Mercedes минава на рециклиран алуминий за бъдещите си електромобили

Mercedes-Benz ще се превърне в първия автомобилен производител на Стария континент, който внедрява в серийно производство иновативната сплав Hydro CIRCAL. За разлика от досегашните стандарти, където преработеният компонент беше едва една четвърт, новата суровина ще се състои от най-малко 75% рециклиран алуминиев скрап, добит от бракувани превозни средства, сгради и демонтирана инфраструктура.
Преодолявайки досегашните инженерни ограничения, новият материал покрива безкомпромисните изисквания за структурна якост, усукване и безопасност. Това позволява на германската марка да го използва не просто за вторични декоративни елементи, а за изграждане на носещите конструкции и силовия скелет на автомобила, силно ограничавайки добива на първични руди.
За да подсигури останалата част от нуждите си, щабквартирата в Щутгарт продължава съвместната си работа с норвежкия гигант Hydro за доставката на нискоемисионния метал Hydro REDUXA, произвеждан с чиста енергия от възобновяеми източници.
Дългосрочното сътрудничество между двете компании, поставено през 2022 година, навлиза в нов етап с фокус върху регионализацията на доставките. Концентрирането на добива и обработката изцяло в границите на Европа цели да скъси транспортните маршрути, да редуцира логистичния въглероден отпечатък и да предпази производствените линии от геополитически трутресения.
Въпреки че от германския концерн все още запазват в тайна точните имена на първите серийни автомобили, базирани на новата технология, вече е потвърдено, че иновативният алуминий ще дебютира при предстоящите флагмански електрически модели на марката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кажи
Коментиран от #2
11:45 29.07.2026
2 хъхъ
До коментар #1 от "Кажи":Mercedes след 2000-ната година не става. Обожавам класическите Мерцедеси - надеждност, класа и стил, които правят впечатление на пътя.
Коментиран от #4
11:51 29.07.2026
3 Германските Автомобили при Руските Щайги
11:53 29.07.2026
4 Кажи
До коментар #2 от "хъхъ":Верно? Удоволствие за мен е да срещна ценител! За мен стават до около 2018г.! Още всичко е истинско, екраните са достатъчни, но минималистични, и V-8 не е екзотика!
11:57 29.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:03 29.07.2026
6 Наблюдател
Коментиран от #9
12:12 29.07.2026
7 Рециклирани
13:27 29.07.2026
8 Мерцедес означава лукс, а
13:28 29.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.