вторични декоративни елементи, а за изграждане на носещите конструкции и силовия скелет на автомобила, силно ограничавайки добива на първични руди.

За да подсигури останалата част от нуждите си, щабквартирата в Щутгарт продължава съвместната си работа с норвежкия гигант Hydro за доставката на нискоемисионния метал Hydro REDUXA, произвеждан с чиста енергия от възобновяеми източници.

Дългосрочното сътрудничество между двете компании, поставено през 2022 година, навлиза в нов етап с фокус върху регионализацията на доставките. Концентрирането на добива и обработката изцяло в границите на Европа цели да скъси транспортните маршрути, да редуцира логистичния въглероден отпечатък и да предпази производствените линии от геополитически трутресения.

Въпреки че от германския концерн все още запазват в тайна точните имена на първите серийни автомобили, базирани на новата технология, вече е потвърдено, че иновативният алуминий ще дебютира при предстоящите флагмански електрически модели на марката.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кажи

    2 0 Отговор
    Бате, германците не си ли разказаха играта сами!? Мерцедес ми беше любимият автомобил, защото беше мощен и бърз като Порше например, но същевременно и много луксозен. А сега го превърнаха в сбирток от тециклаж и китайски телевизори!!!

    Коментиран от #2

    11:45 29.07.2026

  • 2 хъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кажи":

    Mercedes след 2000-ната година не става. Обожавам класическите Мерцедеси - надеждност, класа и стил, които правят впечатление на пътя.

    Коментиран от #4

    11:51 29.07.2026

  • 3 Германските Автомобили при Руските Щайги

    2 0 Отговор
    😂защо Германските автомобили губят пазара в Китай?

    11:53 29.07.2026

  • 4 Кажи

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    Верно? Удоволствие за мен е да срещна ценител! За мен стават до около 2018г.! Още всичко е истинско, екраните са достатъчни, но минималистични, и V-8 не е екзотика!

    11:57 29.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    НОВА кола от материали ВТОРА УПОТРЕБА🤔

    12:03 29.07.2026

  • 6 Наблюдател

    1 2 Отговор
    Много екологично решение. Е, батерията е от редки отровни елементи, добивът на които съсипва природата, но това става в Третия свят, далеч от Германия и погледите на купувачите. То и зелената електроенергия обезобразява природата, перки, фотоволтаици, малки вецове, но това пък съвсем не се брои.

    Коментиран от #9

    12:12 29.07.2026

  • 7 Рециклирани

    2 0 Отговор
    матеряли, веганска кожа... остава и паси и купе да е от бамбук. ГолЕм го вадят от Брюксел на Русия, ама изобщо не усещат какъ още по-голЕм си го навряха и че скоро макри като МБ, Порше ще си ги глеаме и спомняме с умилне гледайки картини от дъвки Турбо...

    13:27 29.07.2026

  • 8 Мерцедес означава лукс, а

    1 0 Отговор
    Тия ми се хвалят, че щели да го правят от вторични суровини!!! И после - що фалирали!

    13:28 29.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.