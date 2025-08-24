Новини
Ултралуксозен миниван с технологии от бъдещето

Ултралуксозен миниван с технологии от бъдещето

24 Август, 2025

Това е Voyah Dreamer 2026

Ултралуксозен миниван с технологии от бъдещето - 1
Радослав Славчев

Voyah Dreamer 2026 е новото попълнение в луксозния сегмент на миниваните, което съчетава елегантност, комфорт и най-съвременни технологии. Въпреки че външният му вид остава познат, истинските иновации са скрити в интериора и техническата част, които обещават да променят изцяло представите за семейно пътуване.

Една от основните новости в модела е интегрирането на усъвършенстваната система за автопилот Huawei Qiankun ADS 4. Voyah Dreamer 2026 е първият миниван в света, който е оборудван с нея, осигурявайки не само повече безопасност, но и изключителен комфорт. В допълнение, мултимедийната платформа HarmonyOS Cockpit 5 позволява безпроблемна връзка между автомобила, смартфоните и други устройства.

Ултралуксозен миниван с технологии от бъдещето

Миниванът е изграден върху 800-волтова архитектура, която осигурява ултрабързо зареждане. С пикова мощност от 320 kW, батерията може да се зареди от 20% до 80% само за 12 минути. В електрически режим, Dreamer 2026 изминава до 350 км, а в комбиниран режим пробегът достига впечатляващите 1531 км.

За да се справи с дългото си купе, Voyah Dreamer 2026 разполага със система за завиване на задните колела, която осигурява изключителна маневреност в тесни градски условия. Това позволява на автомобила да се движи почти на място или дори в така наречения „раков режим“.

Ултралуксозен миниван с технологии от бъдещето

Салонът на автомобила е истински оазис на лукса. Седалките с „нулева гравитация“ предлагат пълноценен масаж, обхващащ цялото тяло, и осигуряват несравнимо ниво на комфорт, което превръща пътуването в истинско удоволствие.

С комбинацията от тези технологични постижения, Voyah Dreamer 2026 се утвърждава като лидер в своя клас, доказвайки, че луксозните минивани могат да бъдат както практични, така и пълни с иновации.

Ултралуксозен миниван с технологии от бъдещето


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Фильо

    0 2 Отговор
    Не познавам нито един който да е останал доволен от китайското качество . Иначе да ,наточена изглежда ,но ще пропусна .

    Коментиран от #2, #3

    12:35 24.08.2025

  • 2 Да бе,да,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фильо":

    гроздето е кисело!Това е ван от бъдещето,гледах клип в ютуб-страхотен е !!!

    12:44 24.08.2025

  • 3 твоят телефон/компютър

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фильо":

    къде е произведен ?

    12:48 24.08.2025