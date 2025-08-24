Ултралуксозен миниван с технологии от бъдещето

Voyah Dreamer 2026 е новото попълнение в луксозния сегмент на миниваните, което съчетава елегантност, комфорт и най-съвременни технологии. Въпреки че външният му вид остава познат, истинските иновации са скрити в интериора и техническата част, които обещават да променят изцяло представите за семейно пътуване.

Една от основните новости в модела е интегрирането на усъвършенстваната система за автопилот Huawei Qiankun ADS 4. Voyah Dreamer 2026 е първият миниван в света, който е оборудван с нея, осигурявайки не само повече безопасност, но и изключителен комфорт. В допълнение, мултимедийната платформа HarmonyOS Cockpit 5 позволява безпроблемна връзка между автомобила, смартфоните и други устройства.

Миниванът е изграден върху 800-волтова архитектура, която осигурява ултрабързо зареждане. С пикова мощност от 320 kW, батерията може да се зареди от 20% до 80% само за 12 минути. В електрически режим, Dreamer 2026 изминава до 350 км, а в комбиниран режим пробегът достига впечатляващите 1531 км.

За да се справи с дългото си купе, Voyah Dreamer 2026 разполага със система за завиване на задните колела, която осигурява изключителна маневреност в тесни градски условия. Това позволява на автомобила да се движи почти на място или дори в така наречения „раков режим“.

Салонът на автомобила е истински оазис на лукса. Седалките с „нулева гравитация“ предлагат пълноценен масаж, обхващащ цялото тяло, и осигуряват несравнимо ниво на комфорт, което превръща пътуването в истинско удоволствие.

С комбинацията от тези технологични постижения, Voyah Dreamer 2026 се утвърждава като лидер в своя клас, доказвайки, че луксозните минивани могат да бъдат както практични, така и пълни с иновации.